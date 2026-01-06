Change/me 2025 Second Half Contest 開催報告～特別審査員長に有村藍里さんを迎え、“変わりたい”を讃える“変化の物語”を披露～

Laboratous株式会社

Laboratous株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役：北原孝彦）が運営するインナーケアブランド「Change/me」は、2025年12月24日（水）、WITH HARAJUKU（東京都渋谷区）にて、コンテストイベント「Change/me 2025 Second Half Contest」(https://changeme-contest02-ticket.com/)を開催いたしました。

本コンテストは、Change/meが大切にしているメッセージ「人はいつでも変われる、私も変われる」のもと、出場者が約4ヶ月のレッスンを通じて向き合ってきた“変化のプロセス”を讃え、来場者とともに分かち合う場として実施。

当日は、7名の出場者が、ウォーキングとスピーチでそれぞれの「変化の物語」を披露し、会場は温かな拍手と感動に包まれました。

■ 開催概要

■ 背景：変化が“選べる”時代に必要な「私も変われる」という体験

近年、「自己肯定感」や心の健康に目を向ける人が増える一方で、環境の変化や情報過多の中で、「自分に自信が持てない」「一歩踏み出したいのに動けない」と感じる人も少なくありません。

年齢や立場を問わず、“変化し続けること”が選べる時代となった今、私たちは「人はいつでも変われる、私も変われる」というメッセージを、もっと日常に根づかせたいと考えています。

Change/me Contestは、その思いを体現する取り組みとして、挑戦のきっかけをつくり、その一歩を称え合うことで、前向きな行動変容を後押しすることを目的に開催しています。

■ “誰かと比べるため”ではなく、“勇気”を讃えるステージ

Change/me Contestは、“誰かと比べるためのコンテスト”ではありません。これまでの自分と向き合い、「変わりたい」と願って一歩を踏み出した、その勇気と努力を讃えるステージです。

舞台に立つのは、芸能人でもモデルでもなく、会社員や主婦など、私たちと同じ日常を生きる人たち。

出場者は4ヶ月にわたり、食生活・運動・メンタル・表現力など多方面から自分自身と向き合い、本番のステージでその成果を披露しました。

■ 特別審査員長：有村藍里さん コメント（冒頭）

特別審査員長としてエールを送る、有村藍里さん

特別審査員長を務めた有村藍里さんは、出場者へ次のようにエールを送りました。

「この一瞬は人生において、たった一回きりの尊いもの。後悔のないように、緊張していても楽しもうという気持ちで挑んでいただきたいです。」

「今日という日を楽しんでいる姿や、目の輝きを見させていただきたいと思っています。」

■ 観客投票で結末が決まる、参加型コンテスト

本コンテストでは、会場の来場者も“審査員”として投票に参加。

「美しさ」だけでなく「変化」そのものも評価対象とし、出場者の4ヶ月間のプロセスや、表情・言葉・所作などから伝わる内面の変化も含めて審査します。

賞は「Change賞（最も変化したと感じた出場者）」「Beauty賞（最も美しかったと感じた出場者）」「Performance賞（最も心を動かされた出場者）」の3つを設けています。

来場者はQRコードから投票し、審査員票・特別審査員票・オンライン投票・事前公開された紹介ムービーの再生数などが加点される仕組みで、受賞者が決定しました。

■ 受賞者結果（受賞者コメント）

Change賞：岸野 まき さんChange賞は、「最も変化していた」と評価され、多くの票を集めた出場者に贈られる。

私は、人と競争したり、誰かと比べたり、比べられたりすることが得意ではありません。コンテストに参加したのも、「もっと自分の言葉で話せるようになりたい」と思ったからです。それでも、過去大会で受賞される皆さんを見ながら「いいな」と感じている自分もいました。今回こうして賞をいただけて、本当に嬉しいです。

Beauty賞：田邉 久美子 さんBeauty賞は、ドレスの着こなしや所作を含め「最も美しかった」と評価され、多くの票を集めた出場者に贈られる。

私は長い間、自分のことをどこかで諦めながら生きてきました。今日、その思いを言葉にして伝えられたことが、本当に嬉しいです。この会場に、かつての私と同じように悩んでいる方がいるなら、今日がその誰かにとって、一歩踏み出すきっかけになれたらと思います。

