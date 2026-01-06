【無料オンラインセミナー】今、注目すべき企業におけるファイナンシャル・ウェルビーイングとは？

株式会社ウィルグループ

株式会社ウィルグループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長 角 裕一）は、2026年1月14（水）より3週にわたり、人的資本経営の新たな鍵である「ファイナンシャルウェル・ビーイング」に関するセミナー『今、注目すべき企業におけるファイナンシャル・ウェルビーイングとは？』を開催します。

昨今のインフレや新NISAの開始など、個人の資産形成への関心が高まる中、企業として従業員の「経済的な安心」をどう支援し、エンゲージメント向上につなげるかが注目されています。

本セミナーでは、人的資本経営において急速に注目を集めている「ファイナンシャル・ウェルビーイング」をテーマにした特別セミナーを3回にわたり開催します。金融教育の第一人者、コミュニティ運営者、そしてアカデミアと金融機関の視点を持つ専門家をお招きし、それぞれの切り口から「企業が取り組むべき理由と実践」についてお話しいただきます。

＜本セミナーは、このような人事責任者・ご担当者様におすすめです＞

・「ファイナンシャル・ウェルビーイング」という言葉は聞くが、具体的に何をすべきかわからない

・従業員の金融リテラシー向上を支援したいが、どこから着手すべきか悩んでいる

・福利厚生や研修として導入する際の「意義」や「効果」を明確にしたい

セミナー概要１.

＜登壇者＞

ブロードマインド株式会社 事業開発部 マネジャーMoney With株式会社 取締役ファイナンシャル・ウェルビーイング推進リーダー中村 哲規 氏

大学卒業後、新卒でブロードマインド株式会社に入社し、2年目でMDRT会員となり、これまでにFPとして2,000世帯超のライフプランニング・資産形成を支援。現在は同社事業開発部マネジャーとして、企業向け金融教育・福利厚生サービス「ブロっこり」やライフプランシミュレーター「マネパス」の企画・開発を担当し、金融教育全体を統括している。グループ会社Money With株式会社では、人的資本経営と従業員エンゲージメント向上をテーマに、大手企業を中心としたセミナー・研修、大学での金融教育授業など、理論と実務を組み合わせた教育を行っている。

セミナー概要２.

＜登壇者＞

株式会社きんゆう女子 創業者・代表取締役会長株式会社ウサギ・ジャポン 代表取締役社長鈴木 万梨子 氏

2016年に「きんゆう女子。」を創設し、金融教育とIR/PR支援の新たな市場を切り拓く。2025年より現職。「事業は一つのアート」を哲学に、現在はパリと東京を拠点に活動。既にある「コト」や「影」にも本質的な価値を見つけ、再構築するアントレプレナー。ビジネスと感性が共鳴する社会を目指している。

セミナー概要３.

＜登壇者＞

ウェルビーイング学会 監事ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会 座長三井住友信託銀行株式会社 専門理事井戸 照喜 氏

1989年東京大学大学院工学系研究科修了。住友信託銀行（現三井住友信託銀行）入社。企業年金の制度設計・運用関連業務に従事後、2008年からラップ口座、投信・保険の推進担当役員、三井住友トラスト・ライフパートナーズ取締役社長、三井住友信託銀行 職域ビジネスの担当役員等を経て、2025年より現職。「ファイナンシャル・ウェルビーイング」の調査・研究、普及活動などに注力し、2024年度からはウェルビーイング学会ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会 座長、帝塚山大学法学部 講師（非常勤）も務める。日本アクチュアリー会正会員、年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員。

【本セミナーに関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルグループ ビジネスデザイン本部

セミナー事務局宛 e-mail : raise@willgroup.co.jp

