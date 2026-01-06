【メルキュール京都ステーション】宿泊施設で京都府内初！国際的なエコ認証プログラム「Green Key（グリーンキー）」を取得

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

京都府京都市のホテル『メルキュール京都ステーション』(京都府京都市下京区288 総支配人：佐藤智明)は、観光およびホスピタリティ業界における環境責任や持続可能な取り組みを評価する国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」を取得しました。

「Green Key（グリーンキー）」は、ホテル等宿泊施設の環境方針と持続可能な運営を評価・確認する国際的なエコ認証プログラムです。

取得には、国際環境教育基金（FEE）が定める13のテーマにおいて、75項目の必須基準と75項目のガイドライン基準を満たすことが必要で、取得後も定期的な再審査をクリアし取り組みを維持・改善することが求められています。

メルキュール京都ステーションは、2025年12月、長期にわたる準備と厳格な監査を経て環境への取り組みが評価され取得に至りました。

また今回、同じくアコーホテルズの『イビススタイルズ京都四条』と共に、宿泊施設で京都府内初取得となりました。

今後も持続可能な未来のために、私たちと一緒に取り組みにご参加いただければ幸いです。

メルキュール京都ステーションでの環境に配慮した取り組みの一例

- 客室・施設内の取り組み・客室照明をすべてLEDへ変更・節水型シャワーヘッドとトイレの導入・プラスチック製品の使用を停止・アメニティの個包装を減らし、再利用可能なアイテムを導入清掃頻度やタオル交換の選択制を導入（ご宿泊者様の意思を尊重）- レストラン・飲料提供に関する取り組み・地元食材を優先的に使用・ビュッフェでのフードロス削減（ポーション調整／持ち帰り対応）- 廃棄物・リサ イクル・館内でのごみ分別の徹底（最大4分別）・使用済みオイルや段ボールのリサイクルを実施・食品ロスの計測と再活用の推進- スタッフと地域社会との連携・地域固有種の栽培・保全活動・スタッフ向けの環境研修を定期実施・地域の清掃活動やエコイベントへの参加・環境月間などでの館内イベント開催竹製素材や紙パッケージの客室アメニティ

Green Key (グリーンキー)について

環境教育財団（FEE）が運営するグリーンキーは、世界的に認知されている自主的なエ

コ認証プログラムです。90 カ国以上に 8,000 以上の認証ホテルやその他の施設を持

つグリーンキーは、観光およびホスピタリティ業界における環境責任と持続可能な運営

の分野における優れた基準です。 認証プロセスにおいて、施設の環境管理、省エネ、廃

棄物管理、水の保全、およびその他の持続可能な取り組みを評価します。

https://www.greenkey.global/

https://jarta.org/greenkey/

メルキュール京都ステーションについて

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」が展開する「メルキュール」は、『ローカル インスパイア―ド ホテル(地域のインスピレーションを大切にするホテル)』をブランドコンセプトとして、全世界に展開しています。

メルキュール京都ステーションのデザインコンセプトは、「平安京、貴族の遊び」。ホテルに一歩足を踏み入れた瞬間に、貴族たちが時を忘れて遊びに耽った時代の華やかで雅な雰囲気に包まれるような、時代を超えた旅をお楽しみいただけることでしょう 。

【施設概要】

施設名称： メルキュール京都ステーション（Mercure Kyoto Station）

開業日： 2020年9月16日

所在地： 京都府京都市下京区油小路町288

ホームページ：https://www.mercure-kyoto-station.com/ja/

電話番号：075-343-5533

E-MAIL：HB4F4-RE1@accor.com

構造：地下1階～地上10階

フロア構成：地下1階（ラウンジ）、1階（レセプション・ロビー・レストラン）、2階～10階（客室）

客室数：225室

インスタグラム：https://www.instagram.com/mercurekyotostation_official/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域に根ざした質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で、「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではのもの・ことに親しんでいただくことを目指しています。

インテリアデザインからその地域の食べ物、飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、65か国以上に960以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,500以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム「ALL - Accor Live Limitless」の参加ブランドです。

mercure.com | all.accor.com | group.accor.com