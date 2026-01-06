【お子さま連れの観光をサポート】愛知県犬山観光案内所にてベビーカーレンタルサービスを無料でご利用いただけます。

株式会社カトージ

育児が楽しくなるサービスを提供している株式会社カトージ（本社・愛知県犬山市 代表取締役社長・加藤浩一／以下カトージ）は、愛知県犬山市と犬山市観光協会が2023年3月に開始したベビーカーレンタルサービスに賛同し、ベビーカーの提供を行なってまいりました。

この度、レンタルできるベビーカーの種類をリニューアルし、犬山市を訪れた方がより市内観光を楽しめるような環境づくりをサポートしています。

犬山市は国宝犬山城や有楽苑の国宝茶室如庵をはじめ、現在でも江戸時代と変わらない町割りが残る昔ながらの城下町や木曽川沿いの景色を楽しめる場所です。

そんな街歩きをご家族でゆっくり満喫できるように、「犬山駅観光案内所」と「犬山城前観光案内所」の2ヶ所にてカトージが取り扱うベビーカーを無料でレンタルすることができます。時間内に借りた場所に返却すれば、ご自由にご使用いただくことが可能です。

レンタルできるベビーカーは、レンタル場所によって異なります。

下記より詳しい内容をご覧いただけます。

【犬山駅観光案内所】

犬山駅の目の前に位置し、観光の行き帰りに立ち寄りやすい場所にあります。

駅中のため天候にも左右されずに訪れることができます。

▼レンタル可能ベビーカー

スマバギ4WDドリフト フレックス

▼商品特徴

イギリス生まれのベビーブランドJoie（ジョイー）のベビーカー。

手元のボタンを押すと全輪が360°回転し、左右や斜めに自由自在にスライド走行ができます。エレベーターの利用時や狭い通路を通る時もスムーズです！

またハンドルを切り替えれば両対面で走行可能なので、対面でお子さまのお顔を見ながら観光したり、背面でお子さまにもゆっくり景色を楽しんでいただくこともできます。

▼商品詳細

・使用対象：生後1ヶ月～体重15kg（3歳頃）まで

・サイズ：幅46.5×奥行108×高さ99cm（対面時）

・重量：約7.4kg

※レインカバーもお貸出ししております。

▼もっと詳しい情報

https://www.katoji-onlineshop.com/c/category/babycar/41557

【犬山城前観光案内所】

国宝犬山城のほど近くにある観光案内所です。

城下町にも行きやすく周辺には散策できるエリアも色々とあるので、立ち寄りやすい場所です。

▼レンタル可能ベビーカー１.

トリヴ ネクスト

▼商品特徴

オランダ生まれのベビーブランドnuna（ヌナ）のベビーカー。

全輪シングルタイヤで安定感があり、タイヤ＆シート下にサスペンションを備えているので走行性抜群な上、お子さまへの振動も軽減されます。

またハンドル、リクライニング、フットサポートと全て調節できるのでお子さまの様子に合わせて使いやすい一台です。収納カゴもたっぷり入るサイズで、観光をより一層お楽しみいただけます。

▼商品詳細

・使用対象：新生児～体重22kg（4歳頃）まで

・サイズ：幅57.5×奥行85×高さ105.5cm

・重量：9.3kg

※レインカバーもお貸出ししております。

▼もっと詳しい情報

https://www.katoji-onlineshop.com/c/brand/nuna/41436

▼レンタル可能ベビーカー２.

二人でゴー（専用リアシート＋レインカバー付）

▼商品特徴

KATOJI（カトージ）から発売中の二人乗りベビーカー。

後席は立っても座っても使える2way仕様で、ごきょうだいのいるご家族におすすめです。

また後席に取り付けて使える専用のリアシートがついているので、お子さまが疲れて眠くなってしまっても両席背もたれ付きシートでラクラク移動ができます。

▼商品詳細

・使用対象：前席/生後4ヶ月～体重20kgまで 後席/2歳半～体重20kgまで

※専用のリアシートの使用対象は、生後6ヶ月～体重15kgまでとなりますのでご注意ください。

・サイズ：幅54×奥行112～116×高さ107cm

・重量：約10.1kg

▼もっと詳しい情報

https://www.katoji-onlineshop.com/c/category/double/t0005

【ベビーカーレンタルサービスの概要】

犬山観光案内所のベビーカーレンタルサービス

●レンタル場所

１.犬山駅観光案内所

【所在地】犬山市犬山富士見町14

【TEL】0568-61-6000

【営業時間】9：00～17：00

【休業日】年末年始・その他



２.犬山城前観光案内所

【所在地】犬山市犬山北古券12-17

【営業時間】9：00～17：00

【休業日】年末年始・その他



●レンタル時間

9：00～16：30



●料金

無料



●ご注意点

・時間内の返却をお願いいたします。

・レンタル場所によりレンタル可能なベビーカーは異なります。

・レンタルベビーカーの台数には限りがありますので、予めご了承ください。

・掲載写真と実際にレンタルするベビーカーが異なる場合がございます。予めご了承ください。

・レンタルベビーカーのカラーはお選びいただけません。

・その他ご不明点等ございましたら、レンタル場所へお問い合わせをお願いいたします。

レンタルできるベビーカーは定期的なメンテナンスを実施しておりますので、いつでも安心・快適にご利用いただくことができます。

観光案内所でベビーカーをレンタルして充実した犬山観光をお楽しみください！

▼犬山観光案内の詳しい内容はこちらから

犬山観光ナビ https://inuyama.gr.jp/useful/tourist/