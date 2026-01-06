OBC、2月4日（水）「OBC Global EXPO 2026 Winter」オンライン開催

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社オービックビジネスコンサルタント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田成史、以下OBC）は、2026年2月4日（水）に、海外子会社管理に特化したオンラインイベント「OBC Global EXPO 2026 Winter」を開催いたします。

本イベントでは、グローバル展開を進める企業が直面する課題に対し、各国の専門家による実務的な解決策を提言。OBCが提供する『勘定奉行クラウドGlobal Edition』を活用したガバナンス強化事例も交えながら、海外拠点の管理・統制・効率化を支援する最新情報をお届けします。

■イベント概要

名称：OBC Global EXPO 2026 Winter ～海外子会社管理の最適解へと導く～

日時：2026年2月4日（水）10:00～17:00

形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

定員：1,500名

詳細・申込：https://www.obc.co.jp/obcgeexpo

■主な講演テーマ・講師

１.前例踏襲は危険？2026年の米国拠点開設に必要な“税務・不動産・保険”の基礎知識

フェアコンサルティングアメリカ 日本国公認会計士 子田 俊之氏

Relo Redac, Inc. エキスパットコンサルティングチーム シニアコンサルタント 島村 長秀氏

２.アジア拠点における世代交代～計画的な進め方～

PERSOLKELLY Consulting Director 井手 寛暁氏

３.管理連結業務の進化：AI×データプラットフォームで実現する次世代連結

株式会社フェアコンサルティング システムソリューション事業部長 玉村 健氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント 営業本部 SI・コンサルティングパートナー推進室 室長 森 猛氏

４.地政学リスク時代の海外子会社マネジメント体制再設計

KPMGコンサルティング株式会社 執行役員パートナー 足立 桂輔氏

５.グローバル内部通報制度の導入設計：日本の改正公益通報者保護法と海外拠点の共通論点を押さえる

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士（日本及びニューヨーク州） 今泉 勇氏

６.サイバー攻撃の脅威：海外子会社の被害事例に見る本社への影響と解決策

Ｓ＆Ｊ株式会社 取締役 ＳＯＣエバンジェリスト 石川 剛氏

７.インド子会社管理のポイントと注意点

フェアコンサルティングインディア 日本国公認会計士/税理士 岩瀬 雄一氏

その他、6セッション

■ご参加対象

海外進出企業および検討企業の経営者、海外事業部、経営企画部、連結部門・財務経理部門、現地赴任の方 等