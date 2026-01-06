舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年1月6日（火）から、アフタヌーンティー「Chocolat」を開催いたします。一品、一品こだわり抜かれたチョコレートを贅沢に使用した、12種類のスイーツと、旬のいちごを使用したセイボリーなどをお楽しみになれます。

個性豊かなチョコレートスイーツをぎゅっと詰め込んだデザートスタンド

こだわりのチョコレートを贅沢に使用した、チョコレート好きにはたまらない12種類のスイーツ。スイーツごとに最適なチョコレートを選び、カカオパルプやカカオニブなど多彩な素材を巧みに取り入れました。マロンクリームに酸味とフルーティーさを併せ持つコクのあるドミニカ産カカオを使用した「モンブランショコラマロン」をはじめ、ナッツの香りが香ばしいクーベルチュールチョコレートを挟んだ「エクレアショコラ」や、しっとり食感の中にほんのりと柑橘香る「テリーヌショコラ」、なめらかなミルクチョコレートとピスタチオ風味の純生クリームをくちどけの良いショコラロール生地で包んだ「生チョコロールケーキ」、カカオの実の中にある果肉、カカオパルプを使用したフルーティーでさっぱりとした味わいのジュレに甘い金柑のコンポートを添えた「カカオパルプジュレ」など多種多様なチョコレートを楽しめるスイーツが並びます。スイーツのみを手軽に楽しむことができる「デザートスタンド」の提供もございます。

甘いスイーツの合間に楽しむセイボリー

セイボリーでは、旬のいちごを使用し酸味と塩味のハーモニーが絶妙な「いちごと生ハムのカプレーゼ」や、「フレッシュトマトのブルスケッタ」などをご用意。甘いスイーツの合間に、ほどよい塩味のセイボリーをお楽しみください。

お城のメインダイニングをイメージしたファンタジーダイニング フルール

会場は、優雅で幻想的な雰囲気漂うお城のメインダイニングをイメージしたファンタジーダイニング フルール。ローズのモチーフがひときわ目を引く ステンドグラス風の装飾やキャンドルの温かな照明が煌めくドラマティックなシーンを演出いたします。

アフタヌーンティー「Chocolat（ショコラ）」概要

期間：2026年1月6日（火）～2月27日（金）の平日限定 ※2月2日、9日～13日を除く会場：ファンタジーダイニング フルール（2階）またはカフェ ブルック（1階）時間：13:00～16:00 （最終退店 16:00）料金：4,500円※インターネット予約は２日前までの受付です。 以降はお電話にてご予約ください。（前日の15時まで承ります）※表示料金はサービス料込・税金込です。※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。※画像はイメージです。

デザートスタンド「Chocolat（ショコラ）」概要

期間：2026年1月6日（火）～2月27日（金）の平日限定 ※2月2日、9日～13日を除く会場：ファンタジーダイニング フルール（2階）またはカフェ ブルック（1階）時間：13:00～16:00 （最終退店 16:00）料金：2,400円※インターネット予約は２日前までの受付です。 以降はお電話にてご予約ください。（前日の15時まで承ります）※表示料金はサービス料込・税金込です。※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。※画像はイメージです。

アフタヌーンティー・デザートスタンド「Chocolat」メニュー

■デザートスタンド・モンブランショコラマロン・いちごチョコレートショートケーキ・生チョコロールケーキ・エクレアショコラ・ショコラマカロン・キャラメルショコラパウンドケーキ・ギモーヴ・フランボワーズ・テリーヌショコラ・カヌレ・カカオパルプジュレ・カカオニブスコーン ベリージャム・バニラアイス キャラメルショコラソース添え■セイボリー（アフタヌーンティーのみでのご用意）・スモークサーモンのサラダ・いちごと生ハムのカプレーゼ・フレッシュトマトのブルスケッタ・赤カブのポタージュ■ドリンク・アフタヌーンティーをご利用のお客様：ソフトドリンクバー・デザートスタンドをご利用のお客様：コーヒーまたは紅茶（おかわり1杯付き）

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。東京ディズニーリゾート®内に位置しており、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®へのアクセスに大変便利です。