ジェイテクト、2026年 社長年頭挨拶（要旨）

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、社長：近藤 禎人、以下「ジェイテクト」)の2026年 社長年頭挨拶の要旨を以下の通り、お伝えいたします。

あけましておめでとうございます。

本年も皆さまならびにご家族が健康で良い年を過ごされますことを心よりお祈り申し上げます。

昨年も多くの挑戦と変化がありましたが、ジェイテクトグループ社員一人ひとりの努力と創意工夫、そしてお客様や仕入先の皆様、株主の皆様からのご支援ならびに共創によって、確かな前進を遂げることができました。心より感謝申し上げます。

昨年1月、ジェイテクトのビジネスモデルを、社会課題とその解決策をお客様と共創する「ソリューション型ビジネス」に変革することを目的として、「ソリューション共創センター（ソリセン）」を立ち上げました。社内外の知見を融合し、お客様や社会の課題に対して最適なソリューションを共に創り出す場として、すでに多くのプロジェクトが動き出しています。

このソリセンの立ち上げに加え、ジェイテクトのMVV（Mission、Vision、Value）を昨年5月に対外発表いたしました。

■Mission（使命）：「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」

■Vision（2030年までに目指す姿）：「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」

■Value（共通の価値観）：「Yes for All, by All！」

ジェイテクトのMVV

社内では一昨年10月のMVV策定以来、浸透活動を実施しておりますが、私たちの行動の軸であり、変革を推進する原動力であるMVVをステークホルダーの皆様にお伝えすることで、ジェイテクトグループの存在意義と未来への指針をより明確に示すことができたと考えています。

また、カーボンニュートラル貢献の面でも大きな前進がありました。

国内では花園工場のCNプラントの稼働を開始し、北米ではバーチャルPPA（仮想電力購入契約）を通じて再生可能エネルギーの導入を進めました。これらは、「地球・世の中・お客様のため」にモノづくり企業としての責任を果たす重要な一歩です。

一方で、地域戦略においては課題がなお残っております。

欧州・中国の市場低迷や、北米における生産性起因のロスコストが業績に影響を与えました。現在、北米では「内製費改善」「体質改善」「業務プロセス最適化」の3つのタスクフォースが活動を進めており、2025年度末の正常化を目指しています。

そして2026年、私たちは第二期中期経営計画の最終年度を迎えます。世界経済は依然として不確実性が高く、地政学的リスクやサプライチェーンの変動、カーボンニュートラルへの対応など、事業環境は厳しさを増しています。しかし、こうした変化は同時に、私たちがソリューションプロバイダーとして価値を発揮する絶好の機会でもあります。

本年は、ソリューションビジネスの本格的な事業化に着手します。ソリセンを起点に、コアコンピタンスを掛け合わせた提案力を強化し、課題解決型のビジネスモデルへと進化させ、お客様の期待を超える価値を創出し、社会に貢献する企業としての存在感を高めてまいります。

最後に、私たちのValueすなわち共通の価値観「Yes for All, by All！みんなのために、みんなでやろう」を合言葉に、ジェイテクトグループ全員が一丸となって挑戦を続けましょう。

一人ひとりの力が集まれば、どんな困難も乗り越えられます。

2026年が皆さんにとって実り多き一年となることを祈念し、新年のご挨拶といたします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。