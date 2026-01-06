【新作ドレス19着入荷】現場のドレススタイリストが、世界のアトリエ・展示会発の新作から厳選した2026年コレクションを一斉展示開始

株式会社スティルアン新作ドレスイメージ画像

静岡県浜松市でブライダル事業を展開する株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：石川 学）が運営するウェディングドレス専門店「ブランドゥスティルアン」は、2026年1月8日（木）より、田町本店およびアトリエ店にて2026年新作ドレスコレクションの展示を順次開始いたします。

今回入荷するのは、既に入荷済みのANTONIO RIVA新作10着に加え、ROSANNA PERRONE、Fio Couture、MAISON SIGNORE、Leaf for bridesの新作ドレス9着、合計19着。いずれも当店で日々花嫁様と向き合うドレススタイリストが、世界各地の展示会やデザイナーアトリエで発表されたコレクションの中から、「花嫁が着た時の美しさ」を基準に、現場のドレススタイリストが一着一着見極めて選定しています。

■ 2026年の衣裳選びが本格化する今、新作ドレスを一斉展示

ブランドゥスティルアン アトリエ店内

2026年に挙式を控える花嫁様にとって、年明けから春にかけては衣裳選びが本格化する時期です。ブランドゥスティルアンでは、この大切な時期に合わせ、世界の人気ブランドから厳選した新作ドレスコレクションの展示を開始いたします。

■ 現場のドレススタイリストによる買い付け

ドレススタイリストとドレスデザイナー

ブランドゥスティルアンの仕入れの最大の特徴は、実際に店頭で花嫁対応を行っているドレススタイリストが買い付けを担当していることです。

スタイリストたちは世界各地の展示会やデザイナーアトリエで発表されたコレクションの中から、以下の視点でドレスをセレクトしています。

- 店舗で日々聞いている「花嫁のリアルな声」- 店舗として取り入れたいデザイン・シルエット・カラー- 実際に手に取って確かめる素材感やフィーリング- トレンドだけでなく「花嫁が着た時の美しさ」

単なるトレンドの追求ではなく、日本人女性が実際に着たときに最も美しく見えることを第一に考え、パターン修正やカラーチェンジなど細部にまでこだわった一着を厳選しています。

■ 2026年新作コレクションの特徴

新作ドレスイメージ画像

今回入荷する新作コレクションでは、以下のようなトレンド要素を取り入れています。

立体フラワーモチーフを用いたデザイン 花嫁様の華やかさを引き立てる、繊細な立体感のあるフラワーモチーフが特徴的なドレスをラインナップ。

グリッター・ビーディングなどの華やかな装飾。近年人気が続く、光を纏うような華やかな装飾を施したドレスも充実。会場の照明に映える輝きが、特別な一日をより印象的に演出します。

クラシカルで普遍的な美しさ トレンドを取り入れつつも、ブランドゥスティルアンのコンセプトである「10年経っても色褪せない美しさ」を感じさせるクラシカルなドレスも同時に展開。時を経ても美しいと感じられる一着をお届けします。

■ NORA red（ROSANNA PERRONE）

NORA red（前）NORA red（後ろ）

レッドのチュールの下にホワイトグリッターを重ね華やかさをプラス。取り外し可能なスリーブには、オーガンジーのお花があしらわれ動くたびにふんわりと揺れます。

■ AKIKO（MAISON SIGNORE）

AKIKO（前）AKIKO（後ろ）

ビジューが煌めくスタンドカラーのトップスに艶やかなミカド素材のスカートが異なる質感を書き出しコントラストの美しさが際立つドレス。大きく開いたバックスタイルは、女性らしさを引き立たせます。

■ ECLORA（Leaf for brides）

ECLORA（前）ECLORA（後ろ）

花びらが風で舞い散る美しさを表現したドレス。 花びらの上にあしらわれた小さなパールが、上品な華やかさをプラスし、ほどよくボリュームがありながらも軽やかで、透明感に溢れた1着です。

■ SOLE（Leaf for brides）

SOLE（前）SOLE（全身）

繊細なギャザーを施したショルダーが、柔らかくも存在感のあるシルエットを描きます。シンプルなフロントスカートに、バックにかけてふんわりと広がるギャザーのボリュームが優美な後ろ姿を演出します。

