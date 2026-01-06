【 株式会社ANCHORS 】と【 株式会社Japan Animal Care　Holdings 】との資本提携による国内有数の動物病院グループ発足について

株式会社Japan Animal Care Holdings

専門獣医療に強みを有する株式会社ANCHORS（本社：東京都、以下「ANCHORS」）と地域に根差したホームドクターとして幅広い獣医療を提供する株式会社Japan Animal Care Holdings（本社：東京都、以下「JPAC」）は、両社の強みを融合し、動物病院業界における新たな価値創造を目指して、共同で持株会社を設立し、国内有数の動物総合病院グループを発足いたしましたことをお知らせいたします。

このたびの資本提携では、共同で設立する持株会社の下、両社は並列する兄弟会社として連携いたします。これにより、当グループは全社員数約900名（獣医師数約200名、愛玩動物看護師数約270名を含む）、34施設（33動物病院、1検査施設）を有する、国内動物病院業界における有数規模のグループとなります。

資本提携の背景と意義：動物たちが必要とする獣医療を一気通貫で提供

日本の獣医療業界は今、ペットの高齢化や専門獣医療ニーズの高まりにより大きな変革期を迎えています。ANCHORSは、北海道・埼玉・神奈川・静岡・奈良・京都の各地域で専門性の高い獣医療を中心に提供しております。一方、JPACは、宮城・茨城・埼玉・愛知・兵庫で１次・１.５次診療を中心に取り組み、かかりつけ医として各地域に不可欠なインフラとしての機能を担っております。

上記のように強みや展開地域が補完関係にある両社が一つになることで、「かかりつけ診療（一次診療）」から「専門獣医療（二次診療）」、そして「専門的な病理検査」まで、動物たちが必要とする獣医療を一気通貫で提供することが可能になると考えております。また、本資本提携をきっかけに、さらに質の高い獣医療を日本全国へ届けることを目指してまいります。

資本提携の概要

会社概要

- 2ブランドの維持：共同持株会社の下、ANCHORSとJPACは、対等の精神に基づき各ブランドを維持して独立運営し、各病院名や現場の運営方針も変更いたしません。これまで各病院にて動物・ご家族様・従業員と培った関係を第一に、それぞれの病院の個性を尊重して運営してまいります。今後はグループ内連携も推進し、日本のみならずアジアの獣医療業界のさらなる発展に貢献してまいります。- 獣医療品質の向上：本資本提携により、症例数と症例の幅の両面で国内有数のグループが誕生いたします。このスケールメリットを活かして現場が学び合うことで、グループ全体での獣医療の品質を飛躍的に向上させ、より多くの動物たちにより良い獣医療を提供してまいります。- 多様なキャリア機会の提供：グループの規模が拡大することで、希望する役職員に対して、より幅広いキャリアや成長機会を将来的に提供できるようになると考えております。「ずっと現場で極めたい」「マネジメントに挑戦したい」「専門獣医師を目指したい」など、多様な夢をグループとして応援できる環境を整えてまいります。株式会社ANCHORS- 住所：東京都渋谷区渋谷三丁目6番15号- 事業内容：動物病院および検査機関の運営- 運営施設：JASMINEどうぶつ総合医療センター（神奈川県）JASMINEどうぶつ循環器病センター（神奈川県）奈良動物医療センター（奈良県）吉田動物病院（奈良県）けいはんな動物病院（京都府）埼玉動物医療センター（埼玉県）浜松どうぶつ医療センター（静岡県）ノースラボ（北海道）- ウェブサイト：https://anchors-vet.co.jp/株式会社Japan Animal Care Holdings- 住所：東京都千代田区神田東松下町10番地5- 事業内容：動物病院の運営- グループ動物病院：アイ動物医療センターグループ（茨城県、6施設）ウイル動物病院グループ（宮城県、9施設）エルザ動物病院グループ（兵庫県、7施設）ダイゴペットクリニック（愛知県、4施設）長谷川動物病院（埼玉県、1施設）- ウェブサイト：https://www.jpac.jp/

共同設立した持株会社の社名につきましては、正式に決定次第、お知らせいたします。

