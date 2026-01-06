【埼玉県の進学塾サインワン】新中1スタートダッシュプログラム始動！　『新中1準備講座』1月12日開講！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研スタディエ（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）は、2026年1月12日より、『新中1準備講座』を開催いたします。

●中学準備をスタートさせるなら、今がその時です！

中学生になると英語が文法学習を含んで本格化したり、算数が数学へと変わったりと各教科の難度が急激に上がります。また、部活動との両立などによる環境面も大きく変化します。そして、すぐに実施される初めての定期テスト。定期テストは学期の成績や、高校入試で大きな割合を占める内申点に影響する、とても大切なテストです。そうした環境変化の中、どうすれば計画的に学習し、よい結果を残すことができるのか。サインワンでは中学準備講座を皮切りに、中学校に向けた学習をスタートします。初めての定期テストへの確かな手応えをつかむことで、中学校の環境変化にも動じない自信や、計画的な学習習慣を身につけることができます。

●指導の成果も抜群です

サインワンは、定期テスト対策にこだわった指導を展開しています。定期テストを分析し、その傾向に合わせた教材作成を行っております。その結果、新中1準備講座で実施している日々の授業内容や確認テストから、多くの中学校の定期テストで出題がされています。

また、最初の定期テストで上位の成績を取ることで、そのまま3年間の中学校生活を有利に進め、埼玉県内トップ校への合格も、本講座をきっかけにして成し遂げられた生徒さんも多くいらっしゃいます。

●実施要項

日時：［１月度］2026年1月12日（月）～指導開始

［２月度］2026年2月2日（月）～指導開始

※校舎によって開講日程が異なります。詳細はお問い合わせください。

対象：新中学1年生（小学6年生）

ただいま、入塾金や次月授業料が0円になる「中学進級応援キャンペーン」も実施中です。

お近くの校舎までお問い合わせください。

サインワンHPはコチラ :https://www.g-sign-1.com/?utm_source=link&utm_medium=press-release&utm_campaign=prtimes-26shin1

■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