■ 入荷ブランド・着数[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/53_1_86b64f8832d51c209ea129aa710127f4.jpg?v=202601060152 ]

※すべて既存取扱ブランドの最新コレクションです

■ 入荷ブランド紹介AntonioRiva (アントニオリーヴァ)

イタリアを代表する最高級ブランド。クラシカルからエレガントまで、どの角度からも完璧に計算された美しいシルエット。建築家のキャリアを持つ彼のドレスは、独創的なデザインが特徴。斬新さとは裏腹に、ひとたび纏えば女性らしい表情を引き出してくれます。

ROSANNNA PERRONE(ロザンナ ペローネ)

地中海に浮かぶ島々から着想を得たロザンナのドレス。さざ波のようなカッティングやフリル、リボン、ドレープで女性らしいエレガンスを描き、イタリア最先端の感性と、日本女性を惹きつける華やかなボリューム感を併せ持つブランド。

MAISON SIGNORE（メゾン シニョーレ）

イタリアの伝統的なクラフトマンシップを礎に、現代的で洗練されたデザインを融合させたMAISON SIGNORE。計算されたシルエットと上質な素材使いで、気品と存在感を併せ持つウェディングドレスを生み出すブランド。

Leaf for brides（リーフ フォー ブライズ）

計算し尽くされた美しいシルエットと、細部までこだわり抜いたディテール、そして一生に一度のウエディングドレスにふさわしい上質な素材選びを軸とするドレスブランド。花嫁が袖を通した瞬間の美しさを基準に、「本当に着たい」と思える一着を追求している。

■ こんな花嫁様におすすめ

・2026年に挙式を控えている

・人気ブランドの最新作を試着してみたい

・トレンドを取り入れながらも長く愛せるドレスを探している

・プロのスタイリストに相談しながらドレスを選びたい

■ 展示概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/53_2_a346bbcebb23f6584e9606090718566b.jpg?v=202601060152 ]

※人気ブランドの新作入荷となるため、来店予約の混雑が予想されます。

2026年挙式をご検討中の花嫁様には、お早めのご来店・お問い合わせをおすすめいたします。

■ ご予約方法

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/53_3_f4b1dc472c97e71f6ae5fca54ea974bd.jpg?v=202601060152 ]ブランドゥスティルアン/ロゴブラン ドゥ スティル アン

2001年創業、浜松市を代表する婚礼衣装専門店。"世界中の本物を浜松の花嫁様に届けたい"をコンセプトに、国内外の一流ブランドドレスを取り揃えています。経験豊富なスタイリストが、一人ひとりの花嫁様に寄り添い、運命の一着選びをサポートします。

店舗情報:

ブランドゥスティルアン 田町本店

ブランドゥスティルアン アトリエ

WASO HAKU（和装専門店）

公式サイト：https://www.styleun.com/

ブランドゥスティルアン（田町本店）ブランドゥスティルアン

〒430-0944

静岡県浜松市中央区田町326-30

営業時間 /

平日 11:00～18:00

土・日・祝 10:00～18:00

定休日 / 火曜、水曜日

駐車場 / 提携駐車場有

※ご予約の際お問い合わせください

浜松街中のブライダルドレス専門店として、浜松の多くの花嫁様に愛されてきたブランドゥスティルアン本店。シーズンによりリニューアルされる店頭ディスプレイは「いつも素敵だなと思っていました」とお声掛けをいただくことも多く、季節を感じるコーディネートを道行く方々や店前の大通りを通る路線バスの中からなど多くの方にお楽しみいただいています。

ブランドゥスティルアン アトリエブランドゥスティルアン アトリエ

〒433-8123

静岡県浜松市中央区幸 3-5-8

営業時間 /

平日 11:00～18:00

土・日・祝 10:00～18:00

定休日 / 火曜、水曜日

駐車場 / あり

2021年にオープンした新店舗は、広々とした駐車場を完備し、ゆったりとした試着室で大切な結婚式のドレス選びをじっくり満喫できると好評。美しくディスプレイされたこだわりのドレスの数々は圧巻です。

■ 会社概要

商号: 株式会社スティルアン

代表者: 代表取締役社長 石川 学

所在地: 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町326-30

設立: 平成13年12月25日

事業内容: 婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、レストラン事業(オーベルジュ・グランピング)、宴会・プロデュース事業

ホームページ: https://company.styleun.com/