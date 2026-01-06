【福祉×クリエイティブ】神楽坂・土脈で「TERASの刺し子展」開催（1／21-24・1／28-31）

株式会社TOMOS company

就労継続支援A型・B型事業所を運営する株式会社TOMOS company（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：飯島 亮、以下「TOMOS」）は、神楽坂のgallery/space「土脈（dommyac）」にて、刺し子ブランド「TERAS」の展示販売企画「TERASの刺し子展」を開催します。土脈での開催は2024年・2025年に続く第3回目となります。

本企画では、栃木県宇都宮市の就労継続支援事業所「TERAS」で生まれるSASHIKO（刺し子）アイテムを、小物からウェアまで一堂にご覧いただけます。

▪️TERASとは：SASHIKO（刺し子）BORO（襤褸）

「TERAS」は、株式会社TOMOS company内の就労継続支援A型事業所として2017年に立ち上がった、SASHIKO（刺し子）／BORO（襤褸）を用いたMADE IN JAPANのブランドです。“手を抜かず手間をかける”ものづくりを大切に、オリジナル製品の制作・販売に加え、企業・ブランドとの共創やOEMにも取り組んでいます。2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。

▪️ 販売予定アイテムBORO キャップBORO フルカスタムジャケットSASHIKO ミニウォレットSASHIKO スウェットエルボーパッチ▪️ トークイベント

会期中、TERASスタッフを迎え、トークイベントを開催します。就労継続支援A型・B型事業所の仕組みや、活動を持続可能にしていく工夫、そしてSASHIKO（刺し子）が生まれる現場の空気感などを、できるだけ分かりやすくお届けします。

- 日時：2026年1月23日（金）18:30～（約1時間）- 参加費：無料- 申込：土脈（dommyac）のイベント予約ページよりトークイベント予約ページ :https://dommyac.tokyo/reservation/event/detail/35629

▪️ ワークショップ｜“作る側”に一歩近づく、SASHKO（刺し子）の時間

SASHIKO（刺し子）の制作過程で生まれる布のはぎれを使い、オリジナルポーチづくりのワークショップを開催します。完成品を眺めるだけでは見えない、針を進める時間・布の重なり・手の感覚。手を動かすことで、SASHIKOが日常へ入ってくる距離がぐっと近づきます。

- 内容：刺し子のはぎれを使った「オリジナルポーチづくり」- 日程：2026年1月24日（土）14:00-16:00／1月28日（水）13:00-15:00- 参加費：6,600円（税込）- 定員：各回6名- 申込：土脈（dommyac）のイベント予約ページよりワークショップ予約ページ :https://dommyac.tokyo/reservation/event/detail/35630▪️開催概要

企画名：TERASの刺し子展「刺し子から見る多様な世界」

会期：2026年1月21日（水）-24日（土）、1月28日（水）-31日（土）

休廊：1月25日（日）-27日（火）

営業時間：12:00-18:30

会場：gallery/space 土脈（dommyac）東京都新宿区神楽坂6-16 2F

主催：jokogumo × 株式会社TOMOS company

▪️jokogumo（よこぐも）とは

暮らしの道具と日用品を扱うセレクトショップ

所在地： 東京都新宿区神楽坂

URL： https://www.jokogumo.jp

▪️土脈（dommyac）とは

土脈（dommyac）は神楽坂にある gallery/space です。作家の個展や企画展、ワークショップや教室など、日々の暮らしを豊かにしてくれる人やものとの出会い、また学びの場として運営されています。

URL：https://dommyac.tokyo/

▪️株式会社TOMOS company

株式会社TOMOS companyは、就労支援事業所の運営を基盤に、伝統工芸「SASHIKO・BORO」を軸にしたブランド「TERAS」を展開しています。地域発のクラフトを現代のライフスタイルに合わせて発信し、国内外のコラボレーションや販売を広げてきました。これにより、「福祉からブランドをつくる」モデルをいち早く実装してきました。

2026年末（予定）、宇都宮に業界初の【グループホーム併設・オープンファクトリー】を開業します。「与えられる福祉から、与えるクリエイティブ」へ。生産・販売・見学／体験が循環する“魅せる現場”で、TOMOSが描く「境目のない世界」を実装します。

事業内容：

- 就労継続支援A型・B型事業所を運営- 障がいのある方々の就労支援と一般就労への橋渡し- SASHIKOや100年以上前の古布・BOROを活用したブランド「TERAS」の企画・制作・販売- 福祉とデザイン、アート、ファッションを融合したプロジェクトを企画・運営- オープンファクトリーやグループホームを通じた地域交流・教育活動を推進

会社名：株式会社 TOMOS company

所在地：栃木県宇都宮市

代表者：代表取締役 飯島 亮

URL：https://tomoscompany.com/

設立：2015年7月

総合お問い合わせ：info@tomoscompany.com

※取材、採用のお問い合わせもこちらへお願いいたします。