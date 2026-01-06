All Adsが成果報酬型メディア向け新計測システムの一部機能の提供を開始

株式会社Macbee Planet

「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet（本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長：千葉 知裕、以下「マクビープラネット」）は、成果報酬型メディアを対象とした新しい計測システムの開発を進めており、その一部機能をグループ会社でLTVマーケティング事業を展開する株式会社All Ads（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：靱江 佑介、以下「All Ads」）が提供開始することをお知らせします。

本取り組みの背景

マクビープラネットは広告主とメディアの“データ分断”をなくすことを目的に新計測システムの開発に取り組んでいます。広告主とメディアのあいだで断続的になりがちだった情報連携を一元化し、ユーザーがよりスムーズに行動へ移れる環境を整備することで、メディアが本来持つ送客ポテンシャルを最大限に引き出すことを目指しています。

すでに株式会社ファンコミュニケーションズ、株式会社フォースリー、株式会社レントラックス、株式会社ロンバード、株式会社COLOR ADSなどが利用を開始しています。

一部機能のご紹介

今回、本システムの一部機能としてAll Adsが提供する「カレンダー予約機能」は、広告主が管理する実際の予約状況をメディア上でリアルタイムに表示できる仕組みです。エンドユーザーは、空き枠を確認しながらその場で予約行動へ移行できるため、成果報酬型メディアの課題であった“情報鮮度”の壁を解消します。すでに一部のメディアでは平均10％以上のCVR改善も確認されています。

マクビープラネットは今後も、本システムにおける新機能を順次拡充し、成果報酬型メディアの収益最大化を支援するとともに、業界全体の健全な発展に寄与してまいります。

＞＞＞本システムにご興味のある事業者様は下記までお問い合わせください。

customer_support@allads.co.jp

03-6894-0174

■すべてのマーケティングを成果報酬に 『マクビープラネット』

マクビープラネットは、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。

■会社概要

会社名 ：株式会社Macbee Planet

代表者 ：代表取締役社長 千葉 知裕

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-11-11

資本金 ：2,635百万円(2025年4月末現在)

設立日 ：2015年8月25日

事業内容： 成果報酬マーケティング事業

『Macbee Planet』公式サイト：https://macbee-planet.com

『Macbee Planet』公式X：https://twitter.com/Macbee_Planet

会社名 ：株式会社All Ads

代表者 ：代表取締役社長 靱江 佑介

所在地 ：東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア4階

設立日 ：2004年7月9日

事業内容：LTVマーケティング事業