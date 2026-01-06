【DRIMAGE　プレスリリース】「BTS Island:インザソム」新年を迎える新コンテンツ更新を実施

株式会社DRIMAGE JAPAN

- BTSの楽曲「Go Go」をテーマにした新カードが登場

- 宝の地図で「ホッキョクグマの滑り台」を獲得

- 新章「雪原の島」エピソードが公開、同日に「GO GO」テーマのPlay Passも開始

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）および日本法人DRIMAGE JAPAN（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太）は同社のモバイルマッチ3パズルゲーム「BTS Island:インザソム」について、新年を迎える新カードコレクションを実装するアップデートを実施しました。

- 「Go Go」をテーマにした新カードが登場

今回のアップデートでは、「カードコレクション」の新シーズンがスタートし、冬の季節感あふれるさまざまなテーマコンテンツが追加しました。特に、BTSの楽曲「Go Go」をテーマにした新カードが登場し、すべてのコレクションを完成させると、パズルアイテムに加え、「Go Go」のモチーフがあしらわれた特別バッジを獲得できます。

- 宝の地図で「ホッキョクグマの滑り台」を獲得

続いて2026年1月9日（金）からは、全7回の「宝の地図」シーズンイベントを順次開始します。各マップをクリアするごとにメンバー別の実写プロフィール画像が提供され、7回すべてを完了すると、Sグレードのデコ「ホッキョクグマの滑り台」と、その他さまざまなアイテムを獲得できます。

- 新章「雪原の島」エピソードが公開、同日に「Go Go」テーマのPlay Passも開始

2026年1月20日（火）からは新たなストーリーコンテンツとして、新章「雪原の島」エピソードを公開します。このエピソードでは、雪に覆われた冬の島を舞台に、BTSメンバーと久しぶりに再会した冬の島の友達との心温まる物語を展開しています。

同日には、「Go Goビビッド」テーマのPlay Passも開始となっており、パズルを完了してポイントを貯めると、該当テーマのコスチュームのほか、カードパック、ハート、ブースターなどさまざまなアイテムを報酬として獲得することができます。このコンテンツは2026年2月10日（火）まで実施いたします。

「BTS Island:インザソム」に関するより詳細な情報は、公式サイトおよびSNSチャンネルを確認してください。

「BTS Island:インザソム」関連URL

Website ：http://www.bts-island.com(http://www.bts-island.com)

X(Twitter) ：https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP(https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP)

Instagram：https://www.instagram.com/intheseom_bts/(https://www.instagram.com/intheseom_bts/)

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w(https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w)

Facebook ：https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS(https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS)

「BTS Island：インザソム」について

「BTS Island:インザソム」はBTSメンバー（RM, JIN, SUGA, J-HOPE, JIMIN, V, JUNG KOOK）と居心地のいい島を探検しながら、マッチ3パズルをお楽しみいただけるパズルアドベンチャーゲームです。

船旅を楽しむ最中、突然ハンドルが壊れてしまった！

無人島に流れ着いたところから始まる物語となっており、エメラルド色の海、放置されたリゾート施設、そしてかわいい動物たちに囲まれながら美しい島を探検します。

水泳や釣り、花火も一緒に楽しみましょう！彼らのソムライフが気になる？

“「ここはソム。みんなでつくった小さなソム（島）」”BTSとあなただけの特別な島。

ようこそ、インザソムへ！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「BTS Island:インザソム」の日本国内事業を担当しております。

(C) BIGHIT MUSIC / DRIMAGE. All Rights Reserved.