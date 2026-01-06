パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム千葉（本部:千葉県船橋市本町、理事長：高橋由美子）は2026年1月16日（金）14時から16時まで、地域活動施設「パルひろば☆ちば」（千葉市中央区）で「パルシステム千葉コミュニティ活動助成基金」の2025年度贈呈式を開催します。前年度に助成を受けた団体による報告も予定し、助成事業で展開される幅広い活動を伝えます。

25年間で助成総額7,180万円超

「パルシステム千葉コミュニティ活動助成基金」は、福祉や教育、環境など、地域や暮らしの課題に向き合うNPOや市民による活動を資金面で応援する制度です。2001年度に当基金を設置し、25年間で延べ310団体に7,186万4,876円を助成してきました。

当日は今年度助成団体への贈呈式と前年度助成団体による事業報告を行います。さまざまな課題に向き合う団体が交流を深めます。

「コミュニティ活動助成基金 2025年度贈呈式＆2024年度報告会」開催概要

■日程：2026年1月16日（金）14：00～16：00

■会場： パルひろば☆ちば（千葉市中央区新町18-10千葉第一生命ビルディング1階）

■定員：10人

■参加費：無料

■内容：2025年度助成団体の贈呈式、助成事業発表

2024年度助成団体の助成事業報告

申込みはこちら(https://pb002.pal-system.biz/kdou/com.kdou.wp_kkwmk?INS,00026292,0,0,0) 締切：1月9日（金）

2025年度は36団体から申請を受け、審査を経て11団体へ295万5,718円の助成が決定しました。市民自らによる活動や運動、事業を地域社会に広げ、参加型の地域づくりの継続的な発展に寄与する調査や交流、人材育成にかかる費用を助成します。

長期化する物価高騰による経済格差の拡大やSDGsの浸透により、多岐にわたる課題が広く認識されるようになっています。パルシステム千葉はこれからも、個別の課題に寄り添い、誰もが暮らしやすい地域づくりに向けた活動を応援し、持続可能な社会を目指します。

2025年度助成団体[表: https://prtimes.jp/data/corp/6976/table/1032_1_48131c3e2ec4376886462cd49ce5c993.jpg?v=202601060152 ]生活協同組合パルシステム千葉

所在地：千葉県船橋市本町2-1-1船橋スクエア21 4階、理事長：高橋由美子

出資金：106億円、組合員数：27万人、総事業高：362.9億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-chiba.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/