Performance賞：佐々木 玖麻 さんPerformance賞は、スピーチでの伝える力や教養の豊かさから、「最も心を動かされた」と感じた出場者に贈られる。

私は1月1日に、50歳という節目を迎えます。その節目にこの賞をいただけたことは、これからの人生の糧になると思います。本当にありがとうございました。

■ 有村藍里さん 総評コメント（抜粋）

有村藍里さんから総評コメントが贈られた。出場者全員へ、直筆の手紙が手渡されるサプライズも。

ステージ後、有村藍里さんからは総評として、出場者一人ひとりの努力と勇気に対する感動、そして、会場全体に広がった温かな空気について語られました。

「皆さんの努力が伝わってきて、会場も温かい空気に包まれていて、本当に素敵なステージだったと思います。」

「“変わりたい”という気持ちを持って、前向きに努力してきた姿を目の前で見させていただき、私自身ももっと頑張ろうと思いました。」

また、有村さんご自身も「変わりたいのに動けない」と感じた経験があるとしながら、そんなときは“変わった先の自分”を思い描き、1ミリでも前に進む勇気につなげてきたと語りました。

「変わった自分を見てみたい。未来を見据えて、1ミリでも進めたらという気持ちで毎日生きていました。」

「苦しいときほど、笑顔でいること。好きなものを改めて見つめ直すことも、前向きになれる方法だと思います。」

さらに、有村さんから出場者全員へ、直筆のお手紙がサプライズで手渡される場面もあり、会場に笑顔が広がりました。

有村さんの言葉は、出場者だけでなく来場者にとっても「私も変われる」と思える余韻を残し、会場は温かな拍手に包まれました。

■ 来場者の声

- とにかく感動しました。“変わりたい”と思う気持ちの力は偉大だと感じました。- 「変わる」って最高だと思いました。お一人お一人のストーリーに心を動かされました。- 7人の変化はもちろん、何より挑戦する姿に感動しました。- 諦めなければ、いつからでも人生は変えられると、感じさせていただきました。

■ スペシャルステージ＆ブースエリアも同時開催

当日はコンテスト本編に加え、Change/me makeup TEAMによるライブパフォーマンスや、来場者向けの「Christmas Present抽選会」を実施。

Change/me makeup TEAM（古瀬ハナ・飯塚由夏・川口清乃）が、ステージ上でヘアメイクの最終仕上げを披露。モデル：高橋みづき（Change/meヨガ講師）モデル：ARISA（Change/meピラティス講師）モデル：白鳥音々（Change/me Contest 運営サポート）

会場隣のLIFORKでは、インナーケア・美容・ライフスタイル関連のブースエリアも展開し、“変わりたい”気持ちを後押しする体験を提供しました。

Change/meからは、サプリメント「Change/me」の試飲・購入ブースを出展。

■ 次回大会は、2026年6月27日に開催決定。

次回「Change/me 2026 First Half Contest」は、2026年6月27日（土）・原宿にて開催いたします。

参加エントリー（応募）およびお問い合わせは、公式LINE 「Change/meお客さまセンター」(https://line.me/R/ti/p/@718jmerg)にて受け付けております。

Change/meは今後も、変化の一歩を踏み出すすべての人が“自分らしく輝く”ことを後押しする場を提供してまいります。

■ Change/meについて

Change/meは、ひとりひとりがもつ個性や、まだ眠っている可能性を「美しさ」としてとらえ、

美容と健康の両面から「変わりたい」という思いの実現をサポートするインナーケアブランドです。

2年以上の準備期間を経て、2024年春に本格始動。サプリメントの提供にとどまらず、全国でイベントやセミナーなどの「学びと出会いの場」を企画し、心と身体の両面から“自分を整える習慣づくり”を提案しています。

ブランドが掲げるメッセージは、「人は、いつでも変われる。私も、変われる」。この言葉のもと、Change/meは“変化を前向きに楽しむ”文化を広げています。

■会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

「Change/me」および「Change/me Contest 」に関する取材・掲載、商品提供やメディア連携に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

今村優里（Laboratous株式会社）

E-mail：imamura@laboratous.com