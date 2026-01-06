「ファミマル 新潟県津南の天然水」のTNFD提言に基づく情報開示に合わせて「津南の天然水」ファミペイ無料クーポンが6万名様に当たるキャンペーン実施

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、プライベートブランド「ファミマル 新潟県津南の天然水」について、自然関連財務情報開示タスクフォース（以下TNFD）の提言に基づく情報開示を行いました 。 また、この取り組みを多くのお客さまに知っていただき、商品を手に取っていただく機会として、2026年1月6日（火）から1月12日（月）の期間に、ファミマのアプリ「ファミペイ」（以下、ファミペイ）を提示して「ファミマル 新潟県津南の天然水（600ml/370ml）」を購入すると抽選で「ファミマル 新潟県津南の天然水（600ml）」のファミペイ無料クーポンが6万名様に当たるキャンペーンを実施いたします。

なお、今回の取り組みはファミリーマートが継続して取り組む５つのキーワードの１つ「食の安全・安心、地球にもやさしい」に基づくものです。

◆今回の開示レポート

https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/environment/biodiversity.html#tnfd_report

◆開示の概要

ファミリーマートでは、2024年9月に実施した大手コンビニ初のTNFD開示（エチオピアでのコーヒー豆の栽培）に続き、国内生産で地域の豊かな自然の恵みである「水」に深く依存している「ファミマル 新潟県津南の天然水」を対象に選定いたしました。本商品の採水地のある新潟県津南町一帯を、生態系と人間活動が存在する「ランドスケープ」として捉えるランドスケープアプローチ（※1）の視点を踏まえ、TNFDが推奨するLEAP分析（※2）を実施しました。

（※1）ランドスケープアプローチ：ランドスケープを、単なる物理的な空間ではなく「複数の利害関係者が関与し、多様な人と自然の相互作用によって特徴づけられる、生態系および陸上・海洋利用がモザイク状に存在する多機能な空間」と理解する考え方です。

（※2）LEAP分析：自然関連課題の特定と評価を行い、情報開示を支援するためのフレームワークとしてTNFDが推奨しています。Locate（自然との接点を見つける）、Evaluate（自然への依存関係と影響を評価する）、Assess（自然関連のリスクと機会を評価する）、Prepare（自然関連のリスクと機会に対応し、自然関連の重要な問題について報告する準備をする）の頭文字です。

1. Locate：自然との接点の特定 新潟県津南町は、信濃川と中津川が形成した日本最大級の河岸段丘と、年間降水量約1,900mmを誇る豪雪地帯特有の地形・気象条件を有しています。「ファミマル 新潟県津南の天然水」は、この雪どけ水が多様な地層によって長い歳月をかけてろ過された湧水を使用しており、この地域の自然環境そのものが商品の価値の源泉となっています。

2. Evaluate & Assess：依存・影響とリスク・機会 分析の結果、本商品は水源の供給に高く依存しており、気候変動による降雪量の減少や水源の汚染が事業継続における物理的リスクであることが明確になりました。一方で、適切な水資源管理と環境保全活動を行うことは、地域社会との信頼構築およびブランド価値の向上という機会にもつながると評価しました。

3. Prepare：対応・報告 特定されたリスクと機会に対し、以下の戦略を推進してまいります。

・地域との協働: 「魚沼地域環境保全協議会」への参加などを通じ、地域全体での水資源保全に取り組みます。

・環境負荷の低減: 製造工場での取水量マネジメントや排水の再利用による節水に加え、再生可能エネルギー（太陽光発電）の導入によるCO2削減（2025年度目標：2023年度比85%）を推進します。

・資源循環: 100%リサイクルペットボトルの採用など、バリューチェーン全体での環境負荷低減を図ります。

4. 測定指標とターゲット

・事業活動に不可欠な湧水資源の持続可能性を確保するため、地域の水利用に関する協議会と連携し、湧水取水量の適正な管理に努めます。毎年の取水量については、地域の水環境への影響を考慮し、協議の上で決定された上限値を遵守します。

・太陽光発電設備導入により再生可能エネルギーを一部取り入れることでCO2排出量を削減し、環境負荷を軽減してまいります。2025年度CO2排出量は2023年度対比85%。

◆「新潟県津南の天然水 TNFD開示」ファミペイ限定キャンペーン

今回のTNFD開示に合わせ、お客さまに「ファミマル 新潟県津南の天然水」のおいしさと、その背景にある自然保全への想いに触れていただくため、「ファミペイ」限定キャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

期間中、「ファミペイ」を提示して対象の「ファミマル 新潟県津南の天然水」を購入されたお客さまの中から、抽選で6万名様に「ファミマル 新潟県津南の天然水 600ml」のファミペイ無料クーポンを進呈いたします。

●キャンペーン期間（購入・エントリー期間）： 1月6日（火）～ 1月12日（月）

●対象商品

・ファミマル 新潟県津南の天然水 600ml

・ファミマル 新潟県津南の天然水 370ml

●特典

・「ファミマル 新潟県津南の天然水 600ml」に使えるファミペイ無料クーポン

●特典詳細

・当選人数：6万名様（抽選）

・クーポン配信予定日：1月27日（火）

・クーポン利用期間： 1月27日（火）～ 1月31日（土）

※クーポンはファミペイアプリ内に配信されます

【キャンペーン対象商品】

【商品名】新潟県津南の天然水 600ml

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】国土交通省が「水の郷百選」として認定した、「新潟県津南町」の秋成地区の水源から採水した美味しい水です。硬度17mg/Lの軟水です。

【商品名】新潟県津南の天然水 370ml

【価格】100円（税込108円）

【発売地域】全国

【内容】国土交通省が「水の郷百選」として認定した、「新潟県津南町」の秋成地区の水源から採水した美味しい水です。硬度17mg/Lの軟水です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品のため、税込価格は消費税8％で表示しています。

※商品は店舗によって取り扱いのない場合があります。

※本記事に記載されたキャンペーンは予告なく特典クーポン、対象期間、適用条件等を変更または中止させていただく場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域社会の一員として、自然環境の保全と持続可能な社会の実現に貢献してまいります 。