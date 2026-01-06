自治体向け審査業務支援ソリューション「申請補助AI」正式リリース

トヨクモクラウドコネクト株式会社

トヨクモクラウドコネクト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田里友彦、以下TCC）は、実証実験を経て、自治体業務における審査プロセスの一部を自動化する「申請補助AI」を正式リリースしました。

本サービスは、給付金・補助金などの申請書類に対する一次審査の前段階（事前審査）をAIが担い、書類チェックや不備抽出、修正依頼といった“下ごしらえ”を自動で実行するものです。人間による最終判断を前提としながらも、前処理の時間を大幅に削減することで、審査業務全体の効率化を実現します。

なお、正式リリースに先んじて個別にご案内をし、既に有償契約いただいているお客様もいらっしゃいます。

実証実験では97％以上が「問題無し」

福岡県須恵町と共同で実施した申請補助AIの実証実験では、AIが自動で出力した審査結果のうち、97%以上が「問題なし」と人の目によって確認されました。

また、実証対象となった申請の約6割は、夜間や休日などの「開庁時間外」に行われたものでした。申請補助AIは、そうした申請にも即座に対応します。職員が出勤する翌朝には、不備修正が完了した状態で審査できるよう整います。

24時間365日稼働するAIの活用により、住民にとっては“すぐに審査が始まる”という安心感を提供できます。職員にとっては、業務の効率化と負荷軽減に繋がる結果となりました。

須恵町様との実証実験に関するレポートはこちら(https://toyokumo-connect.com/column/sue-application-assistance-ai)

人手不足・業務集中の自治体現場に“使えるAI”を

昨今、多くの自治体において人材確保の難しさや一時的な審査業務の集中といった課題が顕在化しています。「申請補助AI」は、そうした自治体の業務負担を軽減する“補助人材”として設計されており、以下の特長を備えています。

審査ルール設定：事業ごとに異なる実施要綱に応じて、ルールの設定

事前審査の自動化：本人確認書類や口座情報などの整合チェックを自動で実行

不備修正ラリーの代行：AIが不備箇所を検出し、申請者に自動通知

審査難易度の可視化：再審査が必要なケースをスコア化し、職員の判断を支援

個人情報を学習・蓄積しない安全設計：国内データセンター処理、処理後データは即時メモリ削除

サービス提供・導入の流れについて

申請補助AIは、TCCの「給付金パック」や「補助金パック」へのオプション機能として利用可能です。初期導入時には、対象事業に応じた審査設計書をもとにAIの審査ルールを個別構築します。導入後は、Web画面やAPIを通じて業務システムと連携し、申請受付～不備通知～再申請処理の一連フローをAIが担います。

価格・料金について

業務量・審査項目数・申請件数は自治体や事業ごとに大きく異なります。お問い合わせいただけましたら実際の事業に関してヒアリングをさせていただき、概算費用を提示します。ご希望の場合、専用のインフラ(別途お見積り)の構築も可能です。

導入に関するご相談はお気軽にくださいませ。

サイボウズ株式会社からのエンドースメント

トヨクモクラウドコネクト株式会社が新サービス「申請補助AI」の提供を開始されたことを心より歓迎します。サイボウズのノーコード・ローコードツール「kintone」は、自治体や企業の多様な業務改善を支えるプラットフォームとして活用が広がっています。

オンライン申請の普及に伴い、審査業務の効率化は多くのお客様にとって重要なテーマとなっています。

「申請補助AI」が提供する事前審査や不備修正プロセスの自動化によって、kintoneを基盤とした業務がより円滑に、迅速に進むようになると確信しております。

行政業務の質とスピードの向上に大きく貢献する「申請補助AI」の今後のご発展を心より期待しております。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己

トヨクモ株式会社からのエンドースメント

トヨクモクラウドコネクト株式会社が新サービス「申請補助AI」を提供開始されたことを心より歓迎します。トヨクモは、「フォームブリッジ」「kViewer」をはじめとするクラウドサービスによって、多様な業務でのオンライン申請を支援してまいりましたが、特定領域に深く踏み込んだ業務改善には、事業に対する高度な知見と個別最適化が求められるケースが増えています。

そのような中で、トヨクモクラウドコネクトが自治体やBPOの実務に寄り添い、オンライン申請後のプロセスを効率化する「申請補助AI」を開発されたことを、大変心強く感じております。

特に、申請内容の整理や不備修正の高速化といった現場の負荷を直接的に軽減する取り組みは、弊社サービスの価値をさらに引き出す高付加価値なソリューションになると確信しております。

トヨクモとしても、トヨクモクラウドコネクトの挑戦と発展を引き続き支援し、より多くのお客様が安心してオンライン申請をご活用いただける環境づくりに取り組んでまいります。

「申請補助AI」の今後のさらなるご発展を期待しております。

トヨクモ株式会社 代表取締役社長 山本裕次

トヨクモクラウドコネクト株式会社 代表取締役社長 田里友彦のコメント

私たちはこれまで、多くのお客様の申請業務・審査業務をご支援して参りました。現場の負荷や時間の制約、人手不足によって本来の価値提供が妨げられている姿を何度も目にし、そのたびに「AIを適切に活用すれば、必ずお役に立てる」という確信が強くなっていきました。

今回、その知見を「申請補助AI」というソリューションとして形にし、より多くのお客様にお届けできるようになったことを、心から嬉しく思っています。個別の課題解決で培ったノウハウを、幅広い自治体やBPOの皆さまに還元できる。これは当社にとって大きな一歩です。

そして何より、深刻化する人手不足に対し、現場が無理を重ね続ける構造に少しでも反撃したいという思いがあります。人が担うべき判断と、AIが担うべき作業を整理し、行政サービスのスピードと質を両立させる。その挑戦のスタートラインに、ようやく立つことができました。

「申請補助AI」を通じて、現場の時間を取り戻し、より多くの方に迅速で公平な支援が届く未来をつくっていきます。

会社概要

商号：トヨクモクラウドコネクト株式会社

代表：田里 友彦

設立：2023年11月

URL：https://toyokumo-connect.com/

事業内容：トヨクモクラウドコネクト株式会社は、kintoneを中心とした業務改善支援に特化し、ガバナンス構築・監視、業務パッケージ提供、AI活用、BPO支援などを通じて、企業や自治体の持続可能なDX推進を支援しています。