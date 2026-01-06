【ミスタードーナツ】2月5日（木）から『ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル』をフィットちゃん公式サイト他で発売

株式会社ダスキン

　株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保　裕行）が運営するミスタードーナツが監修し、株式会社ハシモト（本社：富山県富山市、代表取締役：橋本　昌樹）が企画・製造・販売する「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」が2027年度ご入学向けに2月5日（木）よりフィットちゃんランドセル公式サイトにて発売されます。また2月6日（金）からフィットちゃんランドセルショールーム、出張展示会にて発売されます。




　ミスタードーナツをより身近に感じていただけるよう、お子様が長く愛用するランドセルと昨年初めてのコラボレーションを実現しました。好評をいただいたポン・デ・リング、ゴールデンチョコレート、エンゼルクリーム、ストロベリーリングをイメージしたカラーに、今年はオールドファッションとダブルチョコレートをイメージしたカラーが仲間入りします。新カラーはクラシックシリーズとして深みのある色味にこだわり、サイドのドーナツの素押しや星型のフックが落ち着いたデザインで、男の子でも女の子でも背負いやすいランドセルに仕立てています。



■商品特長


　「ミスタードーナツ×フィットちゃん　コラボランドセル」はミスタードーナツオリジナルデザインにフィットちゃんの最新機能を搭載したこだわりのランドセルです。商品の詳細に関しては、次ページをご参照ください。



■発売日(1)


　2026年2月5日（木）


■販売場所(1)


フィットちゃんランドセル公式サイト


　※ミスタードーナツのショップでは販売しておりません。



■発売日(2)


　2026年2月6日（金）


■販売場所(2)


　全国のフィットちゃんランドセルショールーム


　※ミスタードーナツのショップでは販売しておりません。



■商品概要


詳細は特設サイトをご覧ください。


https://www.fit-chan.com/lp/misterdonut/



●ミスタードーナツ×フィットちゃん　コラボランドセル　全８色のラインアップ














新登場の「クラシックシリーズ」限定の特別デザイン（一部抜粋）



ビターカラーのドーナツ柄の内装

ドーナツの刺繍が入った前ポケット　

ドーナツが並んだシンプルな素押しと星型フック


【希望小売価格】　66,000円（税抜）


【企画・製造・販売】　株式会社ハシモト


【監修】　株式会社ダスキン　ミスタードーナツ事業本部