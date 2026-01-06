ホクト 春のきのこ大感謝祭-きのこ組からの贈り物-
ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、2026年1月1日より、ホクト生鮮きのこ全商品の購入者を対象に、豪華景品が当たる全国キャンペーン「春のきのこ大感謝祭-きのこ組からの贈り物-」を開催中です。
キャンペーン概要
■応募締切
第一回 2026年1月31日(土)
第二回 2026年2月28日(土)
第三回 2026年3月31日(火)
※はがき応募は当日消印有効、LINE・Xでの応募は当日23:59まで
■応募方法(ハガキ)
専用はがきまたは市販のはがきに１.郵便番号２.住所３.氏名(フリガナ)４.電話番号５.ホクトマークをご希望商品の必要枚数分を集めて貼付し、希望コース・応募口数・応募枚数合計を記入して応募ください。
■応募方法(LINE)
キャンペーンページの「応募はこちら」からLINEアプリを起動。初回の方はLINE認証＆友だち追加をし、必要事項を記入。キャンペーン期間中に購入のレシートと商品を1枚に収めて撮影した画像をアップロードし、ご希望のコースへ応募下さい。
■応募方法(X)
１.ホクト公式Xをフォロー、２.当キャンペーン投稿をリポストでご応募下さい。
キャンペーンサイト
https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/spring_26cp/
3個購入ではがき・LINEから応募 A賞：菌活レトルトセット
毎月200名様、計600名様に当たる！
3個購入ではがき・LINEから応募 B賞：産直きのこセット(７パック分)
毎月500名、計1,500名様に当たる！
※この画像はイメージです
20個購入ではがきから応募 JCBギフトカード 30,000円分
毎月30名、計90名様に当たる！
ホクト公式Xで当たる JTBトラベルギフト 50,000円分
毎月2名、計6名様に当たる！
●会社概要
会社名/ホクト株式会社
代表/代表取締役社長 水野雅義
所在地/〒381-8533 長野県長野市南堀138-1
資本金/55億円
設立/1964年
連結事業内容/農産物の生産及び生産指導、農産物の加工及び販売、合成樹脂の成型及び製品販売、農産物の生産資材、機械等の製造販売
URL/ https://www.hokto-kinoko.co.jp/