ニュージーランド政府観光局とニュージーランド航空共同新キャンペーン『ニュージーランドで、地球旅行！』

ニュージーランド航空 日本地区

ニュージーランド航空とニュージーランド政府観光局は共同で、2026年1月６日（火）～ １月26日（月）の期間、『ニュージーランドで、地球旅行！』をテーマにキャンペーンを展開します。本キャンペーンでは、長期休暇の取得が難しい日本の皆さまに向けて、絶景、感動体験、グルメなど、世界の魅力を一国で凝縮して楽しめる旅先として、ニュージーランドの魅力を訴求します。さらにニュージーランド航空による期間限定運賃セールを実施し、直行便で行くニュージーランド旅行を、よりお求めやすい運賃でご提供します。

また、昨年９月には、歌手・パフォーマー・俳優である岩田剛典氏が、一般社団法人日本旅行業協会（Japan Association of Travel Agents, 以下JATA）の「JATA海外旅行アンバサダー」として、ニュージーランドを訪問。滞在先のオークランドでは、アクティビティ体験や、ラグビーの聖地巡り、ワイナリー訪問、グルメ探索など、短期間ながら多彩な体験を満喫し、ニュージーランドならではの魅力を通じて、「地球旅行」のコンセプトを体感しました。

■ニュージーランドは、世界各地の旅のおいしいとこどりが叶う “まるで地球旅行” ができる国

ニュージーランドは、世界各地に散らばる多種多様な観光体験が1つの国にギュギュっと集まる、世界的にも珍しい特徴を持ちます。例えば、温暖なビーチエリアから、氷河湖のアクティビティへ1回の渡航で移動することも可能です。ニュージーランド国内をめぐるだけで、まるで”地球旅行”のように、複数の国やエリアを訪れているかのような旅をすることができます。

厚生労働省による「令和5年就労条件総合調査」において世界11カ国・地域の有給休暇取得状況を比較すると、日本人の年次有給休暇取得率は62.1％で11カ国・地域において最低です。この調査からも、長期休暇の取得が必要な海外旅行は日本人にとって大変貴重な時間であると言えそうです。これらをふまえ、1度の海外旅行をとことん充実させることができるニュージーランドでの多種多様な旅の選択肢をご紹介します。

ニュージーランドで体験できる8つの”地球のいいところ”

たった数分で、この星空。 テカポ

南島中央部に位置するテカポは、人工照明が少ない星空保護区として知られています。外に出て周囲の明かりを避けて数分も歩けば、頭上には息をのむほどの満天の星が。日中は、氷河から流れ込むミルキーブルーの湖や、湖畔に佇む羊飼いの教会が、まるで物語の一場面のような美しさを見せてくれます。時間とともに変わる空と湖の色合いも魅力で、特に冬は澄んだ空気の下、星々がひときわ鮮やかに輝きます。

この一杯が、旅する理由。 ワイララパ

世界的にも注目されるワイン産地・ニュージーランド。澄んだ空気と多様な気候が育む、香り豊かで繊細な味わいはここでしか出会えない特別な一杯です。

小規模生産ゆえ日本では手に入りにくいブティックワインや、畑のすぐそばで造り手の想いとともに味わえる希少な一杯も魅力の一つです。ワイナリー併設のレストランでは、収穫地の風景を眺めながら、その土地で育った食材とワインが響き合う感動が待っています。

野生のペンギンは、南極以外にもいる。 ダニーデン

ニュージーランドは、世界でも珍しいほど多くの種類のペンギンに出会える国。なかでもオタゴ半島には、絶滅危惧種のイエロー・アイド・ペンギン（ホイホ）や、小さなリトル・ブルー・ペンギンが自然の中で暮らしています。夕方には海での漁から戻る愛らしい姿を観察でき、自然環境に配慮したツアーでは彼らの営みを間近に感じることができます。野生と人が調和する、ニュージーランドならではの心温まる体験をぜひ。

