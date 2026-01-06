先着20台限定！プラザクリエイトの個室ブース『One-Bo Ciel』初売り 200,000 OFFセール開催！

株式会社プラザホールディングス

株式会社プラザホールディングスの連結子会社である株式会社プラザクリエイト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：新谷隼人）は、この度、多様な働き方をサポートするために開発された個室ブース「One-Bo Ciel」の初売りセールを開催いたします。

2026年2月28日（土）納品分まで、先着20台限定の本体特別価格\200,000（税抜） OFFでご提供します。

「One-Bo」公式サイト https://www.one-bo.com/

■ 「One-Bo Ciel」の特長

１. スマートガラス機能搭載

スイッチ一つで、スモーク or クリアを切り替えられる、スマートガラス。

ブース外からの視線もカットできるため、周囲を気にせず、作業に集中することができます。

２. ボックス内部でも圧迫感のない開放的な空間を実現

「One-Bo Ciel」は天井が開いているため、長時間利用しても快適に過ごせます。

フルクローズ型ブースでは長時間の利用で室温が上昇し、ブース内へのクーラーの追加設置など追加コストがかかる場合がありますが、「One-Bo Ciel」はオフィスの空調がブース内にも行き届く設計となっており、快適な環境を維持できます。

３. 最短1週間で導入可能

「One-Bo Ciel」は天井がないため、消防署への設置申請が不要です。そのためご発注より最短1週間で納品が可能です。

■ セール内容詳細

対象： One-Bo Ciel1.00、One-Bo Ciel1.20

本体特別価格：税抜\200,000 OFF

販売台数： 先着20台限定（ご発注順にて受付）

期間： 2026年2月28日（土）納品分まで

※運賃/設置作業費は別途発生いたします。

※先着台数に達した場合、予告なく終了いたします。

※ご発注前にはショールーム見学またはオンラインでのお打ち合わせをお願いしております。

■『One-Bo Ciel』と名付けた理由

ボックスの中にいながら、ふと上を見上げると、そこはまるで空のように開放的。

そんな新感覚を表す言葉として、フランス語で「空」を指すCiel（シエル）を選びました。

Cielという響きは、英語の「シェル＝貝」にも似ていて、白くて四角いOne-Boにぴったり。長くテレビ会議が続いた日には、One-Boの天井からのぞく“空”を見上げることで、肩や首をリラックス＆リフレッシュさせ、次の仕事に臨んでいただけると嬉しいです。

今回の「One-Bo Ciel」初売りセールは、貴社の“働く環境改革”をサポートする絶好の機会です。

これまでにない価格の本キャンペーンに、ぜひご注目ください。

お申し込み・ご相談はお気軽に！ 皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

■「One-Bo」について

「One-Bo」は、オンライン会議が当たり前になったことにより生まれた3つの新たな課題（イヤホンボイス公害・会議室難民・リモート漏洩）を解決するために、Zoom社（ZVC Japan）と共同企画をしたパーソナル・ミーティング・ボックスです。

消防申請が不要の「One-Bo Ciel」、高性能で高吸音の「One-Bo Plus」、レイアウト自由で高吸音の「One-Bo Acoustic」、複数人で参加できる「One-Bo Plus Double TYPE」など、様々なラインナップをそろえています。

■ 株式会社プラザクリエイト

会社名：株式会社プラザクリエイト

本社所在地：〒104-6027 東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X棟 27階

代表：代表取締役社長 新谷 隼人

事業内容：写真・映像・通信に関する事業

URL： https://www.plazacreate.co.jp/

プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます