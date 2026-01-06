深刻な「若年層の献血離れ」を動画で救う、宮城県内の自治体や病院など『ナビタ』設置拠点で献血啓発を開始

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出などを展開する表示灯株式会社（本社:愛知県名古屋市 代表取締役社長:徳毛孝裕、以下「当社」)は、宮城県内における献血の普及促進活動に賛同し、2025年12月より宮城県内の自治体施設・病院・運転免許センターに設置されている周辺案内地図『ナビタ』等で、日本赤十字社が制作された献血普及啓発動画の放映を開始いたしました。

血液使用量は年々増加傾向にある中、少子高齢化に伴い、輸血医療を取り巻く環境は非常に厳しい環境下にあり、特に若い世代の献血率は減少傾向が続いています。そのような状況において、宮城県赤十字血液センターでは、学校を通じた献血の普及啓発活動や赤十字職員による献血セミナーや献血バスの内覧会を開くなど、様々な形で献血を知る機会を提供されています。

当社は、これらの日本赤十字社ならびに宮城県赤十字血液センターが取り組む活動に賛同し、少しでも多くの方に献血に対しての意識を高めてもらうべく、献血の普及啓発動画を宮城県内に所在する自治体施設・病院・運転免許センターの計25カ所に設置されている周辺案内地図『ナビタ』等で放映をしています。今後も設置先のご理解・ご協力を賜りながら、東北エリア全体での放映箇所拡大に取り組んでまいります。

（ご参考）献血のバス広告

https://www.bs.jrc.or.jp/th/miyagi/2025/12/post-234.html

当社では、周辺地図案内における色覚多様性への対応の継続、デジタルサイネージ等を通じた防災ソリューションの拡充への挑戦など、課題に応える挑戦カルチャーを持つ企業として、今後も地域や社会課題の解決となることを目指して邁進いたします。

■本件に関する問い合わせ先

表示灯株式会社 東京本社 広報室

〒107-0062 港区南青山5丁目12-22 ナビタ東灯ビル

TEL： 03-3797-4711（代） MAIL：info@hyojito.co.jp