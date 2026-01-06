“ごはんづくり診断”で毎日に余裕を　「食卓応援キャンペーン」　1月6日（火）から

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム連合会（本部:新宿区大久保、理事長:渋澤温之）は1月6日（火）から、宅配サービス活用で利用者のごはんづくりをラクにする「食卓応援キャンペーン」を開始します。期間中に未利用者限定の「おためし宅配」に登録すると、パルシステムで使用できる2,000円分のクーポンをプレゼントします。3,000円相当の5商品が780円で購入できる「魚を愉（たの）しむおためしセット」注文では、人気の北海道礼文島産の魚介2品を追加して届けます。

程よい手抜きで豊かな食卓

キャンペーンサイトの「ごはんづくり診断」は、10の質問に直感的に回答すると「気配り上手な努力家」「家族思いの働き者」など、回答者が毎日の食事づくりに向き合うモチベーションや時短志向、疲労度でそれぞれのタイプが分かります。ミールキットや温めるだけの冷凍食品など、それぞれのタイプにあわせた調理方法や商品を紹介し、生活スタイルにあわせて程よく手を抜き、心地よく休める献立のヒントを紹介します。

キャンペーンサイトはこちら(https://www.pal-system.coop/pr/diagnosis/regular/)

診断の紹介商品を宅配サービス登録前に試したい人のため、パルシステムは3週間登録・手数料無料の「おためし宅配」サービスや宅配商品を格安で購入できる「おためしセット」を用意しています。

期間限定の「おためし宅配」登録特典は、1週3,000円以上の利用で1,000円を購入代金から値引きするクーポンを2回分プレゼントするほか、人気の対象商品を最大20％割引で購入できます。

キャンペーン中の「おためしセット」では、ボイルするだけの煮魚など魚介5品を詰め合わせた「魚を愉しむおためしセット」を購入すると魚好きから好評の「礼文島船泊の産直・旬の真ほっけ切身干し」「礼文島船泊の産直・生からつくった真だら切身（骨とり）」の2品を追加して届けます。

▲魚を愉しむおためしセット▲期間限定で追加する北海道礼文島産の真ほっけと真だら

「食卓応援キャンペーン」概要

【期間】2026年1月6日（火）10時～3月23日（月）10時

▼毎日をもっとラクにする「ごはん作り診断」実施中

https://www.pal-system.coop/pr/diagnosis/regular/

今のあなたに心地よい休みかたとおすすめアイテムを紹介

【特典1】期間中の「おためし宅配」登録者が対象

（1）期間限定2,000円分おためし宅配クーポン

※1回3,000円（税込）以上の利用で1,000円値引きされるクーポンを2回付与。

おためし宅配期間中にのみ使用可能。

（2）3企画手数料・出資金無料

※サービス登録3週間以内は解除可能。

3週目の注文締め切り後は組合員登録され出資金の請求発生。

（3）おためしセット380円（税込）

※「定番満足おためしセット」「こだわり肉おためしセット」

「有機野菜おためしセット」から選択可能。

1世帯1セット1回限り。おためしセット以外の注文が1点以上ある場合に一緒に配達。

（4）人気商品最大20％OFF

対象の人気商品が10％OFF、パルくる便登録でさらに10％OFF

【特典2】期間中「魚を愉しむおためしセット」2品増量特価780円(税込)

※追加商品として「礼文島船泊の産直・旬の真ほっけ切身干し」

「礼文島船泊の産直・生からつくった真だら切身（骨とり）」

キャンペーン期間中はウェブCMも展開します。

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

