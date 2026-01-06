画像生成AIを同時実行し業務効率化！GMO天秤AIが最大3AIで画像を同時生成できる新サービスを提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO天秤AI株式会社（代表取締役：山城 博規）は、「天秤AI byGMO」および、「天秤AI Biz byGMO」において、個人および法人に向けた画像生成AIサービスの提供を2025年12月26日から開始いたしました。

本サービスは最大3つのAIを同時に使った画像生成・比較が可能で、SNS投稿用画像やプレゼン資料の制作を効率化します。さらに、天秤AIが提供するテキスト生成機能とあわせて活用することで、企画から文章作成、画像制作までを一つの流れで支援します。

【画像生成AIサービス開始の背景】

生成AI市場の急速な拡大に伴い、LLM(大規模言語モデル)によるテキスト生成だけでなく、画像生成へのニーズが高まっています。企業では、SNS投稿用ビジュアルや広告クリエイティブ、プレゼンテーション資料をいかに効率的に作成できるかが課題となっており、個人クリエイターからも、ブログやYouTubeサムネイル制作の補助ツールとして画像生成AIへの期待が寄せられています。

これまで「天秤AI byGMO」では、全38種類のAIモデルの中からChatGPTやGemini、Claudeなどの主要LLM(大規模言語モデル)に対応した無料のテキスト生成AIサービスを提供してまいりました。近年のデジタルコンテンツ需要の増加に加え、お客様から「画像機能も同じサービス内で完結したい」という強いご要望をいただいていることを受け、このたび画像生成AIサービスの提供を開始することといたしました。

【画像生成AIサービスについて】

画像生成AIサービスでは、最大3つの最新AIモデルによる画像の同時生成・比較が可能です。テキスト生成と画像生成を目的に応じて使い分けられる構成により、ブログ記事の執筆からアイキャッチ画像の作成まで幅広く対応します。同一サービス内で完結できるため、制作時間の短縮と効率的なクリエイティブ業務を実現します。

【画像生成、イメージ画像】

【プラン概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5198_1_059a6d945d763f93e6b6e61d83366626.jpg?v=202601060152 ]

（※）天秤AI freeでは画像生成はご利用いただけません

（※）天秤AI Bizは無料枠を超えて利用した場合は別途従量料金がかかります

【画像生成AI】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5198_2_568698b8eab6d1c4178492d94a6dfcbd.jpg?v=202601060152 ]

【天秤AI byGMO各種プランのご紹介】

＜天秤AI byGMO＞

■天秤AI free プラン

最大6つの最新生成AIを同時に実行し、多様なスタイルや表現方法を並行して生成することで、クリエイティブなアプローチの比較・検証が可能です。本プランでは画像生成AIはご利用いただけません。

■天秤AI plus プラン

最大6つの最新生成AIモデルを同時に実行・比較ができるfreeプランの機能に加えて、以下の機能がご利用いただけます。

画像生成機能: 最大3つの最新AIモデルによる同時生成。SNS投稿用ビジュアル、広告クリエイティブ、プレゼンテーション資料の作成など、画像制作業務の効率化に特化した機能

Deep Research機能: ユーザーの質問に対して、AIが自律的に複数の情報源を探索・分析し、出典付きの詳細なレポートを生成

Web検索機能: Webに掲載される最新の情報を検索しながらAIが回答を生成し、より正確な最新情報の取得が可能

ファイルアップロード機能: PDFや画像ファイルなどを直接アップロードして、AIへ分析依頼、質問送付が可能

＜天秤AI Biz byGMO＞

■天秤AI Biz プラン

天秤AI byGMO plus プランの全機能に加えて、以下の機能がご利用いただけます。

組織管理機能: 複数メンバーでの共同利用が可能で、組織での効率的な活用を実現

セキュリティ管理: ビジネス利用に適したセキュリティレベルを提供

請求管理機能: 月次利用料金を確認し履歴を管理可能。管理者は、請求対象期間ごとの利用状況・料金内訳・支払いステータスを一元的に把握することが可能

【GMO天秤AI株式会社について】

GMO天秤AI株式会社は、革新的な生成AIプラットフォーム「天秤AI byGMO」と、法人向け強化版の「天秤AI Biz byGMO」を通じ、ユーザーと企業が多様なニーズに応じた最適解を迅速に得られる環境を提供しています。今後も最新技術の導入とサービスの拡充により、AI技術による業界全体の革新と、利用者の業務効率化・価値創造を強力にサポートしてまいります。

【GMO天秤AI株式会社】（URL：https://gmo-tenbin.ai/(https://gmo-tenbin.ai/)）

会社名 GMO天秤AI株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂１-２-３ 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 山城 博規

事業内容 ・AIプラットフォーム「GMO天秤AI byGMO」の開発・運営

・天秤AIメディアの運営

・プロンプトポータル「教えてAI」の開発・運営

資本金 435万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持ち株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

