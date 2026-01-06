「球磨村の地域資源を活用した滞在型観光事業をつくる」人材育成プログラム“ローカルビジネスイノベーション in球磨(くま）村”

株式会社さとゆめ

熊本県の南部に位置する球磨郡球磨村は、日本三大急流のひとつ「球磨川」が村の中央を東西に流れる

緑豊かな山村です。村の面積の約 9 割を森林が占め、美しい山々に囲まれています。

「令和2年7月豪雨」が発生した際は、村に甚大な被害をもたらし、25 名の尊い命と財産が奪われ、

美しい自然に囲まれた村民の生活は一変しました。村では、復旧・復興を行うための方針に基づき、村民の生活再建を第一に取り組んでいます。また、2024 年度には「球磨村観光振興計画」を策定し、観光振興による地域活性化も目指しています。本プロジェクトでは、村内外の仲間と共に、球磨村の豊富な地域資源を活用した滞在型観光事業をつくることを目的に、一緒にツーリズム事業を進める機会をつくるムーブメントを創造していきます。

■球磨村について

熊本県南部に位置する球磨郡球磨村は、日本三大急流の一つである球磨川が村の中央を東西に貫く自

然豊かな地域です。村の面積の約 9 割を森林が占め、美しい山々に囲まれています。観光の魅力は、スリル満点の球磨川ラフティング、九州本土最長の鍾乳洞「球泉洞」での探検、そして「日本の棚田百選」に選ばれた松谷棚田をはじめとする美しい景観です。また、肌に優しい美肌の湯として知られる「一勝地温泉かわせみ」で、心身を癒すことができます。自然の恵みに加え、人々の温かさも球磨村の大きな魅力です。四季折々の景色を楽しみながら、アクティビティから温泉まで満喫できる、魅力あふれる村です。

■「ローカルビジネスイノベーション in 球磨村」の概要

エメラルドグリーンに輝く球磨川日本の原風景を感じさせる美しい棚田

【プロジェクト名称】

「ローカルビジネスイノベーション in 球磨村」

※詳細ページ: https://satoyume.com/topics/5969/

【目的】

球磨村の地域活性化に関心のある村内外の方々を集め、観光振興に関わる事業検討(体制構築、コンセプト設計、事業計画策定等)を共に考えて、人材育成と事業化に向けた準備を行います。

最終的に参加者を中心に、球磨村の“夢をカタチに”することを目標にしています。

【テーマ】

「球磨村の地域資源を活用した滞在型観光事業をつくる」

球磨村の課題の一つとして、飲食施設や宿泊施設が少ないため、日帰り客が多く、滞在型の観光を実現できていない点があります。しかし、豊かな自然、食、風景、文化等が十分にあるので、既存の地域資源を活用した新たな観光コンテンツの開発ができると考えています。

以上のことから、今回は皆様のアイデアをもとに、滞在型観光事業をつくるテーマを設定しています。

【プロジェクトで得られること】

１.事業化を支援する手厚いサポート

全国でローカルビジネス立ち上げの実績がある「さとゆめ」の伴走支援を受け、提案次第ではプログラム終了後に村からの支援を受けることも可能です。

２.多彩な仲間とつながり、成長する

ローカルビジネスに興味がある参加者や、地域事業者・役場職員など、様々なバックグラウンドを持つ仲間とつながりながら、お互いに刺激を受けて成長していくことができます。

３.地域課題に深く関わる実践的な学び

地域のフィールドワークや座学を通じて、実践的な学びが得られ、地域課題解決に向けたトライアンドエラーを繰り返しながら経験を積むことができます。

【対象者】

<一般>

・ 第二のふるさとをお探しの方

・ 地方でのキャリア形成や暮らしに興味がある方

・ 地方創生や地域課題解決につながるローカルビジネスについて関心がある方

・ 地域のために起業を考えていて、新しい一歩を踏み出したい方

<球磨村在住者>

・ 地方創生や地域課題解決につながるローカルビジネスについて関心がある方

・ ローカルビジネスに取り組む仲間が欲しい方

・ 地域のために起業を考えていて、新しい一歩を踏み出したい方

【実施期間】

2026 年 2 月下旬から 6 月上旬を想定

※時期がずれる可能性も御座います。ご了承ください。

【参加料】

・球磨村在住者:無料

・一般参加者:10,000 円(税別)

※初回(現地視察)の宿泊費およびレンタカー代は事務局にて手配・費用負担させていただきます。交通

費は参加者負担となります。

※2 回目以降の現地までの交通費、宿泊費、レンタカー代、飲食代等は参加者負担となります。

【主催者】

球磨村

【事務局】

株式会社さとゆめ

【留意事項】

<受講の環境について>

オンラインで進めるプログラムが多いため、パソコンでの受講かつ発話が可能な環境での受講をお願い

いたします。ツールとしては、Zoom を活用して実施をいたします。

<プロジェクトの参加について>

原則、本プロジェクトの開催プログラムへの参加は必須とさせていただきます(基礎講座は任意)。

<応募後の審査について>

応募人数が多い場合は、審査および面談をさせていただく予定です。

<プログラム受講後について>

提案の内容次第では、さとゆめの伴走支援のもと、プログラム終了後に行政的な支援を受けられる可能性があります。

■地方創生のプロフェッショナルによる基礎講座の開催

さとゆめの経験豊富な社員によるローカルビジネスに関する基礎講座（任意参加）をオンラインで開催します。全国の地域でローカルビジネスを生み出している「さとゆめ」の講師陣が、事業化を全面的にバックアップしますので、ぜひ参加していただきたいと思います。

