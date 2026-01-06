【宮城県No.1の北洲リフォーム】が「仙台長町店」オープン！

株式会社 北洲

株式会社北洲（本社：宮城県富谷市、代表取締役社長：村上ひろみ）は、2026年1月10日（土）、仙台市太白区長町にリフォームの新店舗「北洲リフォーム 仙台長町店（LIXILリフォームショップ）」をグランドオープンいたします。

本店舗は、リフォーム産業新聞「住宅リフォーム売上ランキング（宮城県）」において2015年から通算10回No.1※を誇る弊社の技術と提案力を活かした「暮らし提案型ショールーム」です。LIXILリフォームショップ加盟による多様な商品ラインナップを揃え、リフォーム後の暮らしを具体的にイメージしながらご検討いただけます。戸建住宅・マンション双方に対応したリフォーム・リノベーションサービスをさらに強化し、地域に根ざした活動を通じて、より多くの方々の暮らしを豊かにしてまいります。

※リフォーム産業新聞「住宅リフォーム売上ランキング」調べ（対象期間：2015～2025年で10回No.1）

■理想のリフォームを叶える、リアルサイズのショールーム （詳細は下記の補足資料をご覧ください)

お客様がリフォーム後の暮らしを具体的に想像しながらご検討いただけるよう、リアルサイズのショールーム機能を併設します。

北洲リフォームのスローガンである「CULTURE via LIFE 次の、あなたらしさを」体現する空間として設計され、お客様一組ごとに落ち着いて滞在できるつくりが特徴です。LDK、収納、ランドリー、ワークスペースなど、リアルサイズで生活体験できる複数のゾーンを設け、「実現したい暮らし」を丁寧にヒアリングしながら、理想の住まいをご提案します。

リフォームで要望の多い16畳LDKを、リアルサイズで再現家事楽動線を体感できる、美しく機能的なサニタリー

■「断熱性能」で健康を守る北洲の住まいづくり

近年、住宅の断熱性能によって健康に影響を及ぼすことが多くの研究で立証されています。高血圧、心疾患、喘息などの疾病発症リスクの低減や、睡眠の質の向上において、住まいの「温熱環境」は欠かせない要素として注目されています。

北洲リフォームは1998年の開設以来、独自の施工基準に基づく「断熱・気密施工」を徹底し、住宅性能の向上に取り組んできました。2005年設立の「住宅検診センター」では科学的データに基づいた改修提案を実施。さらに2018年開設の『住まいと健康リノベーション研究所（ラボ）』では、断熱性能と室温、そして家族の健康状態の相関関係を科学的に情報発信してきました。 新店舗では、これまでの豊富なエビデンスを基に「断熱が家族の健康を守る理由」を視覚的に分かりやすく紹介。住宅性能の向上によって実現する快適で健やかな暮らしを地域へ発信する拠点を目指します。

媒体各社様におかれましてはご多用の折と存じますが、取材スケジュールのご調整を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

■媒体社向け取材日のご案内

・会場：〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町7⁻10⁻7 ※ココス仙台長町店様となり

・名称：北洲リフォーム 仙台長町店（LIXILリフォームショップ）

・日時：1月9日(金) 9:00～15:00 ※希望時間をご連絡ください

・申込：株式会社北洲 ブランドマネジメント室（担当：森谷）

TEL:022-348-3011 MAIL：branding@hokushu.net

【会社概要】

・会社名 ：株式会社北洲

・本社 ： 宮城県富谷市成田9丁目2-2

・創業 ：1958年 3月

・代表取締役：村上 ひろみ

・HP ：https://www.hokushu.net/

・事業内容 ：新築・リフォーム・不動産・大型木造特殊建築・

建築資材販売

【補足資料】 理想の暮らしを実現するショールームの特徴

1．LDK・家事動線・収納まで体感できる、リアルサイズのショールームを併設

新ショールームは、仙台市地下鉄・長町南駅から徒歩5分という利便性の高い立地に誕生。16帖のLDK空間、収納、ランドリー、ワークスペースなど、リフォーム後の暮らしを具体的にイメージできる複数のゾーンをリアルサイズで設け、お客様の関心に応じた体験が可能です。丁寧なヒアリングを通じて、「実現したい暮らし」に寄り添った住まいづくりをご提案します。

●ショールームで体感できること

2．生活の愉しみを深める「暮らしアップ講座」を定期開催

北洲は2024年9月にリブランディングを行い、「CULTURE via LIFE」をMISSIONとして掲げました。これは、「"ただ"生きていく『生活』のステージを、日々を愉しむ『暮らし』へ引き上げ、やがて社会全体の価値ある『文化』へ高めていく」という意味を込めています。このMISSIONの実現に向け、本店舗ではその理念のもと、「暮らしアップ講座」を定期的に開催します。健康寿命を延ばすリフォームミニセミナーをはじめ、インテリアコーディネートやフラワーアレンジメントなどのワークショップを通じ、生活者の皆様に暮らしの魅力を再発見いただける場を提供してまいります。

３．オープン記念 来場・成約特典キャンペーンのご案内

・期間：2026年1月10日（土）～18日（日）

・WEB予約＆来場特典： QUOカード3,000円分プレゼント！

・成約特典：見積金額から３％オフ！＆暮らしを彩る生活雑貨プレゼント！

・モニター特典：新生活応援！30万円相当の豪華プレゼント

※各特典には条件がございます。 詳細は右のQRコードよりご確認ください。