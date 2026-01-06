バレンズセミコンダクターとサカエ理研工業株式会社桁違いの映像データ伝送を実現するMIPI A-PHY準拠の「e-Mirror」を発表

Valens Semiconductor Ltd.

バレンズセミコンダクター（以下、バレンズ）とサカエ理研工業株式会社（以下、サカエ理研工業）は車載市場初となるMIPI A-PHY準拠の電子ミラーを発表しました。新製品「e-Mirror」はValens VA7000チップセットを搭載しており、市場に出ている他のカメラ監視システムに比べて格段に多くの映像データを処理できる能力を有しており、ADASと自動運転におけるより正確な判断を実現します。

MIPI A-PHY(https://www.mipi.org/specifications/a-phy)は車載市場における先進的な高速センサ・コネクティビティ標準規格であり、複数の半導体ベンダーが、自動車メーカーからの採用実績を獲得しています。日本でも急速に普及しつつあり、多くの企業がこの技術をベースにセンサ、モジュール、IP、開発ツールを開発しています。バレンズはそうしたエコシステムにおける中心的な存在として、A-PHY準拠チップセット「VA7000」の採用を推進しています。

「e-Mirror」は日本ケミコン製のA-PHY準拠カメラを搭載することで高い解像度（1,920 x 1,536）とフレームレート（60 fps）を実現。バレンズの技術とMIPI A-PHY規格による高い信頼性と広帯域がそれを支えています。

サカエ理研工業のデジタル機器開発部 部長の大澤軒介氏は「デジタル・コネクティビティ規格のMIPI A-PHYに準拠することにより、従来の電子ミラーよりもはるかに大量の映像データを伝送できるようになりました」と述べ、さらに「市場に出ている他の電子ミラー・ソリューションよりも格段に高い性能を持ち、ブレのない鮮明で滑らかな映像を表示可能な製品として、自動車メーカー各社やパートナー各社様と展開を進めているところです」と語りました。

バレンズのオートモーティブ・ビジネスユニット責任者のAdar Segalは「MIPI A-PHYは世界的に普及しつつあり、日本はその動きの最前線にあります」と述べ、さらに「日本からは最近、非常に画期的な製品がいくつも市場に出ていますが、いずれもA-PHY規格準拠チップセット『Valens VA7000』の大きな優位点である広帯域のコネクティビティとクラス最高のEMI耐性が活かされています。今後もMIPI A-PHYソリューションの先進プロバイダーとして、日本の革新的な企業と協力して車内コネクティビティと車載イノベーションの新たな可能性を拓く製品を開発していきます」と語りました。

バレンズはCES 2026に出展し、LVCC北ホールのクローズド・ミーティングルーム（#N231）でサカエ理研製のA-PHY準拠「e-Mirror」を公開する予定です。ブースでは複数のA-PHY準拠製品も展示され、MIPI A-PHYエコシステムの急速な進化を体感することができます。

Valens Semiconductorについて

バレンズセミコンダクターは高速コネクティビティ・ソリューションのリーディング・プロバイダとして、世界の人々に向けてデジタル体験の変革を実現しています。バレンズの半導体チップセットは大手メーカーのさまざまな機器に搭載されており、最先端のオーディオ・ビデオ機器や次世代ビデオ会議機器に採用されているほか、ADASや自動運転の進化を可能にしています。バレンズはコネクティビティの範囲を広げつつ、事業の展開先における基準を確立し、その技術はHDBaseT(R)やMIPI A-PHYなどの業界標準の基礎になっています。詳細については https://www.valens.com/ をご覧ください。

サカエ理研工業株式会社について

サカエ理研工業（代表取締役社長：岡野 秀紀）は、グローバルに事業を展開する独立系Tier-1自動車部品メーカーです。自動車の「顔」を構成するフロントフェイスガーニッシュやドアミラー、ドアハンドル等に加え、IoT化を促進するカメラ・モニタリング・システム（電子ミラー）、自動運転の実現に寄与するミリ波対応エンブレムなど刻々と変化する自動車業界に対応し得る多様な製品を世に送り出しています。https://www.sakaeriken.co.jp/