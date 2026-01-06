ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬DJ¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡© AlphaTheta¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¡ØI AM DJ¡Ù¤ËGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥× ·§Ã«Àµ¼÷ÂåÉ½¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬Ë§ÆÁ¡¢°Ê²¼¡¢AlphaTheta¡Ë¤Ï¡¢DJ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI AM DJ¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦¥Ç¥£ー¥¸¥§ー¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¦·§Ã«Àµ¼÷»á¡ÊDJÌ¾µÁ¡§DJ KUMARK¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»º¶È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·§Ã«»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDJ¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄó¸À¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØI AM DJ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØI AM DJ¡Ù¤Ï¡¢DJ¤ò¡Ö²»³Ú¤Ç¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊDJ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¢¶µ°é¡¦¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëDJ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖDJ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://alphathetajpnstore.com/pages/iam-dj
¢£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¡ØI AM DJ¡Ù¤Ç¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»º¶È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¡¦·§Ã«Àµ¼÷»á¤Î¡ÖDJ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤Ç¤¹¡£·§Ã«»á¤Ï¡¢10Âå¤Îº¢¤Ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤ÇDJ¸«½¬¤¤¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¤Ç¤â²»³Ú¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤Ë18¥«½ê¤ÎDJ¥Öー¥¹¤ò½êÍ¡£¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤ËDJ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AlphaTheta¤Ï¡¢DJ¤òÃ±¤Ê¤ë¼ñÌ£¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°µ»½Ñ¡×¡¢¡Ö¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë·§Ã«»á¤Î»×ÁÛ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆâÍÆ
¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛDJ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¸¶ÅÀ
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»ÃæÂà¸å¤ËDJ¸«½¬¤¤¤È¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿·§Ã«»á¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¥«¥ë¥Á¥ãーÁ´À¹´ü¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ö¼Â²È¤¬¥Ç¥£¥¹¥³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÇØ·Ê¤ä¡¢DJ¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥Úー¥¸¡§
https://alphathetajpnstore.com/blogs/interview/kumark01
¡Ú¸åÊÔ¡ÛDJ¤È·Ð±Ä¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄó¸À
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢DJ¤ò¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤ä¡¢¼ÒÆâ¸øÇ§¤ÎDJÉô¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØGMO SONIC¡ÙÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¤È²»³Ú¤Î¿ÆÏÂÀ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDJµ¡ºà¤Ï100Ç¯¸å¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¡¢DJ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¤Íè¤ä¶µ°é¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÊÔ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥Úー¥¸¡§
https://alphathetajpnstore.com/blogs/interview/kumark02
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
·§Ã«Àµ¼÷¡ÊDJ KUMARK¡Ë
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡£1991Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿µ¯¶È²È¡£
¡ÖDJ KUMARK¡×¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇDJ¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤Ë·×18¥«½ê¤ÎDJ¥Öー¥¹¤ò½êÍ¡£Âç·¿¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÖGMO SONIC¡×¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¢£AlphaTheta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AlphaTheta¤Ï¡ÖOne Through Music - ²»³Ú¤Ç¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢²»¶Áµ¡´ï¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤ÆDJ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯¤ËPioneer DJ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡¢2020Ç¯¤Ë¸½¼ÒÌ¾¤ØÊÑ¹¹¡£¡ÖPioneer DJ¡×¡ÖAlphaTheta¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·ー¥¿¡¢±Ñ: AlphaTheta Corporation¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ
URL¡§https://alphatheta.com/ja/