パリから日本へ、30年の時を経て--画家・坂部隆芳の静かなる光が、銀座・ナカジマアートに再び灯る

株式会社ナカジマアートナカジマアート（東京都中央区銀座）では、新年のスタートとして、2026年1月13日（火）より、画家・坂部隆芳による個展「坂部隆芳展 旅立ち」を開催いたします。

《末法》 坂部隆芳 2020年 120×120cm

ナカジマアート(https://www.nakajima-art.com)

海外で研ぎ澄まされた感性と、日本へのまなざし

海外を拠点に活動を続けてきた画家・坂部隆芳。



出会いは、ナカジマアート代表が、当時フランスで活躍していた坂部が日本に一時帰国した際に人を介して紹介されたことから始まります。異国の地で研ぎ澄まされた感性と精神性を映し出す坂部の作品に深く心を動かされ、その独自の世界観を日本に紹介すべく動き出しました。

その後、西武有楽町店で坂部隆芳の日本初個展を企画・開催。

それを契機に、坂部隆芳の名は国内でも広く知られるようになり、日本における本格的な活動の礎となりました。

ナカジマアートでは、1995年7月、記念すべき開廊第一回の個展として坂部隆芳展を開催しました。

本展は、ナカジマアートにおける待望の約30年ぶりの個展開催となります。

生命と精神、静謐を描く--30年の時を超えて結ばれる新たな縁

坂部隆芳が描くのは、生命、精神、そして静謐。

長い年月を経て深化したその表現は、変わらぬ深さを保ちながらも、新たな光を宿しています。

本展では、坂部が「スランプを抜け、素直になっていった絵」と語る日本的な画風の作品や、坂部が長年手がけてきた人物画や風景画を展示する予定です。前期・後期で展示替えを行い、作品はすべて展示販売いたします。

会期中、舞踏家としても活動する坂部の舞踏パフォーマンスも開催予定です。

近年の作品と新作、前後期全36点を一堂に展示

《モナリザ》 坂部隆芳 2025年 41×41cm《ひそむ》 坂部隆芳 2015年 45×45cm《春を待つ》 坂部隆芳 2025年 60×60cm《エシン》 坂部隆芳 2025年 50×50cm

ナカジマアート(https://www.nakajima-art.com)

「旅立ち」 坂部隆芳

私は30歳でパリFIACアートフェアーでデヴィユー結果は完売と大成功を遂げた。

しかし、有頂天となった私は自分を失い10年のスランプに迷い込んでしまった。

ものまねの時代は終わり、自分の世界を生きる時が来たのだ。

私は0から出発した。

辛い毎日を安らかにしてくれたのは、土に触ることだった。

私は毎日、庭仕事をした。

自分の無知を知り、愚かさを知り、素直になっていった

絵はどんどん日本的な画風に変わっていった例えば、那智滝図、藤原隆信の平重盛、長谷川等伯の松林図を思わせるものだった。

私は遠くフランスから恋しい日本を見つめていたのである。

“どんな天才も、古典の深さを汲みつくすことはできない、その深淵を知ることこそが、真の天才たる第一歩である。 祈るとは、小さな自分の外に大きな宇宙を意識すること、その意識こそが芸術家を古典の深淵に導く“ 竹原はん

ポップアート・ポップミュージックは大衆に任せておけばよい、地球の精神性を動かしているのはクラシックミュージック（古典音楽）である。

隙が無く 生きながらにして 死を備え ゆっくりと

そして 枯葉が落ちるように 素早く舞うのである。

坂部隆芳（さかべ・たかよし）略歴舞踏パフォーマンスをする坂部（2023年 撮影：都築 透）

1953年 静岡県生まれ。

日本大学芸術学部、パリ国立美術学校で学ぶ。

フランスにて多数受賞。FIAC、アート・バーゼルなど国際的なアートフェアで発表。

2025年 大阪・関西万博会場内「日本国際芸術祭」に出品。

作品はパリ近代美術館、フランス政府、東京オペラシティ寺田コレクションほかに収蔵。

現在、パリ、イスタンブール、日本を拠点に活動。

展覧会概要

展覧会名

坂部隆芳展 旅立ち

会期

前期：2026年1月13日（火）～22日（木）

後期：2026年1月26日（月）～2月4日（水）

11:00 ～18:30 ※会期中無休

※1月23日（金）~25日（日） 休廊

※前期・後期で展示替えあり

会場

ナカジマアート

〒104-0061 東京都中央区銀座5-5-9 アベビル3階・5階

TEL:03-3574-6008 FAX:03-3574-0057

https://www.nakajima-art.com

入場料

無料

出品数

約36点 前後期 展示替え予定

坂部隆芳による舞踏パフォーマンス（予定）

展覧会「坂部隆芳展 旅立ち」会期中に、作家による舞踏パフォーマンスを開催予定です。

タイトル

『"Galaxy” 部分 全体の一部』

日時

2026年1月13日（火）、1月26日（月）

各日14:00～（約15分）

※詳細はナカジマアート公式HP・公式Instagramにてご案内いたします。

ナカジマアート(https://www.nakajima-art.com)

ナカジマアートは、2026年1月8日（木）より営業開始致します。

お問い合わせは、下記まで。

株式会社 ナカジマアート

〒104-0061 東京都中央区銀座5-5-9 アベビル3F

TEL：03-3574-6008

FAX：03-3574-0057

E-mail：info@nakajima-art.com

HP：http://www.nakajima-art.com