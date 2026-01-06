ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「調査PR成功事例集」を無料公開しました。

■「調査PR成功事例集」概要

調査PRとは、「伝えたいこと」を語る前に「事実」を置く広報手法です。企業の想いや主張を前面に出すのではなく、調査という形で集めた数字を通じて社会や業界の状況を示し、記者や読者が自分なりに意味を考え、価値を見出す点に特徴があります。近年、広告や宣伝への警戒感が高まる中で、調査PRは「信頼できる情報」として扱われやすくなっています。しかし、「調査をすれば必ず成果が出る」という単純なものではありません。問いの立て方、対象の選び方、数字の見せ方、そして調査後の活用設計によって、結果は大きく変わります。

本ガイドでは、IDEATECHが実際に支援してきた調査PRの成功事例をもとに、業界別・目的別・規模別に調査設計の考え方と、数字がどのように露出や商談につながったのかを具体的に解説しています。

＜この資料でわかること＞

・調査PRで成果を出すための3つの共通要素・IT・ヘルスケア・自動車など業界別の成功事例と、メディア露出につながった具体的な調査設計・認知度向上・ブランディング・販売促進など目的別の調査活用パターン

＜こんな方におすすめ＞

・調査PRに取り組みたいが、どのようなテーマや設計が効果的かわからない広報・PRご担当者様・調査データをプレスリリースだけでなく、営業資料やホワイトペーパーにも活用したいマーケティング担当者様・限られた予算の中で、最大限の成果を出す調査PRを実施したい方

■解説ガイド目次

Chapter-1 調査PR事例から学ぶ成功法則Chapter-2 業界別成功事例（IT・DX、ヘルスケア・子育て、自動車・モビリティ）Chapter-3 目的別成功事例（認知度向上型、ブランディング型、販売促進型）Chapter-4 調査規模別事例（小規模・中規模・大規模）

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

