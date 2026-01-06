前橋市内を巡る企画「デジタルスタンプラリー」開催

SocioFuture株式会社

SocioFuture株式会社（東京都港区、代表取締役社長執行役員 菅原 彰彦/以下、「当社」）は、株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、以下「ゆうちょ銀行」）と、前橋市（職務代理者 副市長 細谷 精一/以下、「前橋市」）協力のもと、2026年1月６日から2月28日まで、前橋市内を巡る企画「デジタルスタンプラリー」を開催します。本企画は、前橋市内のゆうちょ銀行・郵便局ATMおよび前橋市の施設など計７施設に設けられた合計9か所のチェックポイントを巡るスタンプラリー企画です。生活習慣やマイナ保険証などに関する相談がいつでもできる遠隔相談ブース「ツナグすぽっと」を利用することでもスタンプを獲得するチャンスがあります。参加者は、各チェックポイントに設置された二次元コードを読み取ることで、前橋市公式キャラクター「ころとん」のデジタルスタンプを取得でき、取得したスタンプの数に応じてデジタルギフトの抽選に応募することができます。本取り組みを通じて、前橋市の地域活性化や市民の健康促進に貢献してまいります。

【背景】

参加者の健康増進を図り、市内を巡って地元での消費活動を活性化することで地域経済の発展に貢献します。ゆうちょ銀行・郵便局ATMをチェックポイントに設定し、新たな顧客層へアプローチします。さらに、「ツナグすぽっと」（健康相談拠点）をチェックポイントに加えて利用を促し、参加者の健康意識向上を支援します。

これらの目的を実現するため、各社の強みを活かし、参加者が楽しみながら街を巡るきっかけとなるデジタルスタンプラリーの実施に至りました。

【デジタルスタンプラリー概要】

名 称：前橋市をめぐって健康になろう！デジタルスタンプラリー

期 間：2026年1月6日（火）～ 2月28日（土）

対 象 エ リ ア：群馬県前橋市

参 加 費：無料

参 加 申 込：イベント特設サイト／専用アプリまたは専用WEBサイトより直接

チェックポイント：群馬県前橋市内の7施設9か所

■ゆうちょ銀行・郵便局関連

けやきウォーク前橋内出張所、前橋中央郵便局（ゆうちょ銀行前橋店）、前橋平和

郵便局内のATMサイネージ

■前橋市施設関連

前橋プラザ元気21、AQERU前橋、アーツ前橋、前橋文学館

■遠隔相談ブース「ツナグすぽっと」

前橋プラザ元気21、AQERU前橋施設内

※ツナグすぽっとは利用形式によって二次元コードが異なり、

2種類ずつあります。

【取得できるスタンプ・デジタル景品】

参加者は各チェックポイントで指定の二次元コードを読みとることで、前橋市公式キャラクター「ころとん」のスタンプを取得することができます。取得したスタンプの個数に応じてオリジナルの壁紙画像が必ずもらえるほか、抽選でデジタルギフトが当たります。

１.前橋市公式キャラクター「ころとん」壁紙画像

スタンプを３つ集めると、ころとんのオリジナル壁紙画像をダウンロードすることができます。

２.抽選デジタル景品

スタンプを7個以上集めると、デジタルギフトの抽選に参加することができます。当選するとデジタル景品として「えらべるPay」から好きなポイントに変換することができ、スタンプの規定数に合わせてポイントが付与されます。

■景品内容

7スタンプ獲得時：最大108名様に500円分

8スタンプ獲得時：最大24名様に1,500円分

【イベントの詳細について】

イベントTOPページをご確認ください。（スタンプラリーシステムのWebページに遷移します）

https://digital-stamprally.jp/web/795

参加申込二次元コード

【企業概要】

(１）商 号 ：SocioFuture株式会社

(２）代 表 者 ：代表取締役 社長執行役員 菅原 彰彦

(３）本社所在地 ：東京都港区浜松町一丁目30番5号

(４）資 本 金 ：4億8,000万円

【プレスリリースへの問い合わせ】

SocioFuture株式会社 人事総務本部 コミュニケーション＆ナレッジ部 広報課

TEL：03-5405-1262 mail：mls_koho@scft.co.jp ※平日午前9時から午後5時30分

【スタンプラリーに関する問い合わせ】

ソリューション企画本部

TEL:03-5405-1227 ※平日午前9時から午後5時30分

Webフォーム：https://forms.office.com/r/Jga0tWwibx

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。