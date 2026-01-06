いなばペットフード わんちゃん用「ちゅ～るテリーヌ 総合栄養食タイプ」を新発売！
いなば食品株式会社
■商品特徴
- 15g×4本には「とりささみ」「ささみ＆緑黄色野菜」「まぐろ」「ビーフ」「とりささみ チーズ入り」の5種をラインナップ。その他18本入りと36本入りもあります。
- わんちゃんに必要な栄養素をバランスよく配合した総合栄養食タイプ。
- ほろっと崩れる自然な固さで、こぼれにくく食べやすい。
- お試しや持ち運びに便利な4本入りから、毎日のごはんに最適な18本入り、多頭飼いにも嬉しい36本入りまで、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、わんちゃん用「ちゅ～るテリーヌ 総合栄養食タイプ」を新発売いたしました。こぼれにくく食べやすい「ちゅ～るテリーヌ」の総合栄養食タイプVer.です。
「ちゅ～るテリーヌ 総合栄養食タイプ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8C%E3%80%80%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%A0%84%E9%A4%8A%E9%A3%9F)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)