【1/16 開催】NIJIN代表・星野達郎が創業セミナーで講師として登壇！

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）の代表・星野達郎は、1月16日（金）に日本政策金融金庫と株式会社SoLaboが共催するイベント、みなとみらい創業セミナー”社会を良くする小さな起業”の始めかたに登壇いたします。神奈川で社会性と事業性の両立を目指す方を対象に、創業前後のノウハウやビジネスのヒントを共有します。

登壇者のコメント（星野達郎）

昨年に引き続き、セミナーに登壇させていただけることを大変光栄に思います 当日は、私自身のリアルな経験とノウハウを惜しみなく共有することで、神奈川・横浜から日本を明るくする『挑戦者』を一人でも増やしたいと考えています。皆さんと会場でお会いできることを楽しみにしています。

イベント内容

第一部

〇先輩起業家による講演 講師：株式会社NIJIN 代表者取締役 星野 達郎

〇各機関からの情報提供 株式会社SoLabo / 日本政策金融公庫 / 横浜市

〇パネルディスカッション

「社会的課題解決」を目的としたビジネスプランの実現性向上

ファシリテーター ：田原 広一氏(株式会社SoLabo代表取締役)

トークゲスト ：武藤 素輝氏（一般社団法人BlueArch 代表取締役）

星野 達郎 （株式会社NIJIN 代表取締役）

田村 純一氏 （日本政策金融公庫）

第二部

〇カフェタイム

講師や各機関の担当者との交流会

イベント概要

名称: みなとみらい創業セミナー"社会を良くする小さな起業"の始めかた@神奈川大学QUARTET WORKS

共催: 株式会社SoLabo / 日本政策金融公庫横浜中央支店

後援: 横浜市

日時: 令和8年1月16日(金) 14:00～16:30

会場: 神奈川大学「QUARTET WORKS」

(横浜市西区みなとみらい4丁目5-3 1004号室)

参加料: 無料

セミナー申込：https://direct.jfc.go.jp/w112_SeminarApply?id=51fee07b-541e-46f0-83a3-d51f0cd42896

講師紹介

星野達郎（株式会社NIJIN・代表取締役）

1990年生まれ、横浜市出身。千葉大学教育学部卒業後、JICA海外協力隊小学校教育隊員としてグアテマラに派遣。帰国後は青森県八戸市で小学校教諭を7年。学校で暗い顔で過ごす子どもが多いことに国の未来を憂い、教育課題を仕組みから解決するために起業。学校の中と外から教育を変える13の事業を立ち上げ、教育に希望を持てる世の中へ。500名の教師団体と生徒数500名のオルタナティブスクール小中一貫校を運営。著書に「教室の心理的安全性」（明治図書/2024）

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

■報道関係お問い合わせ先

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

株式会社NIJIN

広報担当：松本真実

Mail: nijinacademy.mamimatsumoto@gmail.com