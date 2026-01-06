【声優になりたい人必読！】『わたし、声優になりたい！』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、『わたし、声優になりたい！』を2026年1月5日（月）に発売いたしました。

■声優になりたい！ ……でも、どうしたらなれる？

▲『わたし、声優になりたい！』

近年、日本のアニメのヒットが話題にのぼることが増えている。「隠したい趣味」であったアニメ観賞が、「共通の話題になる趣味」の一つになって久しいが、ここ数年の人気ぶりは、目ざましいものがある。配信サービスがポピュラーになり、時間や場所を問わず、スマホやタブレットで手軽に作品を見られるようになった影響も大きいのだろう。アニメ作品は世界中に配信され、「クールジャパン」の代表格として、海外でも大人気だ。人気作が映画化し、上映イベントを海外で行うことも少なくない。

それに伴い、アニメには欠かせない「声優」という職業もさらにポピュラーになった。「自分も大好きな声優さんのように、キャラクターに命を吹き込みたい！」と声優に憧れ、プロを目指す人は、年間で30万人以上いるとも言われており、プロの声優として活躍するには、まさに「狭き門」をくぐりぬけなければならない。

しかし、実際に「声優になりたい！」と思ったとき（あるいは、自分の子どもがそう言いだしたとき）、「そのための専門学校がある」など、漠然とイメージはあっても、具体的にどう行動したらいいのかは、わからない人が多いのではないだろうか。

そこで心強い味方になるのが、この『わたし、声優になりたい！』である。

「声優になるためのルートは？」「声優は実際にはどのような仕事をしているのか？」といったことが、物語とコラムページでわかるようになっている。「声優になりたいけど、どうやったらなれるのかなあ……」と思っている人は、ぜひ読んでほしい。きっと道しるべになるはずだ。

■ストーリー

中学2年生の睦実は、最近ちょっと落ち込み気味。所属していたバスケットボール部を理由あって退部したばかりなのだ。そんなある日、友人の理子に、専門学校「アクターズスターアカデミー」の学園祭に誘われる。理子の姉である千尋がプロの声優で、声優学科のイベントに講師として登壇することになっていたのだ。イベントで、突然アニメのアフレコを体験することになり戸惑う睦実だったが、キャラクターを声だけで演じることを実際に体験し、さらにプロのアフレコを目の当たりにすることで、声優の仕事の奥深さを実感する。

それから数日後、学校で、興味のある仕事について調べるという課題が出され、睦実は「声優」について調べることに。職場見学として、千尋の仕事の様子を見せてもらい、「声優になりたい」という思いを抱くようになるが……。

▲睦実と友人の理子は、イベントで突然アフレコを体験することに。▲千尋が働いているところを見学し、睦実は、声優にはアフレコ以外にもさまざまな仕事があることを知る。▲実用的なコラムページも充実！

［商品概要］

■『わたし、声優になりたい！』

著：千馬ヒロキ

絵：空地

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年1月5日

判型：四六判／298ページ

ISBN：978-4-05-206286-5

電子版：配信予定あり

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020628600(https://hon.gakken.jp/book/1020628600)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062868/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062868/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400581/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400581/)

★YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」にて、楽しいコンテンツを続々配信中！

＼チャンネル登録をお願いいたします！／

https://www.youtube.com/@gakkenmillions(https://www.youtube.com/@gakkenmillions)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開