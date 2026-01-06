【株式会社CINC】「AI戦略部」を新設し、AI検索最適化（GEO/LLMO）をはじめとする顧客への支援体制を強化

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、生成AIの普及に伴う検索体験の変化に対応し、提供するソリューションの品質および競争力を最大化するため、2026年1月1日付で「AI戦略部」を新設いたしました。

本部署の新設により、AI検索最適化（GEO/LLMO）を中核としたコンサルティングおよびプロダクトの企画開発体制を構築します。

＜新設の背景＞

昨今、生成AIの急速な進化に伴い、企業のマーケティング活動においては、従来のSEOに加え、AI検索最適化（GEO/LLMO）への対応が注目を集めています。同時に、企業の競争力を高めるためには生成AIを単なるツールとして導入するだけでなく、事業戦略に組み込み、組織に定着させるレベルで活用することが求められています。こうした市場変化にいち早く対応するため、CINCでは専門機能を集約した「AI戦略部」を立ち上げました。

＜新設の目的＞

＜AI戦略部の主な役割＞

- サービス品質の向上と専門性の確立研究開発機能を持つ専門部署がナレッジを研究開発・蓄積・体系化することで、顧客に提供するコンサルティングの精度と技術レベルの向上を目指します。- サービス提供体制の構築と品質の標準化AI戦略部が中核となり、サービス提供において必要なナレッジの提供とオペレーションの構築を推進します。これにより迅速かつ高品質なソリューションを安定的に提供できる体制の確立を目指します。

AI戦略部は、CINCが提供するコンサルティングおよびプロダクトの中核を担います。現在は「AI検索最適化（GEO/LLMO）」を最重点領域と位置づけ、同領域における技術開発からサービス実装までを中心に、以下の役割を担います。

＜今後の展望＞

- AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する調査・研究- 収益性とサービス品質を向上させるための社内ツール開発・AI実装- サービスの販売・提供体制の構築- 外部パートナーとの協業体制構築- 研究開発で得られた知見の社内外への発信AI戦略部の主な役割

CINCは「AI戦略部」による技術的裏付けと強固な提供体制のもと、全社一丸となって企業のマーケティング活動を支援してまいります。また、市場の変化を先取りしたサービスの開発により、顧客企業の持続的な成長に貢献いたします。

＜ご参考＞

■CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）について

https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

■AI検索最適化（GEO/LLMO）の無料診断

現在、AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する無料診断サービスを提供しております。自社コンテンツが生成AIプラットフォームにどの程度表示・引用されているかを確認したい方は、以下よりお申し込みください。

https://consulting.cinc-j.co.jp/geo_diagnosis

■CINCのマーケティングDXサービス

- デジタルマーケティング戦略設計コンサル- コンテンツマーケティングコンサル- AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサル- SEOコンサル- SNSコンサル- コンバージョン改善コンサル- 広告運用代行- YouTubeマーケティングコンサル- - YouTubeチャンネル運用コンサル- - YouTuberタイアップ戦略設計・配信

■ Keywordmap（キーワードマップ）について

膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの無料トライアルはこちら：https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社CINC

mail：marketing.s@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/