新卒採用セミナー「ひとり人事の採用戦術　1人でも回せる、時間術と採用体験設計とは」を開催

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、人事担当者を対象とするセミナー「ひとり人事の採用戦術 1人でも回せる、時間術と採用体験設計とは」を1月29日（木）と2月4日（水）にオンラインで開催します。

当セミナーについて

当セミナーは、ひとり人事の採用戦術がテーマです。当日は、HRアワード2025企業人事部門に入賞された、株式会社中西製作所の竹村氏をお招きします。採用広報から選考、オンボーディングまでを一気通貫で担った竹村氏の経験に基づいた業務効率化のポイントや、人事としての心構えを紹介する予定です。また、ひとり人事として採用活動に充てる時間の捻出術や、学生の「入社したい」という意欲を引き出す、採用におけるコミュニケーションの秘訣についてもお話しいただきます。

開催概要

【イベント名】

認知ゼロから「20名採用成功」へ ひとり人事の採用戦術 1人でも回せる、時間術と採用体験設計とは

【日時】

2026年1月29日（木）13:00～14:00

2026年2月4日（水）10:00～11:00、12:00～13:00

※各回同じ内容です。ご都合の良い日程を選択ください。

※1日程目はリアルタイム開催、以降の日程は録画配信となります。

※録画配信回では直接講師に質問していただくことはできません。

【場所】

オンライン配信

【参加費】

無料

セミナー詳細ページ :https://offerbox.jp/company/event/32869.html?utm_source=release&utm_medium=refferal&utm_campaign=seminar_20260105

登壇者

株式会社中西製作所

竹村 勇輝氏

IT企業での法人営業、人材会社での採用・研修を経て、2018年より株式会社中西製作所にて人事・広報を担当。

ひとり人事として、年間20名の採用を効率化と採用体験設計を両立しながら実現。

現在は、「働くを面白くする」をテーマに、企業発のキャリア教育として学生向けキャリア支援プログラム『トモキャリ』を立ち上げ、構造課題に体験型プログラムでアプローチ。

数千名のキャリア形成を支援し、日本HRチャレンジ大賞人材育成部門、HRアワード2025企業人事部門に入賞。

株式会社i-plug

法人マーケティンググループ 前本 貴生

2016年、専門商社にて新規開拓営業・法人パートナー営業を経て、新卒採用担当として従事。

年間約1,500名と面接・面談を実施し、初回接触から内定承諾までのフォローを担当。 入社後の新入社員フォローや育成、研修の企画・運営にも携わり、採用から定着まで一貫した支援を行う。23卒では30名採用の内定承諾率100%を達成。採用活動の傍ら、母校である大学にてゼミ2クラスを対象に就活講座を実施。

2022年、株式会社i-plugに入社。OfferBoxの運用・採用支援を行うカスタマーサクセスを経験し、現在は企業向け採用セミナーへの登壇、大学での就活講座登壇、コラム・記事の監修を担当している。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は236,750名以上が登録。企業側では累計21,740社以上が登録（※1）しています（2025年11月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト :https://offerbox.jp企業向けOfferBox公式サイト :https://offerbox.jp/company



※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

