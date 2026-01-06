ホクト　春のきのこ大感謝祭-きのこ組からの贈り物

ホクト株式会社

ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、2026年1月1日より、ホクト生鮮きのこ全商品の購入者を対象に、豪華景品が当たる全国キャンペーン「春のきのこ大感謝祭-きのこ組からの贈り物-」を開催中です。

キャンペーン概要

■応募締切

第一回 2026年1月31日(土)

第二回 2026年2月28日(土)

第三回 2026年3月31日(火)

※はがき応募は当日消印有効、LINE・Xでの応募は当日23:59まで

■応募方法(ハガキ)

専用はがきまたは市販のはがきに１.郵便番号２.住所３.氏名(フリガナ)４.電話番号５.ホクトマークをご希望商品の必要枚数分を集めて貼付し、希望コース・応募口数・応募枚数合計を記入して応募ください。

■応募方法(LINE)

キャンペーンページの「応募はこちら」からLINEアプリを起動。初回の方はLINE認証＆友だち追加をし、必要事項を記入。キャンペーン期間中に購入のレシートと商品を1枚に収めて撮影した画像をアップロードし、ご希望のコースへ応募下さい。

■応募方法(X)

１.ホクト公式Xをフォロー、２.当キャンペーン投稿をリポストでご応募下さい。

キャンペーンサイト

https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/spring_26cp/

3個購入ではがき・LINEから応募 A賞：菌活レトルトセット

毎月200名様、計600名様に当たる！

3個購入ではがき・LINEから応募 B賞：産直きのこセット(７パック分)

毎月500名、計1,500名様に当たる！

20個購入ではがきから応募 JCBギフトカード 30,000円分

※この画像はイメージです

毎月30名、計90名様に当たる！

ホクト公式Xで当たる JTBトラベルギフト 50,000円分

毎月2名、計6名様に当たる！

●会社概要

会社名/ホクト株式会社

代表/代表取締役社長 水野雅義

所在地/〒381-8533 長野県長野市南堀138-1

資本金/55億円

設立/1964年

連結事業内容/農産物の生産及び生産指導、農産物の加工及び販売、合成樹脂の成型及び製品販売、農産物の生産資材、機械等の製造販売

URL/ https://www.hokto-kinoko.co.jp/