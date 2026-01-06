TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』出演のボーイズグループ・NAZEが「イオンレイクタウン」でミニライブ開催決定！ドラマ衣装の展示やフォトスポットも！

CJ ENM Japan 株式会社

・TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演するボーイズグループNAZEがミニライブを1月15日(木)に埼玉・越谷のイオンレイクタウンで開催

・『DREAM STAGE』の衣装展示やフォトスポットの展示、グッズ販売も予定している

・中村倫也主演・NAZE出演の『DREAM STAGE』は1月16日(金)より放送開始する

金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演するK-POPボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」が1月15日(木)に埼玉・越谷「イオンレイクタウン」でミニライブを開催することが決定いたしました！

1月16日(金)スタートのTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POPの世界を舞台に、主演・中村倫也が元天才音楽プロデューサーを演じ、落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」と共に音楽業界の頂点を目指す物語です。

埼玉・越谷「イオンレイクタウン」では、1月15日から韓国フェアを開催。それに伴い、1月15日(木)にボーイズグループNAZEがミニライブを開催いたします。ミニライブはどなたでもご自由にご観覧いただけます（※優先観覧エリア等はございません）。ライブの翌日から放送開始となるドラマの主題歌や挿入歌の生パフォーマンスをいち早くご覧ください！

さらに、会場では『DREAM STAGE』の衣装展示やフォトスポットの設置を予定。また、1月15日～18日はドラマをモチーフにしたグッズを１F木の広場～水の広場通路にて販売予定です。ぜひ会場までお越しください！

NAZE情報

アジア各国から選抜された７人組ボーイズグループ。「NAZE」（ネイズ）は“New Adventure’s Zestyfull Echo”の略称で、「大地の果て、海の始まり。どこへでも向かえる無限の可能性が広がるこの場所で、本当の自分を探す旅が始まる。この旅は新たな冒険となり、すべての人の心に、いきいきとした魂の響きを届けていくだろう」という意味が込められている。

ドラマ『DREAM STAGE』情報



＜ストーリー＞

中村倫也主演の1月16日スタート金曜ドラマ『DREAM STAGE』(TBS系毎週金曜よる10時放送)。

ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。K-POPは世界で最も権威のある音楽賞にノミネートされるなど、様々な世界的アーティストを輩出し続けている。またエンタテインメントシーンだけでなく、若者を熱狂させるカルチャーやトレンドも常に生み出している。今作はそんなK-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された元天才音楽プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生７人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語をお届けする。まさに、K-POP版“スポ根”ドラマだ。

劇中に登場する７人組ボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっている。

■番組概要

［タイトル］金曜ドラマ『DREAM STAGE』

［放送日時］２０２６年１月１６日スタート 金曜よる１０：００～１１：０９（※初回１５分拡大）

通常回は毎週金曜よる１０：００～１０：５４

ドラマ公式サイト：https://www.tbs.co.jp/DREAMSTAGE_tbs

イオンレイクタウン イベント情報

ライブ開催会場：イオンレイクタウンmori 〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1

日時：1月15日(木) ライブイベント18時～[木の広場ステージ]

1月15日(木) ～18日(日) グッズ販売 [１F木の広場～水の広場通路]

【イベント全般諸注意】

※当日、体温が37.5度以上のお客様、発熱や咳など風邪症状や息苦しさなどの症状があるお客様のご入場はお断りする可能性がございますので予めご了承ください。

※アーティストへの誹謗中傷、モラルに反する発言・行動は禁止いたします。

※アーティスト都合や天候の影響により、内容等の変更・イベント中止となる場合がございますので予めご了承ください。

