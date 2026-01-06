ファン必見！ALANDが、NCT WISH一色に！1月15日（木）よりTOKYO店、ヘップファイブ店で店内ジャックを開催
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）が展開する韓国発のセレクトブランドALAND（エーランド）は、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な手法でマーケットに発信する唯一のライフスタイル型セレクトショップです。世界中で大人気のダンス＆ボーカルグループNCT WISHと、初の日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』の発売を記念したコラボレーションが実現。2026年1月15日（木）から2026年2月9日（月）まで、ALANDのTOKYO店とヘップファイブ店にて店内ジャックのイベントや、公式Xのプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■ALAND×NCT WISH 店内ジャックイベント概要
開催期間：
2026年1月15日（木）～2026年2月9日（月）
対象店舗：
ALAND TOKYO
住所：東京都渋谷区宇田川町20-11渋谷三葉ビル1F.2F
営業時間：11:00～21:00
ALAND ヘップファイブ
住所：大阪府大阪市北区角田町5-15ヘップファイブ2F
営業時間：11:00～21:00
〈企画内容〉
1.店内ビジュアルにNCT WISHが登場
TOKYO店では、エントランスウィンドウにNCT WISHの巨大ビジュアルが登場し、 ヘップファイブ店では、店内上部にフラッグを装飾します。
2.ビジュアルパネル展示
たくさんの“NCT WISH Japan 1st Mini Album『WISHLIST』”のビジュアルパネルを設置し、店内を彩ります。
3.衣装展示
2026年1月14日（水）リリースのNCT WISH Japan 1st Mini Album『WISHLIST』の衣装を展示。
衣装は2パターンあり、TOKYO店・ヘップファイブ店のそれぞれで展示衣装が異なります。
4.“スペシャルフィッティングルーム”が登場
TOKYO店の2階奥フィッティングルームと、ヘップファイブ店のフィッティングルームが期間限定でスペシャルフォトブースに変身。
5.巨大ガチャガチャでオリジナル景品が当たる！
期間中、対象店舗にて商品を税込み8,000円以上ご購入の上、ALANDの公式Instagram（＠aland_jp）をフォロー＆タグ付け投稿いただくと、豪華景品が当たる巨大ガチャにご参加いただけます。
【景品内容】
W賞：NCT WISHメンバー全員サイン入りパネル(各店1名さま)
I賞：NCT WISHメンバー個別サイン入りパネル(各店6名さま)
S賞：ALAND限定 オリジナルコラボポーチ
H賞：ALAND限定 オリジナルコラボキーチャーム
※I賞の特典はランダムとなり、メンバーをお選びいただくことはできません。
※S賞・H賞の景品は数に限りがあり、なくなり次第終了となります。
※一度のお会計が、税込み8,000円ごとに１回のご参加となります。
※複数回のお会計の合算は対象外となります。
6.オリジナルショッパー配布
店内でお買い物のお客さまを対象に、ALAND×NCT WISHオリジナルショッパーに品物を入れてお渡しいたします。
※なくなり次第配布終了となります。
7.メンバーに届く！メッセージブース
NCT WISHメンバーに向けたメッセージが書けるブースを設置いたします。
8.ALANDオリジナル特典付き！ミニアルバム「WISHLIST」販売
「WISHLIST」の商品展示と、会場に掲示されているQRコードからmu-moショップにアクセスして対象商品を1点ご購入ごとにALAND限定「フィルムルックカード(全1種)」1枚をプレゼント。
※商品と特典は購入時にご入力いただいた配送先住所へお届けいたします。
※注文完了後のキャンセル、変更は出来ません。ご注文前に必ず詳細をご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品、特典の数には限りがございますので、無くなり次第配布終了となります。また状況により、1会計あたりの購入枚数を制限させていただく場合がございます。
※商品は不良品を除き、キャンセル、返品は出来ません。
※その他、詳細はNCTオフィシャルサイトの告知内容やご購入サイトにてご確認ください。
【ALANDオリジナル特典付き「WISHLIST」CD販売に関してのお問い合わせ】
mu-mo SHOPカスタマーサポート https://mu-mo.net/shop/q/
※メールは24時間承っておりますが、営業時間内に順次ご対応させていただきます。あらかじめご了承ください。(平日のみ11:00～18:00)
9.プレゼントキャンペーン
ALAND の 公式X（@aland_jp）をフォローし、該当の投稿をリポストいただくと、抽選で5名さまにALAND限定のオリジナルアイテムが当たるキャンペーンを実施します。
キャンペーン期間：2026年1月15日（木）～2026年1月22日（木）
当選発表：2026 年１月23日（金）
条件：ALAND の 公式X をフォローいただいた上で、該当の投稿をリポスト
賞品：ALAND限定オリジナルコラボポーチ、またはALAND限定オリジナルコラボキーチャーム
※ポーチ、キーチャームはランダムでの発送となり、お選びいただけません。
※賞品の発送先は、日本国内に限定させていただきます。
※ご当選者さまへのみALAND公式XよりDMにてご案内させていただきます。
※当落についての質問には回答できません。
※企画内容、期間は事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■NCT WISH Japan 1st Mini Album『WISHLIST』
2026年1月14日（水） に、NCT WISH初の日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』をリリース。NCT WISHが希望と夢を叶える存在として［すべての人のWISHLISTが叶いますように］という願いを込めた聴く人すべてに寄り添うエモーショナルな作品です。
日本盤オリジナルの新曲6曲に加え、2025年夏に日本で開催されたファンミーティングで初披露した「poppop (Japanese Ver.)」も収録。
■NCT WISH について
無限の可能性を秘めたグローバルグループ -NCT-
活動グループやメンバー数に制限を設けないという革新的なコンセプトを掲げたグローバルグループ。
グループ名の由来である “Neo Culture Technology” を体現するように、
韓国、アメリカ、カナダ、日本、中国など、多国籍の才能豊かなメンバーが集結し、
現在はNCT 127、NCT DREAM、WayV、さらにNCT WISHの4つのグループで構成されている。
NCT WISHは、NCTの最後のチームを完成させるために、SM ENTERTAINMENT初のプレデビューリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』(2023年放送)を通じて誕生。
プレデビュー期間中は”NCT NEW TEAM”として活動し、2024年2月21日に”NCT WISH”として正式デビュー。SMアーティスト初の“日韓同時デビュー”を果たした大型ルーキーとして注目を集めている。
■ALAND について
ALAND は、2005 年に設立され、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な 手法でマーケットに発信する唯一のセレクトショップです。単にモノを売り買いする場所でなく、ファッション、デザイン、 文化を感じることができる空間を提案しています。韓国では明洞、ホンデ、カロスキルといったトレンド発信地を含め直営店を 10 店舗もち、韓国外ではアメリカ、タイ、インドネシア、日本でグローバル展開をしています。
＜公式 WEB ストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/aland/
＜Instagram＞ @aland_jp（https://www.instagram.com/aland_jp/?hl=ja）
＜X＞ @aland_jp （https://x.com/aland_jp）
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official