株式会社留学ジャーナル(所在地：東京都新宿区、代表：横山健一)は、留学に関するトークイベント「注目のフィリピン・マレーシア留学！センパイ留学生に聞くリアル体験談」を2026年1月31日（土）に東京留学ジャーナルカウンセリングセンターで開催します。オンライン参加も可能です。参加は無料、事前予約制。

▼イベント予約ページのURLはこちら https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2&event_purpose=3&event_open_date=202601

費用がネックで留学をあきらめていませんか？

人気急上昇中のアジア圏留学といえば、フィリピン留学とマレーシア留学。欧米諸国への留学に比べて、航空券、学費、生活費など留学費用を安く抑えることができ、言語教育熱心な環境で、質の高い英語レッスンを受けられるなど、今、留学先に選ぶ人が増えています。でも、実際どうなの…？行った人に話を聞きたい！、そんな皆さんのために、実際に留学に行ったセンパイから、リアルな体験談とお得な情報を直接聞ける大学生・社会人必見の無料イベントを開催します。

留学のセンパイは現役大学生！

2025年の夏休みを利用してフィリピンに4週間留学したYさん（大学1年生）と、マレーシアに3週間留学したEさん（大学2年生）にインタビュー形式で、現地の魅力や日本との違い、大変だったこと、留学の成果、さらにお土産情報など、留学前から帰国後までのお話を伺います。

東京会場では参加者との「交流会」も実施

センパイ留学生に気になることや不安なことなど直接質問したり交流する機会です。ぜひこのチャンスをお役立てください。

開催概要

【日時】： 2026年1月31日(土）14:00～16:30【参加費】：無料（事前予約制）【参加方法】：東京会場での対面とオンライン配信のハイブリッド型 ＜会場＞ 東京留学ジャーナルカウンセリングセンター 住所：東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル6F 最寄駅：JR総武線「信濃町駅」駅直結徒歩30秒 ＜オンライン配信＞「zoom」でオンライン配信します。PC、スマートフォン、タブレット等から参加できます。 ※視聴方法は、ご予約いただいた方へメールでご案内します。@ryugaku.co.jpからのメールを受け取れるように設定ください。セミナー前後の個別留学相談もおすすめです。別途ご予約ください。【詳細URL】https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2&event_purpose=3&event_open_date=202601

セミナータイムスケジュール

14:00～14:45 留学体験談トークイベント

2025年の夏休みを利用して、フィリピンに4週間留学したYさん（大学1年生）と、マレーシアに3週間留学したEさん（大学2年生）にインタビュー形式で、現地の魅力や日本との違い、大変だったこと、留学の成果、さらにオススメのお土産情報など留学前から留学中、帰国後までさまざまなお話を伺います。（オンラインでも配信）

14:45～15:30 交流会

後半は東京会場でのセンパイ留学生と参加者との交流会となります。情報交換や留学仲間の交流の機会としてカジュアルにお楽しみください。レクリエーションとちょっとしたお菓子をご用意しています

15:30～16:30【個別ミニカウンセリング】

留学ジャーナルのカウンセラーと、フィリピン・マレーシア留学について個別にご相談いただけます。自分に合った留学プランを相談したい方におすすめです。所要時間：お一人様約20分間

イベントに関するお問い合わせ先

株式会社留学ジャーナル 公式HP：https://www.ryugaku.co.jp/ フリーコール：0120-890-987