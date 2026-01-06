WEBアニメブランド「スキマノアニメ」第3期2作目『秘密結社 鷹の爪XX（ダブルエックス）』を配信開始

KDDI株式会社

KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下 KDDI）と株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都 千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下 DLE）は2026年1月6日から、共同でプロデュースするWEBアニメブランド「スキマノアニメ」シリーズ第3期の第2弾作品として、『秘密結社 鷹の爪』の完全新作WEBシリーズ『秘密結社 鷹の爪XX（ダブルエックス）』を配信開始します。

『秘密結社 鷹の爪』は、2026年にテレビ朝日での放送開始から20周年を迎えます。『秘密結社 鷹の爪XX（ダブルエックス）』は、2026年1月6日から毎週火曜日午前7時に公式YouTube、X、TikTok、Instagramにて配信します。

秘密結社 鷹の爪XX（ダブルエックス）

TV・WEBシリーズ11作目となる本作では、新キャラクターとして、博士が不在のため代わりにと置いて行った汎用型決戦コビトカバ流AIロボ「ヒッポン」が登場。

最新のAIを搭載したヒッポンは天才的な頭脳で、あらゆる業務・発明・修理、ポケットジョークに目が眩むような残酷描写も何でもこなす、対話型高性能天才ロボット。ただし、生まれたばかりで知識データベースは空っぽ。

鷹の爪団と共に生活しているうちに、あること無いことを学習していってしまって……。

鷹の爪団らしいドタバタコメディはそのままに、新キャラクターを迎えた新生鷹の爪団にご注目ください。

秘密結社 鷹の爪XX PV

秘密結社 鷹の爪XX 第1話

■『秘密結社 鷹の爪』とは

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FZtt8nm0gJg ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qmF8mGKzL8Q ]

世界征服をたくらむベンチャー「秘密結社 鷹の爪」。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。

2006年の誕生以来、世界征服を企む秘密結社・鷹の爪団と正義のヒーロー・デラックスファイターとの攻防を描き、その独特のアニメーションスタイルと、時事ネタやパロディを織り交ぜたシュールなギャグで、幅広い世代から支持を獲得してきた『秘密結社 鷹の爪』。

テレビシリーズ・劇場版・Web配信・企業/自治体とのコラボレーションなど多岐にわたる展開を続け、日本を代表するアニメーションIPとして特別な存在感を築いてきました。

■戦闘主任の吉田くん/監督・演出・声優を務めるFROGMANからのコメントも到着

戦闘主任：吉田くん

どうも、島根の吉田です。 ２０２６年で２０周年だそうですが、驚くべきは作者のＦＲＯＧＭＡＮです。

あいつ、２０年も経つのに、まだ馬車馬のように働かされてるんです。 一応、DLEの『社長』なんですよ？ なのに、なんで入社１年目のペーペーみたいに、毎日せっせとアニメ作ってるんですか。 昨今、アニメ業界の過重労働が社会問題になっていますが、ま、 そん

な事よりＵＮＯやろうぜ！

FROGMAN

気がつけば、鷹の爪団がこの世に生まれてから20年が経とうとしています。 2026年という節目の年に、こうして久しぶりの新シリーズ『鷹の爪XX（ダブルエックス）』を発表できること、そして何より、20年もの長い間、飽きもせず我々を支え続けてくれたファンの皆様に、心から感謝申し上げます。

今回の『鷹の爪XX』は、単なる新作ではありません。 新キャラクター『ヒッポン』を迎え、鷹の爪団の『過去』から『現在』、そして未来へと続く軌跡を振り返る、まさに20周年の集大成とも言える企画です。 今まで鷹の爪を観てくれていた人も、これから初めて観る人も、一緒に笑って、少しだけホロッとできる（かもしれない）、そんな作品を目指しました。 20年分の感謝と、変わらないバカバカしさを込めてお届けします。どうぞお楽しみに！

＜プロフィール＞

長年、実写映画・ドラマの世界に身を置く。 2006年DLE入社。2025年より代表取締役CEO兼 CCOを務める。

2006年に『秘密結社 鷹の爪』を地上波で発表した後、2007年には劇場公開。その後、テレビ・映画シリーズを次々と公開。

その他『古墳ギャルのコフィー』や『土管くん』などオリジナルIPを輩出。独自の世界観とプロデュース手法が人気を呼び、『島耕作』シリーズ、『天才バカボン』等の有名原作のパロディ化によるリプロデュースを手掛ける。

