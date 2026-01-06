ミステリーの本場、英国の大人気シリーズの最新シーズンを3週連続！ミステリーチャンネル独占日本初放送『特集 英国ミステリー最前線』1月11日（日）夕方4時スタート

ＡＸＮ株式会社

日本唯一（*1）のミステリードラマ専門チャンネル ミステリーチャンネル（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、 1月11日（日）より、 『英国ミステリー最前線』と題した特集をスタートいたします。本特集では、ベストセラー小説を原作としたコージー・ミステリー、14年以上続くBBCの人気長寿シリーズのスピンオフ、そして英国ITVの正統派ミステリーという3つの注目作の最新シーズンをミステリーチャンネル独占日本初放送（*2）でお届けいたします。

●マーロー殺人倶楽部の事件簿（シーズン2）

字幕版：1/11（日）夕方4:00 全3話一挙放送

【ミステリーチャンネル独占日本初】

ロバート・ソログッドの同名ベストセラー小説を映像化！

映画「007」シリーズのサマンサ・ボンド主演によるコージー・ミステリー！

(C) Monumental Television 2024

「ミステリー in パラダイス」のクリエイター、ロバート・ソログッドの同名ベストセラー小説を映像化！元考古学者ジュディス、司祭の妻ベックス、犬の散歩代行者スージーの３人が「マーロー殺人倶楽部」を結成！イギリスの美しい田舎町を舞台に好奇心旺盛な3人組が小気味良い推理で事件を解決！ミステリーとユーモアのバランスが絶妙なコージー・ミステリーのシーズン２！映画「007」シリーズのマニーペニー役、サマンサ・ボンド主演作！

番組サイト：https://www.mystery.co.jp/programs/the_marlow_murder_club/

●ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿（シーズン3）

字幕版：1/18（日）夕方4:00 全6話一挙放送

【ミステリーチャンネル独占日本初】

英BBCの大人気シリーズ「ミステリー in パラダイス」のスピンオフ！

2025年3月に放送された最新シーズン！

(C) Red Planet Pictures 2024

デヴォン海岸で暮らすハンフリー・グッドマン警部補と婚約者のマーサは里親として新たに子供を迎えることになったが… シップトン・アボット署のチームが、不可解な事故死やストーカー、毒物混入事件、迷信が現実となる事件まで、さまざまな難題に挑む傑作ミステリー！

番組サイト：https://www.mystery.co.jp/programs/beyond_paradise/

● 警視グレイス（シーズン5）

字幕版：1/25（日）夕方4:00 全4話一挙放送

【ミステリーチャンネル独占日本初】

★シーズン3～4も放送！ 字幕版：1/24（土）夕方4:00～

ピーター・ジェイムズの世界的ベストセラー小説を映像化した正統派ミステリー

(C) ITV Studios Limited 2024

「ヴェラ～信念の女警部～」完結後のITVを支える看板番組の１つに成長した、ITVを代表する英国ミステリー！警視グレイスが、イギリス有数の海浜リゾート地ブライトンで発生する事件を相棒ブランソンとともに解決していく。前シーズンの終わりには、彼の心のしこりとなっていた妻サンディの謎がついに解明され、大きな転換期を迎える…

番組サイト：https://www.mystery.co.jp/programs/grace/

ユーモアを織り交ぜた極上のコージー・ミステリーから、美しいデヴォンを舞台にしたハートフル・ミステリー、そして正統派刑事ドラマまで。ミステリーチャンネルでしか見られない、英国ミステリーの多彩な魅力を味わえる本特集をどうぞお楽しみください。

*1 自社調べ（2026年1月1日）。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、ミステリーチャンネルが日本で最も早く放送すること。

【ミステリーチャンネル倶楽部限定】

イギリスのティーポットブランド『ロンドンポタリー』 オンラインストア

クーポンコードプレゼントキャンペーン

＼「特集 英国ミステリー最前線」放送記念／

1月のミステリーチャンネルは、英国ミステリーの最新人気ドラマを大特集！これにちなみ、ミステリーチャンネル倶楽部会員の皆様へ日頃の感謝を込めて、イギリスのティーポットブランド『ロンドンポタリー』オンラインストアでのお買い物がお得に楽しめるクーポンコードをプレゼント！

まるっこい形状で人気のティーポットや、ティーポットをカーディガンのように包み込むティーコージーなど、たくさんのラインナップからお買い物をお楽しみいただけます！

詳しくはこちら :https://www.mystery.co.jp/pickup/kxz7fskulp6cuffw.html

／

新規会員様も対象となりますので、ぜひこの機会に、ミステリーチャンネル倶楽部にご登録ください。

＼

ミステリーチャンネル倶楽部のご登録 :https://www.mystery.co.jp/mailmagazine/

＜ミステリーチャンネル倶楽部とは＞

ミステリーチャンネル俱楽部会員様限定のイベント招待やプレゼント、座談会、アンケート等、スペシャルな企画が盛りだくさん！番組情報やプレゼントキャンペーンのご案内をメールマガジンにて随時お送りしています。ぜひご登録ください。

