「壁を装う展 - Wall Covering and Beyond」のバーチャルアーカイブを公開

株式会社サンゲツ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：近藤 康正）は、日本の壁装材文化の魅力を再発見し、これからの壁装材のあり方を提示する企画展「壁を装う展 - Wall Covering and Beyond」のバーチャル展覧会を、2026年1月5日より公開しました。当バーチャル展覧会は、東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3で開催した「壁を装う展」（会期：2025年11月29日～12月5日）を、現地にいるかのように再現したデジタルアーカイブです。

■「壁を装う展 - Wall Covering and Beyond」について

本展は、サンゲツがコンテンポラリーデザインスタジオ「we+」を迎え、「壁装材」をデザインと文化の視点から再解釈するプロジェクトの企画展です。当社の数万点におよぶアーカイブを起点に「壁を装う」という文化の本質に迫り、素材と技術の進化、そこに宿る美意識の多様性をたどりながら、日本の壁装材文化の奥深い魅力を再発見し、これからの壁装材のあり方を提示しました。

本展を通じて、国内外のデザイン関係者や美術系の学生、業界関係者の方から、企画展への評価や未来の壁装材のアイデアといった想定以上の反応をいただきました。これらを受け、当社は「いつでも、どこでも、だれでも」展示を楽しめる、同展のバーチャル展覧会を導入しました。

■バーチャル展覧会の特長

このアーカイブでは、会場全体を3Dスキャンしたデジタルツイン技術により、壁紙の繊細な質感や空間の奥行きをPC・スマホ上で忠実に再現しました。来場者は3D空間を自由に回遊できるだけでなく、各所に設置されたタグから詳細な展示解説へアクセスが可能です。さらに、解説の一部にAI音声ガイドによるナビゲーションを導入し、視覚と聴覚の両面から展示をリアルに再現します。会場の臨場感と、デジタルならではの情報深度を融合させ、時間や場所の制約を超えた没入感あふれる鑑賞体験を提供します。

サンゲツは、リアルな場での感動づくりを大切にしながら、デジタル技術を融合させた新たなコミュニケーションを積極的に取り入れ、空間創造の可能性を広げてまいります。

スタート地点は会場エントランス。外観から館内まで、シームレスに回遊できる3Dウォークスルー機能を実装詳細情報のポップアップ画面イメージ。一部では AI 音声ガイドを視聴可能

◆株式会社サンゲツについて

壁装材、床材、ファブリックを中心に、人々の暮らしを彩る商品を生みだし、快適な空間を創造するインテリア総合企業。企業理念に掲げる「すべての人と共に、やすらぎと希望にみちた空間を創造する。」というPurposeのもと、「誰もが明日の夢を語れる世界」の実現のため、事業の中心である「空間創造」を通じて社会課題の解決に取り組み、経済価値と社会価値の創出につなげていくことを目指しています。

社名：株式会社サンゲツ（Sangetsu Corporation）

代表者名：代表取締役 社長執行役員 近藤 康正

売上高（連結）：2,003億円（2025年3月期）

本社所在地：愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号