■『秘密結社 鷹の爪XX』作品概要

《タイトル》

『秘密結社 鷹の爪XX(ダブルエックス)』

《イントロダクション》

元祖クソアニメにして新感覚ピカレスク・ギャグ・ロマンである『秘密結社 鷹の爪』

が、20周年を迎える2026年、ついに新キャラクターを迎え再始動！

鷹の爪団のマッドサイエンティスト・レオナルド博士がしばらく不在とするため、代わりにと置いていった汎用型決戦コビトカバ流AIロボ「ヒッポン」。

しかし、生まれたてほやほやのためヒッポンのデータベースの中はまっさらな状態。

最新鋭AIを搭載しているとはいえ、生まれたてのイトミミズ以上に何もできないAIロボットであるヒッポンを、念願の世界征服を成し遂げるため一人前の団員に育てることを決意した鷹の爪団。

最新鋭のAIロボを強力な団員に育て、今度こそ世界征服を成し遂げることができるのか！？

AIとKDDIの後ろ盾を得た鷹の爪団の活躍に刮目せよ！

２０周年を迎える2026年こそ！AIを使って世界制服じゃ～！

《スタッフ》

監督・シリーズ構成・脚本・キャラクターデザイン・編集：FROGMAN

音楽：manzo

アニメーション制作：DLE

製作：KDDI、DLE

キャスト：FROGMAN、大代キヌ太 ほか

コピーライト：(C)DLE・KDDI

《配信情報》

2026年1月6日以降、毎週火曜の午前7時に配信（祝日の場合は翌日配信）

スキマノアニメ公式HP：https://www.sukiani.jp/

秘密結社 鷹の爪YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@taka_no_tsume

秘密結社 鷹の爪X公式アカウント：https://x.com/_takanotsume_

秘密結社 鷹の爪TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@yoshida_justice_

秘密結社 鷹の爪Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/yoshida_justice_/

※視聴は全て無料です。

なお、YouTubeでは配信済みの複数話をまとめた総集編の配信も実施します。

■「秘密結社 鷹の爪XX」公開記念キャンペーン

「秘密結社 鷹の爪XX」公開記念に、QUOカードが抽選で当たるキャンペーンを実施します。

また、「スキマノアニメ」第3シーズンの配信を記念してPontaポイントが当たるキャンペーンも実施しています。

１. フォロー＆リポストキャンペーン

【特典】

フォロー＆該当ポストをリポストして頂いた方の中から抽選で5名様にQUOカード1,000円分をプレゼント

【参加方法】

Step1. 秘密結社 鷹の爪公式X(@_takanotsume_)(https://x.com/_takanotsume_)をフォロー

Step2. キャンペーン対象のポストをリポスト（引用リポストで当選率アップ）

２. Pontaポイントプレゼントキャンペーン

【特典】

抽選で毎月100名さまに1,000Pontaポイントプレゼント

【期間】

2025年10月7日～終了日未定

【参加条件】

キャンペーンサイトからau IDでエントリーいただくこと

※au IDをお持ちの方はどなたでも参加できます。

※キャンペーンサイトのURLは動画の概要欄から確認いただけます。

【注意事項】

・当選発表につきましては、Pontaポイントの加算をもって代えさせていただきます。

・本キャンペーンに関する電話やメールなどによる個別の当選確認やお問い合わせは受け付けていません。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。

・本キャンペーン特典のポイント加算時期は、エントリー月の翌々月末頃の予定です。予告なく諸事情により前後する可能性があります。

■（参考）「スキマノアニメ」概要

KDDIとDLEが贈る、ショートアニメシリーズ配信プロジェクト「スキマノアニメ」では、通勤・通学の時間や仕事の休憩時間など、ちょっとした外でのスキマ時間で視聴できるショートアニメを中心に制作し、YouTube・X・TikTok・Instagramで配信します。

2023年12月には第1期作品として「魁!!令和の男塾」「ど根性ガエルやねん」、2024年12月には第2期作品として「どこでもマキバオー」「アルプスの老人ハイジのおじいさん」を配信しました。第三期作品として、「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」を2025年10月より配信中。