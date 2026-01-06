¹Ó¤ìÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÎÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ²ò·è¡£ Åìµþ¥á¥ó¥ÞÆþ¤êñ»Ò¤ÎÄó¶¡³«»Ï¡£
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Âç½» Í¤¡Ë ËÜ´Û°ì³¬¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý¥Õ¥£¥êー¡×¤Ë¤Æ¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¥á¥ó¥Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥á¥ó¥ÞÆþ¤êñ»Ò¡×¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥á¥ó¥ÞÆþ¤êñ»Ò
¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃÝ¤Î¼ý³Ï¤«¤é¼êºî¤ê¤·¤¿Åìµþ¥á¥ó¥Þ¤òñ»Ò¤Î¶ñºà¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥á¥ó¥Þ¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤È¹á¤ê¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¼«²ÈÀ½ñ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¤ÎÎäÅàñ»Ò¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥á¥ó¥ÞÆþ¤êñ»Ò¡¡Äó¶¡³µÍ×
¡ÚÄó¶¡¶â³Û¡Û
\495¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/3¸Ä¡¡¡¡
\1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/10¸Ä¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÎäÅà¡Ë
¡ÚÄó¶¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û
Ãæ¹ñÎÁÍý¥Õ¥£¥êー
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û
11¡§30～15¡§00¡¡17¡§00～22¡§00
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ãæ¹ñÎÁÍý¥Õ¥£¥êーÄ¾ÄÌ¡¡042-333-7127
Åìµþ¥á¥ó¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥á¥ó¥Þ¡×¤Ï¡¢ÃÝ¤Î¼ý³Ï¤«¤é²Ã¹©¡¢¤½¤·¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öµæ¶Ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¡×¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤òÀßÎ©¤·¡¢ÀéÍÕ¸©°ÂË¼ÃÏ¶è¤Î»³¡¹¤Ç¥á¥ó¥Þ¤ËÅ¬¤·¤¿¹â¤µ1.5m¤«¤é2m¤Û¤É¤ÎÍÄÃÝ¤ò°ìËÜ°ìËÜÃúÇ«¤Ë¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝ¤Î¼ý³Ï
¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Î²¼½èÍý
è§¤Ç¡¦±öÂ¢¡¦È¯¹Ú
´¥Áç
¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Þ»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÌî»³¤¬ÃÝÎÓ¤Ç¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤Á»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÃÝ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤Î°ìÊâ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸»º¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥á¥ó¥Þ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ¤Ë¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ä¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥Öー¥¸¥ãー¥ー
Åìµþ¥á¥ó¥Þ¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥éÆþ¤êÂç»³·Ü¤Î¥Ð¥í¥Æ¥£ー¥Ì ¥·¥å¥×¥ìー¥à¥½ー¥¹
Åìµþ¥á¥ó¥ÞÆþ¤êËãÇÌÆ¦Éå
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼êºî¤ê¤ÎÅìµþ¥á¥ó¥Þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ¡¡³°´Ñ
Ä¾±ÄÇÀ¾ì¤Î¡Ö¿©¡×¤ò³Ú¤·¤à¥Û¥Æ¥ë
ÅìµþÅÔÉÜÃæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ£²Ê¬¡£ÀÄ¿¹¸©¤ËÄ¾±ÄÇÀ¾ì¤Î¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×¤ò¤â¤Ä¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡£¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÀ¸»º¡¦°éÀ®¡¢¤½¤ÎÂÏÈî¤òÍøÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿´°Á´ÌµÇÀÌô¤ÎÌîºÚ¤ä¥Ïー¥Ö¡¢»³ºÚ¡¢ÌîÁð¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡£¤½¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò´ÛÆâ3¤Ä¤ÎÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://drive.google.com/file/d/1-Z831XJ9amXCaahAMZaC7CFj5uaaP4h7/view?usp=drive_link)¤Î»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ
½êºßÃÏ¡§¢©183-0055 ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÉÜÃæÄ®1-5-1
¤ªÅÅÏÃ¡§042-333-7111¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.hotel-continental.co.jp/