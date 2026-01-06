日立市で人気宅配商品の無料試食・展示会　イクラやホタテにチョコケーキなど　1月10日（土）〔茨城 栃木〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム茨城 栃木（本部：茨城県水戸市梅香、理事長：青木恭代）は1月10日（土）10時30分から14時まで、日立シビックセンター マーブルホール（茨城県日立市）で、宅配サービスで利用できる商品の試食やサンプルを無料提供するイベントを開催します。メーカーや産地の生産者が全国から集まり、来場者に商品づくりにかける思いや活用法を紹介します。

年に1度の大イベント 缶バッチづくり体験も

イベントは、カタログや注文サイトでは伝えきれない、商品づくりに込めた思いや背景、味わいや活用法などを作り手が直接伝える場として毎年開催しています。消費者、生産者、メーカー、流通業者、販売者が一体となり作り上げた宅配サービスによる商品の安全性を実感できます。参加者からは、気に入っている商品の感想や商品づくりへの感謝を生産者やメーカーへ伝えられると好評です。

試食やサンプル提供のほか、オリジナル缶バッチづくり体験やパルシステムのキャラクター“こんせんくん”との写真撮影など、大人から子どもまで楽しめる内容です。

▲2024年度開催時のようす家庭の資源でSDGs・エコアクション呼びかけも

会場には、パルシステムが推進するリサイクル活動の紹介コーナーを設けます。来場者が家庭での使用済み牛乳パックを10枚持参すると、これらの再生紙を原料とするオリジナル商品の「箱なしティシュペーパー」と交換します。家庭で使用する予定のない食品の持参も呼びかけ、フードバンクへの寄贈により必要とする人たちに提供するフードドライブを実施します。家庭にある資源の受け渡しとともに、エシカル消費やSGDsへの貢献、リサイクル活動への参加の意義を伝えます。

「パルシステム試食会」開催概要

■日時：1月10日（土）10：30～14：00

■場所：日立シビックセンター マーブルホール（日立市幸町１丁目21-1）

■参加費：無料

詳細はこちら(https://www.palsystem-ibaraki.coop/event/%e3%83%91%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%8c%e8%a9%a6%e9%a3%9f%e4%bc%9a%e3%80%8d%e7%be%8e%e5%91%b3%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81%e3%81%ab%e5%87%ba)

チラシPDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1034-a25578a110596a351ff45f8e29b3f6f5.pdf

パルシステム茨城 栃木はこれからも、商品の作り手と利用者のつながりを大切にし、持続可能な生産と消費を目指していきます。

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

所在地：茨城県水戸市梅香2-1-39、理事長：青木恭代

出資金：70.9億円、組合員数：14.1万人、総事業高：183.4億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-ibaraki.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/