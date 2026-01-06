本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』xTVアニメ『FAIRY TAIL』コラボ開催！火の滅竜魔法ですべてを焼き尽くせ！

Zilong Game Limited

ZLONGAMEは、好評配信中の本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』にて、1月6日（火）より大人気TVアニメ『FAIRY TAIL』とコラボすることをお知らせいたします。

■『FAIRY TAIL』とのコラボレーション開催

本日1月6日より、『FAIRY TAIL』とのコラボレーションが開催されました。コラボレーションでは、『FAIRY TAIL』のキャラクター「ナツ」、「ルーシィ」、「エルザ」が登場し、コラボ限定イベントが実装されます。また、イベント期間中、コラボステージクリアでポイントを集めると、様々なアイテムと交換できます。

＜キャラクター紹介＞

ナツ

「火竜」ナツ・ドラグニルは、強者が集う妖精の尻尾の中でも、 最強クラスの魔導士の一人だ。情熱的で自信に満ち、俊敏で力強い――戦いでは常に前へと突き進む彼は、豪快かつ純粋な性格で、周囲をその熱意で惹きつける。

ルーシィ

ルーシィ・ハートフィリアはただ美しいだけでなく、妖精の尻尾の星霊魔導士でもある。思いやりがあり、明るく前向きで、優しさと強さを兼ね備えた彼女は、ギルドの仲間たちから愛され、信頼されている。

エルザ

ルビーのように美しい腰まで届く長髪、勇ましい立ち姿――エルザは美しさだけでなく、実力においてもギルド最強のS級魔導士の一人だ。

戦闘では常に冷静沈着で、常人を超える闘志と信念を持ち、卓越したリーダーシップと責任感によって、妖精の尻尾の誰もが敬い憧れる「妖精女王」と呼ばれている。

■コラボクエスト『SSS！迷える霧の賞金』

「最強のギルドとなり、願いを叶える宝を手に入れよ」――

謎めいた任務の張り紙を手にしたとき、時空を超えて「霧の島」へと飛ばされたナツ達「妖精の尻尾」のメンバー。そこで彼らは、「ミュー」という少女と出会う。

彼女もまた、「願いを叶える宝」を手に入れるために、この任務に参加しようとしていた。

最強ギルドの名を手にするため、そしてミューの願いを叶えるため、頼もしい(？)助っ人を集めて結成された即席ギルド「妖精の尻尾 in ラングリッサー・最強王者・必勝隊」の戦いの幕が上がる！

イベント期間中、秘境ステージ「SSS！迷える霧の賞金」をクリアしてポイントを集め、イベント報酬をゲットしましょう。目玉報酬はSSR英雄：ナツの記憶の破片をはじめ、兵士スキン「星霊・小熊座」や浮遊城背景「FAIRY TAIL」です！

■期間限定イベント『光の残響』

『光の残響』は累計チャージ額が指定金額に達すると、そのチャージ額に応じた報酬を獲得できる期間限定イベントです。限定アイコンフレームや聖魔券、魔導石、SSRアクセサリーセットなど、豪華報酬を獲得することができます。今回はルーシィ「ホット・パレード」、エルザ「アイシーサマー」のコラボスキンが登場いたします。

■TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』とは

TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』は、真島ヒロ氏による漫画を原作とした魔法バトルファンタジー作品です。2009年より放送が開始され、魔導士ギルド「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」に所属するナツやルーシィたちの冒険を、迫力あるアクションと仲間との絆を軸に描かれています。ゲームやイベントなど多方面での展開が続いており、国内外で根強い人気を誇っています。

https://www.fairytail-tv.com/

(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

■『ラングリッサー モバイル』とは

オフィシャルな『ラングリッサー』シリーズの作品として、『ラングリッサー モバイル』は歴代ストーリーを引き継いだ内容となっています。原作シリーズのシナリオや人気キャラクターはもちろん収録、更に新たな冒険ストーリーが加わり、初めてのプレイヤーでもすんなりと『ラングリッサー』を楽しめる「とっつきやすさ」がウリ。また、原作シリーズのファンは懐かしさと新しさの両方を楽しめる内容となっています。

◎クラシックなSRPG

『ラングリッサー モバイル』は、原作のシステムを引き継いでおり、兵種相克や地形の要素を考慮して戦術を立てるのがポイント。兵種にはユニットそれぞれに相性があり、山や森、川などの地形によってもユニットへ与える影響が変わります。また、他のSRPGと違い、シナリオ分岐等の多様性のあるストーリー展開は、原作を遊んだことのないプレイヤーでも十分楽しめます。

◎最新で深みのあるストーリー

本作は『ラングリッサー』シリーズ初のスマートフォン向けプラットフォームで配信されます。聖剣ラングリッサーと魔剣アルハザードを巡る新たな戦いに、エルウィンやレオン、シェリー、ナームなど、歷代の人気キャラクターが登場。これら原作の英雄は、新作ストーリー内でプレイすることも可能です。キャラクターのボイスも一新されており、プレイヤーをより『ラングリッサー』の魅惑的な世界に引き込んでくれます！

◎基本情報

ゲームタイトル：ラングリッサー モバイル

ジャンル：シミュレーションRPG

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

権利表記：(C)Zlongame Co., LTD (C)extreme (C)真島ヒロ・講談社／FAIRY TAIL製作委員会・テレビ東京

公式サイト：https://langrisser.zlongame.co.jp

コラボサイト：https://langrisser.zlongame.co.jp/fairytale601

公式X：https://x.com/Langrisser_JP