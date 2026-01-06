Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³¤Ç1/24(ÅÚ) ¾¾ÅÄÀë¹À»á¤Î¥µ¥¤¥ó¡õ¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤¬³«ºÅ¡ªÂ¾¤Ë¤âÍÌ¾Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾ÅÄÀë¹À»á¤¬¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³¤Ë¤Æ¥µ¥¤¥ó¡õ¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄÀë¹À»á¤Ï¡¢¶¯¿Ù¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¯¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÃ´¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Ç¤Ï¼ç¼´¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦ËÜÎÝÂÇ¡¦ÂÇÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¹â¿å½à¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢¥êー¥°¶þ»Ø¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÑ¶ËÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÇ·â¤È»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤Î¹â¤¤È¿±þÂ®ÅÙ¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ®ÃË¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤È°ìÂÎ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ë»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÄÏ¤ó¤À¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾ÅÄ»á¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î18Æü(Æü)¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂçÏÂ»á¤Î¥µ¥¤¥ó¡õ¥Äーー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ß¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¾ÅÄÀë¹À»á ¥µ¥¤¥ó&¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡¡³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00-12:00 (¼õÉÕ»þ´Ö10:30-11:30)
²ñ¾ì¡§Ê¡²¬PARCO ¿·´Û6F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥È
¢£¥µ¥¤¥ó²ñ¥Á¥±¥Ã¥È
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç
¤ª¿½¹þ¥Úー¥¸¡§
https://www.mint-mall.net/products/detail.php?product_id=1235212
¢§¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://mint-web.jp/?tid=6&mode=f246(https://mint-web.jp/?tid=6&mode=f246)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://dp00012698.shop-pro.jp/secure/?mode=inq&shop_id=PA01031426(https://dp00012698.shop-pro.jp/secure/?mode=inq&shop_id=PA01031426)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥È¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥È¤Ï¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ÎÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²·Çä¤ê¤ä¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÕ²Ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Î´ÕÄê²ñ¼ÒPSA¤È¤ÎÄó·È¤ä¡¢¥«ー¥É¤ÎÊÝ´É°ÑÂ÷ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹MINT Seller¡Æs VAULT¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÄ©ÀïÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤äÇØ·Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