＜基礎講座一覧＞

１.「コンセプトメイク講座」（予定）

日時：2026年3月17日（火）19:00～20:30（予定） ※オンライン開催

内容：他所と差をつける「コンセプトメイク」の手法と地域ポテンシャルの活かし方について、全国でローカルビジネスの立ち上げ支援を続けてきた さとゆめ代表・嶋田が事業化のポイントを伝授いたします。講師：株式会社さとゆめ 代表取締役CEO 嶋田俊平

２.「事業計画設計講座」（予定）

日時：2026年3月24日（火）19:00～20:30（予定） ※オンライン開催

内容：収支計画設計や組織づくりを支援する立場から、基礎的な収支計画作成や実現性の高い事業計画策定のポイントをお伝えします。

講師：株式会社さとゆめ グループ統括本部長 河村孝文

３.「マーケティング講座」（予定）

日時：2026年4月8日（水）19:00～20:30（予定） ※オンライン開催

内容：地域の現状分析と事業ポテンシャルの把握に向けた各種統計活用方法について、自治体のマーケティング事業や計画・戦略策定を多く手掛けてきた知見から、ローカルビジネス立ち上げにおけるマーケティングのノウハウをお伝えします。

講師：株式会社さとゆめ 東日本伴走本部長 小川恭子

４.「プロモーション講座」（予定）

日時：2026年4月14日（火）19:00～20:30（予定） ※オンライン開催

内容：プロモーションは戦略が重要です。コンセプトやコンテンツをつくり、その情報をターゲットに届けるうえで、社会背景やトレンド等の市場環境を知り、どのような切り口で伝えるかを考える必要があります。これまでの経験をふまえたお話をさせていただきます。

講師：株式会社さとゆめ 西日本伴走本部 ディレクター 桐山正士

■各分野からアドバイザー（審査員）が参画

中間プレゼンテーションと最終プレゼンテーションには、球磨村の村長をはじめ、各分野で活躍している企業の担当者がアドバイザーおよび審査員として参画し、提案された事業案に対して助言や支援をいただきます。自治体や企業の責任者と対話をする貴重な機会を設けさせていただきます。

＜アドバイザー（審査員）について＞

※提案していただく事業案によってアドバイザーを追加・変更する可能性もあります

・球磨村 村長

・肥後銀行 人吉支店 担当者

・株式会社エイチ・アイ・エス 法人営業本部 九州法人営業グループ

または法人営業本部 地域創生グループ 担当者

・株式会社さとゆめ 代表取締役CEO 嶋田俊平

■プロジェクトのお申込みについて

下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

https://forms.gle/TeiZKu29BLWtvjZL8

※お申込み締め切り：2026年1月31日（土）

■本プロジェクトのオンライン説明会開催について（残り2回の開催）

プログラム参加者の募集に合わせて、球磨村役場職員から、プログラムにかける想いや村の資源と課題についてお話しさせていただきます。また、ローカルビジネス立ち上げの秘訣や事例をご紹介します。

ぜひご参加ください。※第1回、第2回オンライン説明会は開催済

■第3回オンライン説明会

日時：2026年1月8日（木）19:00～20:00（予定）

お申込みはこちらから。

https://local-biz-kumamura0108.peatix.com/

■第4回オンライン説明会

日時：2026年1月17日（土）9:00～10:00（予定）

お申込みはこちらから。

https://local-biz-kumamura0117.peatix.com/

■「株式会社さとゆめ」の会社概要

さとゆめは、「Local Business Incubator ～人を起点として、地域に事業を生み出す会社～」を、コーポレートアイデンティティとする、地方創生に特化した、伴走型の事業プロデュース会社です。全国 50 以上のエリアで、計画策定から事業の立上げ・運営まで、地域に伴走しています。

JR東日本との協業による「沿線まるごとホテル」（東京都奥多摩町・青梅市）、“700 人の村がひとつのホテルに。” をコンセプトとする「NIPPONIA小菅 源流の村」(山梨県小菅村)、地域と企業の協働による保養地づくり「癒しの森事業」(長野県信濃町)、町単独のアンテナショップ&地域商社事業「かほくらし」(山形県河北町)等、人を起点に様々な事業創出に取り組んでいます。

所 在 地 ： 東京都千代田区九段南3-4-5 ビラ・アペックス市ヶ谷801

代 表 者 ： 代表取締役 嶋田俊平

設 立 ： 2012年4月17日

事業内容 ： 地方創生に特化した事業プロデュース、伴走型コンサルティング

U R L ： https://satoyume.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社さとゆめ（「ローカルビジネスイノベーションin球磨村」事務局） 担当：桐山

MAIL：local_biz_kumamura@satoyume.com

TEL：080-7603-8122