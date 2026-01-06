¡Ú¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯´°Á´¿·¾Ï¡Ûµ¬³Ê³°¥Ð¥Ç¥£¤¬Ä©¤àµæ¶Ë¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¡¿4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ 2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È
4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È
1987Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤Î·æºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿µ©Âå¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¥·¥êー¥º¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡×¤Î¡È¿·¾Ï¡É¤Î³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー£²¡Ù¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¥º¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥¶¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î5ºîÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー ¥Ú¥ó¥¿¥í¥¸ーBOX¡ã4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¿10ËçÁÈ¡ä¡Ù¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÊÆ¡õÆüËÜ¤Ç¥·¥êー¥ººÇ¹â¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Á´À¤³¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþ¢¨¤Ï8,000Ëü¥É¥ë¤òÆÍÇË¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ª¤è¤Ó¡ÖAVP¡Ê¥¨¥¤¥ê¥¢¥óVS.¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ò´Þ¤àÁ´¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾åNo.1¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀßÄê¤ÈÅ¸³«¤¬¤Ç¡È¿·»þÂå¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÇ®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨Á´ÊÆ4,000Ëü¥É¥ë¡¿ÆüËÜ2.6²¯±ß¡ÊBox Office MojoÄ´¤Ù¡Ë
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¸Â¸ÉÔ²ÄÇ½¤Èëð¤ï¤ì¤ë±§ÃèºÇ¶§¤ÎÃÏ¡ã¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡ä¡£¸Ø¤ê¹â¤ÀïÆ®°ìÂ²¤ÎÙÝ¤òÇË¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡¦¥Ç¥¯¤Ï¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¤Î¡È¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Ì¿·ü¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£ÂçÃÏ¤â¶õ¤â¿¹¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ç¤òÇí¤¡¢°Û·Á¤ÎÊá¿©¼Ô¤¿¤Á¤¬êÁ¤¯¶Ë¸Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Èà¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡È¸É¹â¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¶¦Æ®¡É¤À¤Ã¤¿ー¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¯¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤·¤«¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿½÷À¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Æ¥£¥¢¡£·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢À¸Â¸ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡ã¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡ä¤ÇÇØÃæ¤òÍÂ¤±¹ç¤¤¡¢µ¬³Ê³°¤Î¶¦Æ±ÀïÀþ¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¡£µðÂç¤Ê²øÊª¡¢¶§Ë½¤Ê¸¶À¸À¸Êª¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉðÁõ¤·¤¿¿Í´ÖÉôÂâ¤Þ¤Ç¤â¤¬»²Àï¤·¡¢¼í¤ê¤ÎÈþ³Ø¤È±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¥¹¥ê¥ë¤È¥É¥é¥Þ¤¬¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥¶¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¡Ê22¡Ë¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ðー¥°¡£Èà¤¬ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ÎÀ¤³¦¡£¿¿¹È¤Î·õ¤ä±©¤Î¤è¤¦¤Ê½â¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉð´ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿Àï½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¶§Ë½¤«¤Ä°Û·Á¤Î¥¯¥êー¥Á¥ãー¤¿¤Á¤¬¡¢¥·¥êー¥º¶þ»Ø¤ÎË×Æþ´¶¤È¥¹¥ê¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½÷À¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Æ¥£¥¢¤È¥Æ¥Ã¥µ¤Î1¿Í£²Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É¤Î¹¥±é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡×¿·¾Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ーÁÏÂ¤¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ç¥¯¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥ä¥¦ー¥¸¥ã¤Î¥Ç¥¯¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¡£¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯´°Á´¿·¾Ï¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡Ê¹ØÆþ¡¿¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=tCaL7G0-wh4 ]
STORY
°ìÂ²¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¡¢¡ÈºÇ°¤ÎÃÏ¡ã¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡ä¡É¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¼ã¤Àï»Î¡¦¥Ç¥¯¡£¼¡¡¹¤ÈÅ¨¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÈà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Æ¥£¥¢¡£¶¨ÎÏ¤ò¿½¤·½Ð¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¤¢¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÅ¨¡×¤ò¼í¤Ã¤Æ¿¿¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö³ÍÊª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£µ¬³Ê³°¥Ð¥Ç¥£¤ÇÄ©¤à¡¢¿·¤¿¤Êµæ¶Ë¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
PRODUCTION NOTE
¢£Ì¤ÃÎ¤ÎÏÇÀ±¤È¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÆâÌÌ
¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿ー¼ïÂ²¡Ò¥ä¥¦ー¥¸¥ã¡Ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉôÂ²¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¼å¤¤Â¸ºß¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡¦¥Ç¥¯¤Ï¡¢¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ä²Ï¤ÇºÇ¤â´í¸±¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÈà¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²õ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âñÁÀå¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Æ¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥ä¥¦ー¥¸¥ã¤ÎÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÌÀ¤«¤µ¤º¡¢ÁÛÁü¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÎÁÔÂç¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Â·Ê¤ÈVFX¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢°ÛÀ¤³¦¤Î²á¹ó¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¡£¥Ç¥¯¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥·¥êー¥º¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¥×¥ì¥Ç¥¿ーÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢²øÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Â·Ê¤ÈVFX¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢²á¹ó¤Ç°Û¼Á¤Ê¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò»î¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÏÇÀ±¤òÃ±¤Ê¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤È´¶¾ð¤ò¶îÆ°¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ç¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿¼«Á³´Ä¶¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ê´Ñ¤ËVFX¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿°ÛÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
´äÈ©¡¢º½ÃÏ¡¢Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃÏ·Á¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ç¥¯¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤È²á¹ó¤µ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÂÎ¸½¤·¡¢Èà¤Î»îÎý¤ò¤è¤êÀÚ¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤òÀâÌÀ¤·¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤ä»ë³ÐÅª¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¼êË¡¤òÁªÂò¤·¡¢¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÈË×Æþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
STAFF¡õCAST
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
´ÆÆÄ¡§¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ðー¥°
µÓËÜ¡§¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥½¥óand¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥ë¥É
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ðー¥°¡¢¥Þー¥¯¡¦¥È¥Ù¥í¥Õ¡¢¥Ù¥ó¡¦¥íー¥¼¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥ª¥³¥Êー
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥¸¥§¥Õ¡¦¥«¥Ã¥¿ー
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥é¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥Ê¥¤¥é¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó
ÊÔ½¸¡§¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥°¥ëー¤Ù¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ðー¥°
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥¹ー¥¸ー¡¦¥°¥é¥¹
¾®Æ»¶ñ¡§¥Þ¥Ã¥È¡¦¥³ー¥Í¥ê¥¢¥¹
¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥®¥ê¥¹
¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡§¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥È¥à¥ê
ÆÃ¼ì¸ú²Ì¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡§¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¯¥éー¥¯
»ë³Ð¸ú²Ì¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡§¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥Ç¥å¥â¥ó
²»³Ú¡§¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥»ー¥é¡¦¥·¥ã¥¯¥Êー
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä( )Æâ¤ÏÆüËÜÈÇÀ¼Í¥
¥Æ¥£¥¢¡¿¥Æ¥Ã¥µ¡§¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡ÊÁá¸«¡¡º»¿¥¡Ë
¥Ç¥¯¡§¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¢¥¹¡¦¥·¥å¥¹¥¿ー¡á¥³¥íー¥Þ¥¿¥ó¥®¡ÊÃæÂ¼¡¡Íª°ì¡Ë
CHARACTER
¥Ç¥¯
¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¢¥¹¡¦¥·¥å¥¹¥¿ー¡á¥³¥íー¥Þ¥¿¥ó¥®¡ÊÃæÂ¼¡¡Íª°ì¡Ë
¶¯¤³ÍÊª¤ò¼í¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ì¤È¤¹¤ë¡¢¥ä¥¦ー¥¸¥ãÂ²¤Î¼ã¼Ô¡£¶¯¤¤Éã¤ËÆ´¤ì¡¢·»¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼å¤¹¤®¤ë¤È°ìÂ²¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¥£¥¢/¥Æ¥Ã¥µ
¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡ÊÁá¸«¡¡º»¿¥¡Ë
¾åÈ¾¿È¤·¤«¤Ê¤¤½÷À¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÇÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ê―¡£
¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¡ãÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡ä¢¨¥Çー¥¿¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD ¥»¥Ã¥È¡ä
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2508_1_fcca05169b57908763ca63f24229ec13.jpg?v=202601060152 ]
¡ã4K UHD+¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡ä¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡ã¥Ö¥ëー¥ì¥¤+DVD ¥»¥Ã¥È¡ä¤ÈÆ±ÍÍ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2508_2_b0a1a5eb06381367c7a92c483a07671a.jpg?v=202601060152 ]
¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー ¥Ú¥ó¥¿¥í¥¸ーBOX¡ã4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¿10ËçÁÈ¡ä¡Ù¤âÆ±»þÈ¯Çä·èÄê¡ª
¿ÍÎà¤È¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー2¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥¶¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î5ºîÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÄ¶¥¯ー¥ë¤Ê¥¢ー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊBOX¥»¥Ã¥È¤ÇÆ±»þÈ¯Çä¡ª
¥¢ー¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬ー¡¢¥À¥Ëー¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤é¿ÍÎà¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò4K UHD¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤è¤¦¡ª
¡ã¥×¥ì¥Ç¥¿ー ¥Ú¥ó¥¿¥í¥¸ーBOX¡ã4K UHD¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¿10ËçÁÈ¡ä
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2508_3_bf725239037fce24f38708c7fe3fe673.jpg?v=202601060152 ]