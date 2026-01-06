レトルトカレーのニシキヤキッチンが「日本全国味めぐり」をテーマに1月8日(木)より渋谷スクランブルスクエアへ期間限定出店！

株式会社にしき食品

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに掲げ、レトルトカレーを中心に約120種類のレトルト食品を販売するNISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）（株式会社にしき食品 本社：宮城県岩沼市、代表取締役社長：菊池洋一）は、2026年1月8日(木)より、渋谷スクランブルスクエア（東京都）へ期間限定で出店します。

渋谷スクランブルスクエアへの出店は3度目で、今回は「日本全国味めぐり」と題し、日本各地のご当地料理をお手本にした商品から、各地で生産されたこだわりの素材を使用した商品まで、豊富なラインナップを取り揃えています。1月22日(木)までの期間中は通常よりお得なPOPUP限定セットや季節限定商品の販売や、人気スープの無料大試食も開催します。

POP UP SHOP情報はこちら :https://nishikiya-shop.com/shop/list#p-shop__list-item-7

渋谷スクランブルスクエア POP UP SHOP 概要

・日程

2026年1月8日(木)から2026年1月22日(木)

※1月20日(火)は休館日となります

・営業時間 10:00～21:00

・場所

渋谷スクランブルスクエア

2F ポップアップスペースSpace2

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12

渋谷駅直結・直上／地下出入口番号 B6

・https://www.shibuya-scramble-square.com/

「日本全国味めぐり」ー いざ、日本のおいしいめぐりへ！ー

催事イメージ

「日本全国味めぐり」を今回のPOPUPのテーマに、日本各地のご当地料理をお手本にした商品から、各地で生産されたこだわりの素材を使用した商品まで、豊富なラインナップを取り揃えています。

この機会に、ぜひこだわりのレトルト食品で日本全国の味めぐりを楽しんでいただければと思います。

渋谷スクランブルスクエア限定セットの販売！

■渋谷スクランブルスクエア限定セット

税込2,240円 → 税込1,900円

シグネチャーメニューの「バターチキンカレー」や、スープ部門人気No.1「コーンポタージュ」など5種類のカレーとスープなどをセレクトした、限定セットです。

※無くなり次第終了となります。

セット内容：バターチキンカレー、レモンクリームチキンカレー、北海道産かぼちゃのチャウダー、コーンポタージュ、ぼっかけ 各１個

人気商品のスープ数種類の無料大試食会を開催！！

セット内容

今回ご試食いただく商品は、「ふかうら雪人参ポタージュ」と「豆乳コーンスープ」です。この機会にぜひお試しください！※商品は予告なく変更になる可能性がございます。※時間帯によっては試食を行っていない場合があります。

■ふかうら雪人参ポタージュ

青森県深浦町で栽培しているふかうら雪人参は、野菜とは思えないほどのフルーティーな甘さと、

すっきりとした味わいが特長で、素材の味を一番感じていただけるスープ

■豆乳コーンスープ

8大アレルゲン不使用商品で、甘みの強い北海道産コーンを使用し、豆乳で優しい味わいに仕上げたスープ

にしき食品・NISHIKIYA KITCHENについて

試食商品例試食イメージ

■ニシキヤキッチンとは？

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトにカレーやスープ、パスタソース、幼児食など、約120種類のレトルト食品を取り揃える専門ブランド。

■こだわりポイントは？

素材本来のおいしさを生かしながら、食品添加物に頼らない味づくり。

○調味料(アミノ酸等)*、着色料、香料は不使用。

*食品に分類される酵母エキスなどのうま味素材の使用はございます

■ブランドの使命は？

レトルト食品を“手抜き”ではなく“カンタン”にすること。料理を作る負担を軽くし、大切な時間を増やすこと。「レトルトカレーはニシキヤキッチン」と思い出していただけるブランドに。

■シグネチャーメニューは？

・バターチキンカレー：カレーの本場インドに10年以上通い続けた集大成。

・コーンポタージュ：発売から10年以上レシピを変えず、愛され続けるロングセラー商品。

■どこで購入できるか？

東京都、宮城県の直営店7店舗と公式オンラインショップ。

過去にはポップアップショップとして、渋谷スクランブルスクエアや大阪・阪急うめだ本店にも出店。

■どんなメディアで取り上げられているか？

テレビ東京系『カンブリア宮殿』・MBS/TBS系『所さんお届けモノです！』・TBS系『櫻井・有吉THE夜会』・MBS/TBS系『サタデープラス』など多数。

ニシキヤキッチンの商品の一部オープン時100人以上が並んだイオンモール名取店

■会社概要

会社名 株式会社にしき食品

本社所在地 宮城県岩沼市下野郷字新関迎265番地1

代表者 代表取締役会長/菊池 洋 代表取締役社長/菊池 洋一

設立 1952年3月

資本金 3,000万

ホームページ https://www.nishiki-shokuhin.jp/

オンラインショップ https://nishikiya-shop.com

■本内容に関するお客様からのお問い合わせ先

NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン)通販部

TEL：0120-19-2498(平日10:00～17:00)