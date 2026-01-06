あなたの作品が「ぱりんこ」の未来を作る！50周年記念「みんなでつくるぱりんこコンテスト」開催！

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区）は、1975年の発売以来、多くのお客様にご愛顧いただいているロングセラーブランド「ぱりんこ」が2025年3月に発売50周年を迎えたことを記念し、消費者参加型デザイン共創プロジェクト「みんなでつくるぱりんこコンテスト」を2026年1月より開催いたします。

本キャンペーンでは、商品の個包装（小袋）デザインを募集する「小袋デザインコンテスト」と、商品への思いを募集する「思い出・エピソード募集」の2本立てで、お客様とともにぱりんこ50周年を盛り上げます。

50年分の感謝を込めて、ファンと「共創」するぱりんこの未来

「ぱりんこ」は、お子様からご年配の方まで、家族みんなで楽しめるソフトせんべいとして、50年間にわたり日本全国のおやつシーンに寄り添ってまいりました。

この50周年という節目に際し、ぱりんこファンの皆様一人ひとりの「ぱりんこ」への思い出や愛着を形にしたいという想いから、本企画を立ち上げました。お客様のアイデアが実際に商品へ反映される「共創体験」を通じて、次の50年も愛され続けるブランドを目指してまいります。

「みんなで作るぱりんこコンテスト」実施概要

【第1回：小袋デザインコンテスト】

あなたの描いたイラストが、実際の商品の個包装デザインになるチャンス！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/55_1_ca259b128f5494e1d0c52bb30c73a07d.jpg?v=202601060152 ]作品例（イメージ）

【第2回：思い出・エピソード募集】

「ぱりんこ」にまつわる心温まるエピソードや、クスッと笑える思い出を募集します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/55_2_36d37a625275eee8a74719cde38da046.jpg?v=202601060152 ]

コンテスト特設サイト：https://www.sanko-seika.co.jp/parinko50thcontest/(https://www.sanko-seika.co.jp/parinko50thcontest/)

※詳細は特設サイトをご確認ください。

全てのステークホルダーと「ぱりんこの未来」を創る

「みんなでつくるぱりんこコンテスト」では、消費者向けの募集と並行して三幸製菓の従業員および流通関係者からのアイデアも非公開で募集しています。幅広いステークホルダーの方々のアイデアを取り入れることで、「ぱりんこ」の未来をよりよく、より豊かなものにしてまいります。2026年秋頃には、各募集単位の受賞作品を反映した「共創デザインパッケージ」のぱりんこの発売や、ブランドサイト等での受賞作品の掲載も予定しています。

発売50周年「ぱりんこ」について

1975年発売の「ぱりんこ」は、ぱりん！と割れる軽くてソフトな食感とお子さまの手のひらにぴったりおさまる食べやすい小さめのサイズがおやつにぴったりのソフトせんべいです。2025年3月に発売50周年を迎えました。定番商品としてまろやかな塩味の「ぱりんこ」のほか、ぱりんこファンと共同開発した「ぱりんこ のり塩味」を発売中。

ぱりんこ公式キャラクターのぱるん・りるんと「ぱりんことばのなかまたち」は、商品パッケージや工場見学施設「ぱりんぴあ」を通して、子どもたちにおやつの楽しさやおせんべいの魅力を伝えています。

ぱりんこ ： https://www.sanko-seika.co.jp/parinko/

キャラクター紹介 ： https://www.sanko-seika.co.jp/parinko/character/

工場見学施設「ぱりんぴあ」 ： https://www.sanko-seika.co.jp/cp-d/parinpia/

三幸製菓株式会社の概要

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

● 「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/

●安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。

取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

本社 ：新潟市北区

事業内容 ：菓子の製造・販売

https://www.sanko-seika.co.jp/