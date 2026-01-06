「SEED Projects Of Road To Sports」　スポーツ選手の「みえる」を応援します！　新たに「NeO」「静岡ブルーレヴズ」へコンタクトレンズの提供を開始

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、アスリートを応援するスポーツ支援プロジェクト「SEED Projects Of Road To Sports」※1の活動の一環として、神奈川県を拠点とするラクロスチーム「NeO」、静岡県を拠点とするラグビーチーム「静岡ブルーレヴズ」の２チーム所属選手へのコンタクトレンズの提供を開始いたしました。

ラクロスチーム 「NeO」ラグビーチーム 「静岡ブルーレヴズ」■「SEED Projects Of Road To Sports」

当社は、2019年に発足したスポーツ支援プロジェクト「SEED Projects Of Road To Sports」を通じて、様々な分野で活躍するアスリートのパフォーマンスを最大限に引き出し、勝利に繋がるサポートを行っております。その一環として、新たに２チーム所属選手へのコンタクトレンズの提供を開始いたしました。

当社は今後も、多様な「みえる」喜びを創造できる社会の実現を目指すという使命のもと、アスリートを応援してまいります。

「SEED Projects Of Road To Sports」公式ホームページ

詳細を見る :https://www.seed.co.jp/sports/

※1 SEED Projects Of Road To Sportsの頭文字を並べると“SPORTS”になります。

NeO

■NeOからのメッセージ

私たちNeOは、社会人として仕事と両立しながら「ラクロスから世界へ―ラクロス界の第一線で創造する集団―」をビジョンに掲げ、強化と普及の両軸で活動しております。スピーディーな試合展開の中で、視界のクリアさは勝敗を左右する重要な要素です。シードさまのコンタクトレンズに支えられ、世界と戦えるチームを目指し、これからも挑戦し続けてまいります。

■NeO プロフィール

2013年 チーム創部

2018年 第20回全日本クラブ選手権 優勝 ／ 第29回全日本選手権 優勝

2019年 第21回全日本クラブ選手権 優勝 ／ 第30回全日本選手権 優勝

2021年 第22回全日本クラブ選手権 優勝 ／ 第31回全日本選手権 優勝

2022年 第23回全日本クラブ選手権 準優勝

2023年 第24回全日本クラブ選手権 優勝 ／ 第33回全日本選手権（A1） 優勝

2024年 第25回全日本クラブ選手権 優勝 ／ 第34回全日本選手権（A1） 優勝

公式ホームページ：https://neo-lacrosseclub.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/neosince2013/

静岡ブルーレヴズ

■静岡ブルーレヴズからのメッセージ

激しいタックル、接点での攻防、そして一瞬の判断が求められるラグビーにおいて、常にクリアな視界を保つことはパフォーマンスの要です。シードさまの高品質なコンタクトレンズは、どんな環境下でも安定した視界と快適な装用感を実現し、選手たちがプレーに集中できる大きな支えとなっています。

静岡ブルーレヴズはシードさまのサポートを力に、リーグワンでの優勝を目指して今シーズンも全力で戦います。応援よろしくお願いいたします。

■静岡ブルーレヴズ プロフィール

1982年 ヤマハ発動機ラグビー同好会結成

1984年 「ヤマハ発動機株式会社ラグビー部」創部、県内大会を制覇

2002年 関西社会人ラグビーA リーグ優勝

2015年 第52回日本選手権初優勝

2021年 日本初のプロフェッショナルラグビークラブ「静岡ブルーレヴズ」が発足

2025年 ジャパンラグビー リーグワン 4位 静岡ブルーレヴズとして初めてプレーオフトーナメント進出

公式ホームページ：https://www.shizuoka-bluerevs.com/

公式X：https://x.com/bluerevs

公式Instagram：https://www.instagram.com/shizuoka_bluerevs/

株式会社シード 会社概要

代表：代表取締役社長 佐藤 隆郎

本社：〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2

電話：03-3813-1111（大代表）

設立：1957年10月9日

資本金：35億3,231万円（東京証券取引所プライム市場：証券コード7743）

事業内容：（1）コンタクトレンズ事業 （2）コンタクトレンズケア事業（3）その他事業（医薬品・眼科医療機器等）

ホームページ：https://www.seed.co.jp

シード企業 X (公式)：https://x.com/SEED_koho

シード広報 TikTok(公式)：https://www.tiktok.com/@seed_koho

シード YouTube(公式): https://www.youtube.com/channel/UCOCIN1Lb3yq6T_LiHDB4YVA

シード LinkedIn(公式) : https://www.linkedin.com/company/seedcontactlens