先住民とふれあえる国は、意外と少ない。 ロトルア

先住民マオリの人々が受け継いできた歴史と精神は、今やニュージーランドのアイデンティティに欠かせない存在。旅のさまざまな場面で、旅行者を温かく迎える「マナアキタンガ（おもてなし）」に触れることで、この国が大切にする歓迎の心を感じ取ることができます。マオリの伝統儀式や物語、歌や踊り、そして自然との深い結びつきに触れるひとときは、旅をより豊かなものにしてくれるでしょう。

初トレッキングが、世界遺産。 アオラキ/マウント・クック

ニュージーランドにはDOC（環境保護省）が管理する多彩なトレイルがあり、本格的な登山はもちろん、初心者が気軽に歩けるコースも多く、あらゆるレベルの人が楽しめます。

世界自然遺産のひとつ、アオラキ/マウント・クックのトレイル入口は国立公園内の施設からすぐ。のんびりと自分のペースで手つかずの大自然を歩けば、目の前には息をのむような絶景が広がり、まさに“初トレッキングが世界遺産”を叶える体験が待っています。

この国のカフェは、会話も味わえる。 ウエリントン

ニュージーランドにはコーヒー文化が深く根付いており、日常に欠かせない存在です。カフェには自家製スイーツや多彩なブランチが並び、コーヒーとの相性も抜群。特にウエリントンは洗練されたカフェ文化で知られ、個性豊かなロースターやインテリアにこだわった店が街角に点在します。

フレンドリーな国民性も魅力で、スタッフが笑顔で気軽に話しかけてくれることも多く、名物のフラットホワイトを味わいながら交わす会話が、旅をいっそう楽しいものにしてくれます。

フィヨルドって、ここにもあったんだ。 ミルフォード・サウンド

南島南西部に位置するミルフォード・サウンドは、長い年月をかけて氷河が削り出したU字谷がつくり出す壮大な景観で知られています。入り江に向かう道中には、静寂を映すミラーレイクや幻想的な大小の滝が点在し、自然の豊かさを感じながら進む時間そのものも魅力のひとつ。クルーズではそそり立つ岸壁から流れ落ちる滝の水しぶきに心地よい癒しを得たり、貴重な野生動物と出会えることも。雄大な大自然の迫力を全身で味わえる、特別な時間を過ごせます。

ビーチと、温泉。どちらかなんて、選ばせない。 コロマンデル

コロマンデル半島のホットウォータービーチでは、砂を掘るだけで自分だけの天然温泉がつくれるというユニークな体験が待っています。干潮の前後2時間がベストタイミングで、道具がなくても近くのカフェでスコップをレンタル可能。波打ち際からほんの数メートルの砂浜に穴を掘り、海風を感じながら温まる不思議な心地よさはここならでは。ビーチと温泉、どちらも楽しめる贅沢な時間が広がります。

キャンペーン・特設サイト：https://www.airnewzealand.jp/chikyu-ryoko-nz

■ニュージーランド期間限定セール概要

対象区間：成田－オークランド往復

セール運賃：

エコノミー \109,500～

プレミアム・エコノミー \214,500～

ビジネス・プレミア \375,500～

※いずれも燃油サーチャージ・諸税込み総額運賃

販売期間：2026年1月6日（火）～ 1月26日（月） 23:59まで

旅行対象期間：2026年2月1日（日）～ 9月15日（火）

※販売する座席数には限りがあります。出発日によっては、運賃の設定がない場合があります。

販売方法：ニュージーランド航空公式サイト（airnewzealand.jp）及びお近くの旅行代理店*

*販売価格が旅行代理店により異なる場合がございます。詳細は各旅行代理店までお問い合わせください。

URL：https://www.airnewzealand.jp/special-deal-jan-2026-feb-sep-jv

■岩田剛典さんが「必ず帰ってきたい」と語った “1国で地球旅行” 体験の魅力

JATA公式YouTubeチャンネルでは、海外旅行アンバサダー・岩田剛典さんがニュージーランド航空の協力のもと行った3泊5日の弾丸ツアーの様子をご覧いただけます。動画内で岩田さんは、ニューヨークのような都会感、ハワイのようなリゾート感、スイスを思わせる雄大な景色、そしてラグビー王国オールブラックスの熱気。一つの国なのに、こんなにいろんな顔を見せてくれるニュージーランドは、「また必ず帰ってきたい」と思える特別なお気に入りの場所と語り、まるで地球旅行のようなニュージーランドの魅力をお楽しみいただきました。

