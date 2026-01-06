株式会社BrickWall（本社：東京都新宿区、代表取締役：河東誠）が運営するTHE AXE THROWING BAR および REEAST ROOM において、一般社団法人日本ブレードスローイング連盟（本社：東京都新宿区、代表理事：河東誠）の子団体である日本アックススローイング協会（JAAT）が提供する新競技 「Short Axe（ショートアックス）」 の利用を開始いたします。あわせて、本競技の初の公式大会となる「OSAKA OPEN」 を 2026年3月29日（日）にTHE AXE THROWING BAR大阪心斎橋店で開催いたします。🔻REEAST ROOM 公式ページhttps://reeastroom.com/🔻THE AXE THROWING BAR®︎ 公式ページhttps://theaxethrowingbar.com/🔻日本アックススローイング協会 公式ページhttps://jaat-axe.or.jp/

Short Axe（ショートアックス）とは

Short Axeは、従来のHatchet種目よりも短小な斧を使用する、AXE THROWINGの新たな公式競技です。使用する斧の長さは320mmまでと定められており、投擲は10ft（約3,048mm）の位置から行います。競技ルールは、日本アックススローイング協会公式ルールブック「JAAT Official Rule(A.LEAGUE)」の「第八章 Short Axe（ショートアックス）」に基づき設計されており、安全性・公平性・競技性を両立した明確な基準を採用しています。🔻JAAT Official Rule(A.LEAGUE)https://muddy-slime-13c.notion.site/aleague-rules-jaat

(株)BrickWall運営施設での提供について

Short Axeは、以下の株式会社BrickWallの運営施設にて、一般利用および競技体験として順次提供されます。◎THE AXE THROWING BAR◎REEAST ROOMこれにより、競技者だけでなく、初めて斧投げに触れる方でも、AXE THROWINGの新しい競技フォーマットを安全に体験することが可能となります。

2026年・午年に込めた意味

2026年は干支でいう「午年（うまどし）」。午年は古来より、新しい流れが始まる年、物事が動き出す年として捉えられてきました。AXE THROWINGにおいても、2026年は新競技「Short Axe」が正式にスタートする節目の年となります。競技の幅を広げ、より多様な楽しみ方・挑戦の形を提示する第一歩として、このタイミングでShort Axeを導入することは、AXE THROWINGの次のフェーズを示す象徴的な取り組みです。新しい競技の幕開けとともに、AXE THROWINGの可能性をさらに広げていきます。

OSAKA OPEN 概要

◎大会名：OSAKA OPEN（Short Axe）◎開催日：2026年3月29日（日）◎開催地：THE AXE THROWING BAR大阪心斎橋店◎種目：Short Axe◎主催：日本アックススローイング協会（JAAT）大会詳細・エントリー情報は、以下の公式ページをご確認ください。https://jaat-axe.or.jp/osaka-op-2026/

AXE THROWING(斧投げ)の紹介

AXE THROWING(斧投げ)とは、ダーツ感覚で、斧を木の的に投げて得点を競い合う新種のエンタメスポーツとなります。ルールは、シングルマッチ形式で対戦し、1人10回投げて得点が高い方が勝利となります。アメリカを中心に流行しているAXE THROWINGは、誰でも気軽に楽しめることから、ダーツバーのようにBARに併設されるスタイルで流行しており、北米には約1,000店舗のAXE THROWINGの施設が存在しています。さらに、2018年よりアメリカのAXE THROWING協会主催の斧投げ世界選手権を、スポーツ専門チャンネルESPNで放送されているなど、新進気鋭のスポーツとして流行、普及しています。

対象店舗の紹介

REEAST ROOMの紹介

🔻概要「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚のアミューズメント施設です。「日常ではやってはいけないこと」をエンタメコンテンツとして提供していくことで、誰でも一度は思ったことがある「やってはいけないことがしたい」という本能的欲求を、"楽しく、FUNNUYに"、満たすことが許される唯一の空間を創造し続けます。🔻店舗一覧[1]店舗名：REEAST ROOM 西新宿店住所：東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE1 B1アクセス：新宿西口より徒歩5分程度[2]店舗名：REEAST ROOM 池袋店住所：東京都豊島区東池袋1-44-17アクセス：JR池袋駅から徒歩5分程度🔻公式サイトhttps://reeastroom.com/

斧投げバー"THE AXE THROWING BAR"の紹介

🔻概要斧投げバー"THE AXE THROWING BAR®︎"は2021年2月1日に日本初上陸した、ダーツバーのような感覚でお酒とフィンガーフードを片手に、アメリカを中心に流行中の新種のエンタメスポーツ"AXE THROWING(斧投げ)"を楽しむことができる、スポーツBARとなります。🔻店舗一覧[1]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 大阪 心斎橋店住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３－１３ 茶茶心斎橋ビル B1[2]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 東京 浅草店住所：東京都台東区駒形１丁目２－１３ 那須駒形ビル B1[3]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 名古屋 錦店住所：愛知県名古屋市中区錦２丁目１２－８御幸本町ビルB1🔻公式サイトhttps://theaxethrowingbar.com/

会社概要

株式会社BrickWallは「ワクワクで、人類をつなぐ。」をMISSIONに掲げたスタートアップ企業です。会社名：株式会社BrickWall設立：2019年1月25日代表取締役社長兼CEO： 河東 誠所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 地下一階事業内容：アミューズメント事業、飲食事業