さらに12月26日発売の宝島社「オトナミューズ」では、岩田さんがオークランドおよびワイヘキ島で様々な経験をした旅の様子を旅程形式で紹介。そして1月には「オトナミューズ ウェブ」でも、同内容を公開予定です。

加えて、ニュージーランド航空の特設ページでは、岩田さんおすすめのスポットを厳選して紹介しています。

・『岩田剛典の気ままに世界旅 in New Zealand』

URL：https://www.youtube.com/watch?v=hgRz4zdxRoE

※動画は2025年12月2日に公開

岩田剛典 byユニバーサルミュージック https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/

岩田剛典Instagram https://www.instagram.com/takanori_iwata_official/?hl=ja

一般社団法人日本旅行業協会 https://jata-motsutokaigai.com/iwata_takanori_jata_ambassador/

・ニュージーランド航空公式サイト「JATA海外旅行アンバサダー：岩田剛典さんのニュージーランド旅」

URL：https://www.airnewzealand.jp/takanori-iwata-in-nz

■ニュージーランド航空について

ニュージーランド航空は、スターアライアンスに加盟する国際航空会社で、ニュージーランドと日本を含む アジア、オセアニア、北米、南太平洋諸国間を運航。日本からニュージーランド間は直行便を運航する唯一の航空会社で、成田／オークランドを毎日 1 便運航しています。さらに南半球の夏シーズン （2025年12月～2026年3月末）は増便により最大週 10 便の運航を予定。空の玄関口、オークランドからは充実したフライトネットワークでニュージーランド国内 19 都市への乗り継ぎが可能です。

2023年、安全性と製品の格付けウェブサイトAirlineRatings.comにて7度目となるエアライン・オブ・ザ・イヤーを受賞。さらに2024年は、同サイトの世界で最も安全な航空会社1位を獲得。乗った瞬間からニュージーランドの自由さ、あたたかさを感じていただけるニュージーランド流のフレンドリーなおもてなしにご好評をいただいております。

公式サイト：https://www.airnewzealand.jp

X：https://twitter.com/AirNZJP

Facebook：https://www.facebook.com/AirNZJP

Instagram：https://www.instagram.com/airnzjp/

■ニュージーランド政府観光局について

ニュージーランド政府観光局は、ニュージーランド（アオテアロア）の観光地としての魅力を国内外に発信しています。自然の美しさ、人々の温かなホスピタリティ、豊かな文化が調和したニュージーランドで、マヌヒリ（訪れる人々）の心が満たされ、癒やされ、新しい自分を発見できる旅を提供しています。25年以上にわたり展開されているブランディング・キャンペーン「100％ピュア・ニュージーランド」は、ニュージーランドならではの土地のワイルア（魂・精神）を体感し、旅の終わりを迎えた後も心に長く残る充実感や、深いつながりを感じる唯一無二の旅を象徴しています。

公式サイト：https://www.newzealand.com/jp/

X：https://twitter.com/purenzinjapan

YouTube：https://www.youtube.com/user/TNZJapan

Facebook：https://www.facebook.com/purenewzealand

Instagram：https://www.instagram.com/purenewzealand/

■ニュージーランドの観光情報提供について

ニュージーランドの観光に関する情報や、写真・動画素材の提供は全世界に向けて提供されていますので、下記サイトをご活用ください。

＜ニュージーランドの観光に関する情報＞ https://www.newzealand.com/jp/

＜写真・動画素材＞ ニュージーランド政府観光局ビジュアルライブラリー https://visuals.newzealand.com/

※ご使用にあたっては上記サイトから申請が必要です。また、現在、一部の地域に関しては、上記サイト上に掲載している素材の使用可否について事前に確認が必要な場合があります。ライブラリー以外の素材をご希望される場合は、ニュージーランド政府観光局日本事務所へお問い合わせください。